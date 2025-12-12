LEVEL∞、Intel Core Ultra 5（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評発売中

ユニットコムが独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」のラインナップにおいて、Intel Core Ultra 5（シリーズ2）を搭載するゲーミングPCが好評発売中だ。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
Intel Core Ultra 5（シリーズ2）は、高性能コアを6個搭載したことで価格を抑えたCPU。LEVEL∞の構成例ではIntel Core Ultra 5 225Fを採用しており、高効率コアを4個組み合わせて10コア10スレッドでの動作に対応。最大動作周波数は4.9GHzで、最大ターボパワーは121Wと扱いやすい点も特徴。PCI-Express 5.0やThunderbolt 5拡張カードのサポートは上位モデルと共通で、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。
LEVEL-R789-225F-RKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：219,800円
LEVEL-R789-225F-TKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：259,800円
