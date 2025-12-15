もっと大きな画面で見たいわねえ

スマホで友人から送られてきた写真を見ている母がポツリ。

じゃあ、ノートPCを買う？ 家に1台あると私も助かる！

そんな母の「写真も整理したいし動画も楽しみたい」という希望と10万円以内という予算に合わせて娘が選んだのが、薄型軽量ボディに15.6インチのディスプレイを搭載し、据え置きでもモバイルでも使いやすいMSIの「Modern-15-F13MG-5188JP」。

同製品を使い始めた母娘の日常を覗いてみました。

＼2人が購入したノートPC／

MSI「Modern-15-F13MG-5188JP」とは

箱から出して電源オン！ 簡単セットアップ

*12月12日現在の価格となります

さっそく自宅に届いた「Modern-15-F13MG-5188JP」。母も娘も目を輝かせ、興味津々の様子です。 今回購入したのは、品質や信頼性の高さで世界的に評価されているPC メーカー「MSI」のノートPC。家電量販店チェーンのエディオン限定 モデルで、99,800円（税込）というリーズナブルな価格で販売されています。

本体がスリムなのに頑丈なのもいいよね。USB Type-CやHDMIとか接続端子が充実しているのもうれしい！ USB PDに対応しているから、スマホみたいにUSB Type-C充電器*でPC本体を充電することもできるんだよ

*65W以上に対応したUSB PD充電器が必要となります

あら、電源を入れるだけで自動的にセットアップ画面が出てくるのね

画面の指示にしたがっていくだけでセットアップできて分かりやすいし、選ぶ項目も少ないから迷わず設定できそう

大画面なのに薄型軽量なので、部屋を移動して使いたいときはもちろんですが、外出先にも気軽に持ち運べます。さっそく、娘が電源ボタンを押してPCを立ち上げます。

結構、最初からいろんなアプリが入っているのね

Windowsは、便利なアプリがあらかじめたくさん入っているの。あ、ちょっと待って……このモデルってオフィスソフトもついているみたい。WordやExcelがすぐ使えるのはすごくうれしい！

POINT ●薄型＆軽量＆高堅牢ボディ

画面サイズが15.6インチと大きいにもかかわらず、薄さ約19.9mm、質量約1.7kgを実現。さらに基準が厳しいことで知られる米国国防総省が定める品質基準「MIL-STD 810H」規格に準拠したテストをクリアしており、衝撃や振動などに強く、耐久性が高いのも特徴です。 ●充実したインタフェース

USB 3.2 Gen2 Type-C や、USB 3.2 Gen1 Type-A、HDMI、有線LAN、オーディオコンボジャック、microSDカードリーダーなど、よく使う接続端子を標準装備。そのうち、USB 3.2 Gen2 Type-Cは映像出力とUSB PDに対応しているため、外付けのディスプレイに画面を表示したり、市販のUSB Type-C 充電器*でPC本体を充電したりすることも可能です。 *65W以上に対応したUSB PD充電器が必要となります ●オフィスソフト標準搭載

「Word」、「Excel」、「PowerPoint」などの永続ライセンス版オフィスソフトに加え、クラウドストレージなどの有料サービスを1年間使える「Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024」が標準搭載されています。別途ソフトを購入しなくても、購入後すぐに仕事の文書作成や資料閲覧などができて便利です。

迫力の大画面と優れた接続性！ PCで“やりたいこと”が快適に

大画面＆大容量で写真の閲覧や整理がしやすい

指示の通りにユーザー名や接続するネットワークなどを設定していくふたり。あっけなく初期設定が完了すると、見慣れたWindowsのデスクトップが表示されました。今回ふたりが購入したエディオン限定モデルには、オフィスソフトも標準搭載されています。仕事に欠かせないアプリが最初から入っているのも魅力的なポイントですよね。

初期設定が終わり、ひと通り搭載されているアプリや機能を試してみた娘。母の「大きな画面で写真を見たい」という希望を叶えるべく、Windows 11に標準搭載されている「フォト」アプリを起動しました。

写真を整理するには、このアプリが便利。PC本体にmicroSDカードリーダーが搭載されているから、お母さんが使っているAndroidスマホから写真データを移すのも簡単だよ

そう言いながら、母親からスマホのmicroSDカードを受け取ってPC本体にあるスロットに直接挿し込みました。あっという間にスマホに保存してあった写真がインポートされていきます。読み込みが終わり、画面いっぱいに大きく表示された写真を見た母は……。

すごくキレイに見えるのね。スマホの画面より大きくてずっと見やすい！ 写真を全部移しても大丈夫なの？

PCのストレージが大容量だから全然平気。まだ空きがたっぷりあるよ

写真が増えてきても安心ね。これだけ見やすいと、写真の整理も捗りそう

PCの画面で撮り溜めた写真を見ながら、思い出を振り返っている様子の母。どうやら、PCで“やりたいこと”のひとつは早くも叶ったようです。

POINT ●データ移行に便利なmicroSDカードリーダー搭載

本体にmicroSDカードリーダーを標準搭載しており、Androidスマホなどで採用されていることの多いmicroSDカードを直接挿してデータを読み込むことができます。別途外付けのカードリーダーを用意しなくてもすむのが便利。



