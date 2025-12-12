体調管理に気をつけたい冬。本格的な寒さはもちろん、年末ならではの忙しさやストレスなど、体調に影響しやすい要素が増える時期でもあります。

しかし、大人がベストなコンディションを維持するのは、なかなかの至難の業。さらに、家族みんなの体調管理にも気を遣うとなると、より神経を張り巡らすことになります。

今回は、家族の体調管理のヒントを探るためにママ座談会を実施。座談会には、キリンホールディングスの林さんにも参加いただき、冬を元気に過ごすためのポイントを一緒に考えました。

メンバーはこちら!

中学3年生と小学校6年生のママ。どちらも受験生で、緊張感のある生活の中で体調管理には特に心がけている。

8歳、5歳、2歳の三姉妹のママ。季節の変わり目にはいつも家族の体調管理に悩んでいる。

息子さんは小学校3年生。夫や自分も年齢を重ね、健康でい続けることの難しさを感じている。

キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部 マーケティンググループ 主務

子どもから大人まで一人一人が健康に過ごせる毎日の実現を目指し、体調管理の大切さや日頃からできる健康対策を伝えている。

元気に過ごすために……家族の体調管理、何してる？

---冬を元気に過ごすために、何か対策をしていますか?

実際、何したらいいかわからないですよね。特に一番下の子は何を触ってきているかわからないので、衛生面は気を付けています。とりあえずマスクと手洗い、うがいくらいしかできていないかな……

あと換気ですよね。うちは娘二人とも受験生なので、何としても今年の冬は体調管理を徹底しないと。受験当日はもちろんですが、大事な時期に塾も休めないので、家族全員でずっと体調管理に気を付けています

私は特に何もしていないですね……。ただ、毎日健康には気を使わないと、とは思うのですが…忙しいと対策しきれないですね

そうなんですね。冬に限らず、日々の生活の面で、体調管理のために気を付けておこなっていることはありますか?

栄養のバランスを考えて、みかんとかフルーツでビタミンを摂るようにしていますね。特に子どもって、好き嫌いがあったり気分のムラでちゃんと食べてくれなかったりするので

わかります。フルーツと、あとは野菜をたくさん摂れるよう、温かいスープやみそ汁を作るようにしていますね。体も温まりますし。あとは、よく睡眠をとるようにしているかな

うちは普段から運動することを心がけています。子どもも積極的に動きたがって、日頃からプールと野球、体操を習っています。土日も外で遊ぶのが好きで、私もちょっと走るくらいの運動はしていますね

いいですね! 体調管理には、バランスの良い食事、適度な運動、十分な休養といった、生活習慣を整えることが重要なんです。あとは、お風呂で疲れを取ったり、早寝早起きをしたり、よく笑ってストレス解消することも大事。これらをおこなうことで、体が外敵から守るための防御システムである、“免疫”を維持できるんですよ

＜免疫を維持するために大事な生活習慣＞ 林さんがおっしゃる通り、日頃から生活習慣を整えることが体調管理・免疫のケアにつながってきます。 ✓ 適度な運動

✓ 栄養バランスの取れた食事

✓ 休養

を意識した生活を心がけましょう。

生活習慣で気を付けていても、体調管理は難しい!?

---体調管理が十分にできない理由は何かありますか?

そうですね……やはり仕事が忙しくて。子どもが寝た後にまた仕事をするっていうこともあります。特に冬は繁忙期で、自分で仕事量をコントロールしにくいので、どうしようもないなとあきらめてますね

わかります。私は冬に限りませんが、ストレス解消のために子どもを寝かしつけた後に動画とか見たいけど、そんな余裕もない。独身時代はヨガにハマって運動もしていたんですが、今は子育てが優先になっているし、体力的にも時間的にも難しいから、体力も落ちていく一方……。なかなか自分の体調管理に時間を割けられないです

年を重ねると体力が本当に落ちますよね。自宅でトレーニングしようにも、全然続かない。在宅ワークが続くと、久々に出勤した時に駅の階段で息切れする時もあるし。運動した方がいいと思っているのですが、冬は寒くて外に出て動く気にならないし、なかなか日々の暮らしと仕事に追われてできないですよね

やはり、仕事や子育ての忙しさに追われると、なかなか体調管理って難しいですよね。でも、過酷な寒さと忙しさを感じる冬こそ、免疫の維持を意識した生活をしたいですよね

私たちの体を内側から守る強い味方! “免疫ケア”に役立つ、プラズマ乳酸菌とは?

