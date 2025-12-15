株式会社三菱ＵＦＪ銀行は12月1日(月)から、人気アイドルグループ「超特急」とのタイアップキャンペーンを開始。キャッチコピーは「超特急と3,234(みつびし)件をめざそう！口座開設で、全国開通!!!!!!!!!」です。キャンペーンのスタートに合わせ、三菱ＵＦＪ銀行を象徴する「赤」のスーツに身を包んだ超特急のビジュアルが公開されました。情熱的な赤一色のビジュアルにも注目です。

超特急と3,234(みつびし)件をめざそう！口座開設で、全国開通!!!!!!!!!

本企画は、12月1日(月)～30日(火)の間、超特急のファン"8号車"とともに、キャンペーン参加者が「3,234件(みつびし)」達成を目指す参加型のキャンペーンです。口座を開設すると限定グッズがもらえる"ファン個人"に向けた特典と、"ファン全体"で達成を楽しめる特典の、2つを用意しています。

＼超特急とは／



話題沸騰中の9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ。

エンタテインメント性の高さと見せるパフォーマンスで超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売!

今、最も熱いグループの一つ。全国アリーナツアー「REAL?」を開催中。

新規口座開設で、キャンペーン限定ステッカーシートプレゼント

12月30日(火)までに、三菱ＵＦＪ銀行で新規にアプリにて口座を開設すると、もれなく「超特急のステッカーシート(全1種)」をプレゼント。トレカサイズで持ち歩けるキャンペーン限定デザインです。なお、アプリでの口座開設後、2026年1月9日(金)までにキャンペーンにエントリーすることが必要となります。

口座開設とキャンペーンへのエントリーでもらえるステッカーシート

※特典デザインはイメージです

※キャンペーンには条件・ご留意事項がございます。

すでに三菱ＵＦＪ銀行の口座を持っている場合は、「お友達紹介」で特典を受けられます。紹介する方は、家族や友人、”8号車”仲間などに口座を紹介しキャンペーンにエントリーするだけ。紹介された方のアプリでの口座開設＆口座紹介プランへのエントリーをもってキャンペーン限定デザインの「2026年カレンダー」が紹介した方に当たります。なんと、3人に1人以上が当たる高確率! 4月始まりのカレンダーなので、新学期や新生活のスタートを超特急メンバーが華やかに彩ります!

キャンペーン限定デザインの「2026年カレンダー」

※特典デザインはイメージです

※紹介人数にかかわらず当選倍率は一定です。

※キャンペーンには条件・ご留意事項がございます。

ゴールの「3,234件」達成で、超特急からメッセージカードとコインシリンダーが届く!

キャンペーン参加者数の最終目標は3,234件(みつびし)。ゴールまでには、「888件」「2,000件」という2つの通過点があり、888件達成でメッセージムービー、2,000件達成でメイキングムービーと、ファンに向けたここだけの特別なムービーを公開します。さらに見事3,234件達成した場合は、47都道府県で「超特急」の広告掲出を実施予定! さらに目標達成を祝い、メンバーからのメッセージムービーも公開します。

また、3,234件の達成を支えた「口座開設コース」参加者にも特別な特典をプレゼント。超特急からのメッセージカードと、コインをスライドして取り出せる「コインシリンダー」がもらえます。メッセージカード・コインシリンダーともに、メンバー一人ひとりをデザインした全9種を展開。それぞれ、推しのメンバーを指定してお選びいただけます。(エントリー時に選択)

推しのメンバーが選べる「メッセージカード」「コインシリンダー」

※特典デザインはイメージです

全国開通に向けて、いざ発車!

3,234件のゴールに向けて走り出した本キャンペーン。“8号車”の皆さん一人ひとりの参加が、超特急と全国をつなぐ力になります。特別ムービーや限定グッズなど、このキャンペーンでしか手に入らない特典が盛りだくさん。ぜひ参加して、超特急と一緒に3,234件の全国開通をめざしましょう!

項目 内容 キャンペーン期間(口座開設期間) 12月1日(月)～30日(火) エントリー期間 ～2026年1月9日(金)まで 対象者 【口座開設コース】

三菱ＵＦＪ銀行で初めて普通預金口座を開設する方

【お友達紹介コース】

すでに三菱ＵＦＪ銀行の普通預金口座を保有している方 コース条件 【口座開設コース】

期間内にアプリ経由での普通預金口座の新規口座開設とキャンペーンエントリー

【お友達紹介コース】

すでに三菱ＵＦＪ銀行の普通預金口座を保有している方

(*)「お友達紹介コース」の条件「口座紹介」とは紹介された方が口座紹介プランの条件を充足(a.アプリ経由での口座開設、b.紹介プランにエントリー)する必要があります。

※本タイアップキャンペーンには条件・ご留意事項がございます。くわしくは必ずキャンペーンページをご確認ください。

※「口座紹介プラン」には条件・留意事項がございます。くわしくは必ず該当ページをご確認ください。

キャンペーン詳細はこちらから