●たっぷり大容量のストレージ

ストレージは512GBのSSDを搭載。一般的な解像度の写真なら数十万枚保存できる容量があるため、撮り溜めた写真を一元管理にも十分です。

動画も臨場感たっぷりに楽しめる

「Modern-15-F13MG-5188JP」が搭載するディスプレイは、画面が大きいだけでなく、映り込みを防ぐためのノングレア（反射防止）加工が施されているのも特徴です。

今使っているスマホみたいに、画面が反射しないのね。明るい場所でも映り込みが少ないのがいいわ

でしょ？ 夜景みたいに背景が暗い場面でも見やすいの

そう言いながら、お気に入りの動画をフルスクリーンで再生すると、母も身を乗り出して画面を覗き込んできました。

すごい迫力！ しかも細かい部分もくっきり見えるのね。スマホの動画も、この画面で見直してみたいわ

画面サイズと解像度のバランスが、動画を見るのにもちょうどいいんだよね

POINT ●映り込みが少ないノングレアディスプレイ

ディスプレイは画面サイズが15.6インチ、解像度がフルHD（1,920×1,080）という実用的で使いやすいスペック。表面にノングレア（反射防止）加工が施されているため、日中の屋外や明るい照明の下でも映り込みが少なく、表示されている内容が見やすいのが特徴です。

充実機能でオンライン英会話の受講も快適

仕事で海外の顧客とやり取りするときに困らないよう、最近オンライン英会話を始めた娘。この日は外出先のカフェでレッスンを受けるようです。

高性能なマイク内蔵カメラと高速で遅延の少ないWi-Fi 6E 対応、こちらの表情や発音が相手にクリアに伝わりレッスンもうまくいきました。

映像が乱れたり、音声が途切れたりすることもなかったから、いつもよりレッスンもスムーズだった気がする

レッスン終了後は、カメラについているプライバシーシャッターを閉じて、意図しない映り込みを防ぐこともできます。

オンライン会議とかで顔を映したくないときにも役立ちそう。すぐカメラをオフにできるから、自宅で宅配便や来客で対応するために慌てる姿を見せなくてすむね

また、バッテリー駆動時間が長い「Modern-15-F13MG-5188JP」なら、外出先でも充電持ちを気にしなくてすむのもメリットです。

POINT ●高速で遅延の少ないWi-Fi 6E対応

通信機能は、有線LANのほかにもWi-Fi 6Eを搭載しておりネットワーク環境に合わせて選択できます。Wi-Fi 6Eは、電波干渉の影響を受けにくく速度が低下しにくい6GHz帯に対応しているため、集合住宅などでも安定した通信が可能。また従来の方式に比べて遅延が少ないため、オンラインゲームやオンライン通話も快適です。



●クリアな会話を実現するマイク内蔵Webカメラ

ディスプレイ上部には、マイク内蔵の92万画素Webカメラとプライバシーシャッターが標準搭載されています。また、独自のシステム管理ソフト「MSI Center S」がインストールされており、システムのパフォーマンスや設定を自動的に最適化するなど、便利なAI機能を使用できます。



●出先でも安心な長時間バッテリー

バッテリー駆動時間は、実際の利用に近いJEITA 3.0準拠の測定で、動画再生時最大5時間、アイドル時最大11時間を実現。外出先などコンセントが近くにない場合でも、安心してPCでの作業に集中することができます。

家族みんなが満足できる「Modern-15-F13MG-5188JP」

15.6インチの大きく見やすいディスプレイや、512GBという大容量SSD、高速低遅延なWi-Fi 6E対応などに加え、オフィスソフトが標準搭載されていながら10万円以下というリーズナブルな価格を実現したMSIの「Modern-15-F13MG-5188JP」。第13世代インテルCoreプロセッサーを採用しているため処理性能も高く、仕事にプライベートに大活躍してくれます。写真の整理や動画視聴を楽しみたかった母も、仕事やオンライン英会話に活用したかった娘も、さっそく使いこなして充実した毎日を送っているようです

マザーボードやグラフィックスカードなどのPCパーツのメーカーとして長い実績を持つMSIブランドだけあって、製品の品質や信頼性が高いのも魅力的。サポート体制も万全で、万が一トラブルが発生した場合でも日本国内のコールセンター・修理センターが迅速に対応してくれます。

エディオン限定モデルの限定特典として、3年間の長期保証が付属しており長く安心して使えるのも魅力的なポイント。初めての1台はもちろん、手頃な価格で新しいノートPCが欲しい人や外出用のサブ機を検討している人まで、多くの人が満足できるはず。一度ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

＼MSI「Modern-15-F13MG-5188JP」／

購入はこちら

＼MSIサポート／

詳しくはこちら

[PR]提供：エムエスアイコンピュータージャパン