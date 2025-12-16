近年、全国的に増加を続けている特殊詐欺。その約8割が電話を通じて発生し、高齢者を中心に深刻な被害が広がっています。

そんな中、コミュファ光を提供する中部テレコミュニケーション(ctc)は、「光電話付加サービス セキュリティパック」(以下「セキュリティパック」)を2024年11月にリリースしました。固定電話への迷惑電話や非通知電話を自動で着信拒否したり、発信者の電話番号を表示したりできるサービスをセットにしたパックで、特殊詐欺被害防止に役立っています。

今回は、開発担当者と若手社員2名にインタビューを実施。サービス開始の背景や反響について語っていただきました。

【この方々に伺いました！】 三宅 比呂樹さん

コンシューマ企画本部 コミュファ営業統括部 サービス戦略グループ サービス企画担当

2年半ほど前にKDDI株式会社より出向し、新サービスの開発や既存サービスの見直しを手がける。「セキュリティパック」の生みの親。 黒田 泰聖さん

コンシューマ営業本部 コミュファお客さま部 サポート1グループ お客さまサポート担当

新卒入社7年目。コミュファ光の一般利用者に対するサポート業務を担当。訪問や電話を通じ、料金プランの見直しや付加価値商材の提案を行っている。 高雄 理加さん

コンシューマ営業本部 コミュファお客さま部 サポート1グループ お客さまサポート担当

新卒入社6年目。コミュファ光の一般利用者に対するサポート業務を務める。電話での困り事相談をはじめ、付加価値商材の提案も担当。

忍び寄る特殊詐欺の足音……。開発者が効果を実感した対策を商品化！

「セキュリティパック」が誕生したのは、生みの親である三宅さんの実体験がきっかけでした。

高齢の母親と同居を始めたところ、自宅の固定電話が鳴る回数が非常に多かったんです。母親に尋ねてみると、セールスや機械音の電話が多いとのことだったので、何か対策を打たないと特殊詐欺の被害に遭ってしまうのではないか、とても心配になりました。

長らくコミュファ光電話を利用していたものの、当時はオプション未加入。「あんしん電話着信サービス」「発信者番号表示サービス」「非通知着信拒否サービス」の存在を知った三宅さんは、すぐに加入したそう。すると、めっきり着信は減り、身をもって効果を実感したと振り返ります。

メールで通知される拒否件数を確認すると、ある月では13件のうち11件もの着信がブロックされていました。自宅の電話が鳴ったのは2回だけ。詐欺に遭う不安が軽減されたのはもちろん、不要な着信によって家事や仕事を中断する煩わしさから解放されて胸を撫で下ろしました！

ちょうど既存サービスの見直しをミッションとして与えられていた三宅さんは、この3つのサービスをセキュリティに特化した新たなパッケージとして商品化することを提案。こうして「セキュリティパック」は生まれ、2024年11月にリリースされたのです。

「あんしん電話着信サービス」は、トビラシステムズ株式会社が提供する迷惑情報データベースをもとにして特殊詐欺電話や迷惑電話を自動でブロックしますので、電話機が鳴らなくなります。 データベースには、振り込め詐欺や勧誘販売、投資詐欺やワン切りなど、電話を受けた際に精神的または経済的負担を与える可能性が高い電話番号が約30,000件登録されており、サービスご利用者や、警察・自治体などの情報をもとに随時更新され、常に最新に保たれています！

なお、この「あんしん電話着信サービス」は、特殊詐欺防止に役立つオプションサービスとして、公益財団法人 全国防犯協会連合会から優良防犯電話として推奨されています。

ちなみに「発信者番号表示サービス」「非通知着信拒否サービス」の概要は、それぞれの名の通り。前者は発信者番号表示対応の電話機のディスプレイに電話を掛けてきた方の電話番号を表示するもので、後者では電話番号を通知せずにかけてきた相手に電話番号を通知してかけなおすようにメッセージを流し、着信を拒否します。