日頃、何気なく耳にしている「免疫」とは、人間に本来備わっている「防御システム」のこと。体の中にいるさまざまな免疫細胞が、体に侵入しようとする外敵から身を守ってくれています。

そんな中、毎日の生活習慣で免疫を維持するだけでなく、さらに体調管理のためにプラスしたいのが、キリンの「プラズマ乳酸菌」。

「プラズマ乳酸菌」は、免疫の司令塔「pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)」に働きかけ、免疫細胞全体を活性化するようアプローチしてくれる、画期的な乳酸菌。健康な人の免疫機能を維持するサポートに役立ちます。

さらに、メカニズムとして、「プラズマ乳酸菌」の2週間以上の摂取によって「pDC」の活性が維持されることが報告されています。

プラズマ乳酸菌は、「おいしい免疫ケア」や「iMUSE」などのドリンクやサプリメントを中心に、日頃からできる体調管理として注目されています。

実は、キリンの乳酸菌研究の歴史は、40年以上。ビールを作る上で天敵となる乳酸菌を研究する上で、その可能性を見出しました。その研究や開発は、日本食品免疫学会の食品免疫産業賞(2020年)やジャパン・レジリエンス・アワード金賞(2021年)、恩賜発明賞(2023年)の受賞を始めとして、国内外で高く評価されています。

手軽に摂れる食品アイテムで、“免疫ケア”を生活習慣にプラス!

---“免疫ケア”という言葉を聞いたことはありましたか?

目に見えないものなので、聞いたことはあっても、何をしたらいいかはわかっていませんでした。「プラズマ乳酸菌」をサプリで摂れると知って、手軽でいいなと思います

私も、免疫ケアはした方がよさそうと思っていて何もできておらず……。手軽に飲めそうな『おいしい免疫ケア』で今日から頑張ってみようと思います! 冬を元気に乗り切りたいので、さっそく取り入れてみます

私も、食品でもケアができるって知らなくてびっくりしました。「プラズマ乳酸菌」を詳しく知れたので、免疫ケアについての解像度が上がりましたね。『おいしい免疫ケア』は味も飲みやすくて、すっきりした好きな味。これなら続けられそう!

キュッと一気に飲めて、量もちょうどいいですね

常温でいいから、持ち歩きしやすいのもうれしいポイントですね

カロリーが気になる方は『おいしい免疫ケア カロリーオフ』を、睡眠の質をケアしたい方はGABAをプラスした『おいしい免疫ケア 睡眠』もおすすめです。規則正しい生活習慣を心掛けながら、忙しい方はいつでも手軽に摂れるサプリがぴったりですよ

実は「プラズマ乳酸菌」を取り入れた食品は、納豆やヨーグルトなど会社を超えて広がっています。豊富なラインナップから、ライフスタイルに合わせて選んで、続けていただければと思います

---今後はどのような展開を目指していますか?

今後は、グミなどさらに身近で摂りやすい商品を増やしていきたいと考えています。また、サプリメントは免疫ケアだけでなく、他のお悩みをサポートできるような商品も計画しています。

機能や対象者の幅を広げ、よりお客様のニーズにお応えできるよう、チャレンジしていきたいです

グミ大好きです! おいしく楽しく食べやすい商品があったら、とてもいいですね

大人のお悩みも叶うサプリも、免疫のケアとまとめてできるからうれしいです

まずは『おいしい免疫ケア』を始めつつ、今後の商品も期待しています!

新しい選択肢「プラズマ乳酸菌」をプラスして、今年の冬を前向きに!

冬はどうしても忙しさや気温の影響で、生活のリズムが乱れがち。だからこそ、毎日の習慣をほんの少し見直すだけでも、自分や家族の「心地よいコンディション」を保つヒントが見つかるかもしれません。食事や休息、ストレスとの付き合い方など、できることを無理なく積み重ねることが大切です。

そんな日々の暮らしの中で、さらなる“免疫ケア”を叶える選択肢として、キリンの乳酸菌研究から生まれた「プラズマ乳酸菌」が、大人の強い味方になってくれそう。忙しい中でも、自分や家族のライフスタイルで続けられるアイテムを選びながら、この冬を前向きに過ごしましょう!

プラズマ乳酸菌についてはこちら

機能性表示食品

●届出表示：本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

【おいしい免疫ケア 睡眠のみ】本品には、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)とGABAが含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。GABAは睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つことが報告されています。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、国の許可を受けたものではありません。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。

[PR]提供：キリンホールディングス株式会社