パックにすることで、それぞれのサービスに個別で加入するよりもご利用いただきやすい価格帯としました！

携帯電話やスマートフォンの普及に伴い、固定電話の利用者数が減っているのも事実。しかしながら、取り組む意義は大きいと三宅さんは力を込めました。

地域に根差す企業として、お客さまに役立つサービスを提供し続けなければ、存在意義が失われるのではないかと考えています。それは会社が掲げているパーパスにも通じるところがあります。 当社は愛知・岐阜・三重・静岡・長野の5県でコミュファ光を提供していますが、どの県警さまも増え続ける特殊詐欺被害に頭を悩ませているのが現状です。お客さまを守るため、当社も協力を惜しみません！

「セキュリティパック」の提供開始後、着信のブロック件数をメールで毎日通知する※のに加え、メールマガジンを毎月配信するようになりました。内容は「特殊詐欺に関するトピックス」で、啓発活動に貢献したいという気持ちが表れています。

※あんしん電話着信サービスのメール配信機能で、ご利用には設定が必要です。

セキュリティパックについて

詳しくはこちら

「迷惑電話が減った」「設定いらずで安心！」利用者から届くリアルな声

そんな「セキュリティパック」は、利用者から好評と黒田さんと高雄さんは明かします。

電話が鳴る回数が明らかに減り、しかも「あんしん電話着信サービス」によってブロックした着信の数を把握できるとあって、効果を実感していただいている利用者さまから感謝の言葉を頂戴することが多々あります！

黒田さんいわく、離れて暮らす高齢の親に対して子ども世代が「セキュリティパック」への加入を勧めるケースも少なくないのだとか。

基本的にお客さま宅内での工事が不要で、工事費用がかからず※1、設定が簡単 ※2な点も大変喜ばれています！コミュファ光のホームゲートウェイで迷惑電話を自動ブロックしますので、今お使いの電話機そのままご利用いただける手軽さが高く評価されています！

※1過去の光電話付加サービスのご契約状況により工事費が発生する場合があります。

※2「非通知着信拒否サービス」については申し込み後に非通知着信拒否サービスの設定が必要

黒田さんと高雄さんは、固定電話を持たない世代。それでも、「セキュリティパック」の必要性を日々痛感するといいます。

ご高齢の方々の多くは今も固定電話を利用されていますし、長く使っている番号であればあるほど、過去の電話帳に載っていたりして流出リスクが高いとも聞きます。特殊詐欺被害は増加の一途を辿っていますので、自動で迷惑電話をブロックするサービスは、その防止につながるものと確信しています！

ご高齢の利用者さまだけでなく、実は小さなお子さまがいらっしゃるご家庭にも加入いただいているんですよ！不審な電話に子どもが出てしまうリスクが減って、安心できるといった声が届いています。世代を問わず、固定電話をお持ちのすべてのお客さまのお役に立てるサービスなのではと思います。

実際、加入者数は目標値を上回って推移しているそう。それは「セキュリティパック」が固定電話利用者の困り事を解消するサービスだからに他なりません。

なお、料金は月額605円。それぞれのサービスに個別で加入した場合は1,000円弱となるため、パックにすることでおトクな価格を実現していることも加入者を増やす要因となっています。

セキュリティパックについて

詳しくはこちら

「セキュリティパック」で特殊詐欺被害から固定電話利用者の安全を守りたい

今後は「セキュリティパック」の認知を広め、さらに多くの利用者の安全を守っていきたいと、3名は口を揃えました。

詐欺の手口はどんどん巧妙化していますので、引き続きお客さまへセキュリティパックの良さを伝えていきたいですね！

「セキュリティパック」は固定電話を持つご高齢の利用者さまのお役に立てるサービスですので、まずは知っていただけるよう、私たちとしては普及に努めたいと考えています！

一昔前までは、電話に出るときにドキドキする必要なんてありませんでした。しかし、特殊詐欺の認知件数が増加傾向にある昨今は、無防備な状態だと特殊詐欺被害に遭うリスクが高くなってしまうと言わざるを得ません。電話もネットも安心安全にご利用いただきたいというのが当社の想いですので、これからもお客さまの生活が豊かになるサービスを拡充していきます！

三宅さんが効果を実感したことで商品化に至った「セキュリティパック」。迷惑電話に悩んでいたり、三宅さんのように高齢の家族が特殊詐欺被害にあわないか心配だったりする方も少なくないはず。そんな方は、ぜひ一度加入を検討してみてはいかがでしょうか。

セキュリティパックについて

詳しくはこちら

Photo:田中 大介

[PR]提供：中部テレコミュニケーション株式会社