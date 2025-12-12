全国の店舗や通販企業などがインフルエンサー向けに募集している案件を探せるサービス「toridori base(トリドリベース)」はインフルエンサーと企業の双方を繋げ、便利でスムーズな案件進行に寄与してきました。インフルエンサーとして活動する人の多くが利用しており、アプリの登録ユーザーは8万人以上に上り、PR案件実績は100万件を超えています。

そんなtoridori base(トリドリベース)に、今回新しくコミュニティ機能「toridori nest(トリドリネスト)」が追加されました! toridori nest(トリドリネスト)は、どんな機能があり、何ができるのか。インフルエンサーにとってどのように役立つのか。気になるアレコレについて、株式会社トリドリ(以下、toridori)の田﨑真菜美さんに聞きました!

インフルエンサーの案件探しサービス「toridori base(トリドリベース)」にクローズドコミュニティ機能「toridori nest(トリドリネスト)」が登場

―さっそくですが、toridori base(トリドリベース)に新しく追加されたコミュニティ機能toridori nest(トリドリネスト)について教えてください。

toridori nest(トリドリネスト)は、インフルエンサーの案件を探すためのサービスtoridori base(トリドリベース)に登録しているユーザー専用のコミュニティです。ユーザーが自由に書き込みできて、交流することができます。「nest」は「鳥の巣」という意味で、ロゴもそれをイメージしたものにしました。

――toridori nest(トリドリネスト)を開発するきっかけは何だったのでしょうか。

ユーザーにもっとtoridori base(トリドリベース)を気軽に使ってもらいたいと考えたのがきっかけです。案件を探すときにアプリを開くのではなく、toridori nest(トリドリネスト)でほかのユーザーと交流したいから毎日ログインするというきっかけづくりにするべく、リリースしました。

そのほかにも、コミュニティ内での情報交換を可能にすることで、運営チームへのお問い合わせを減らすことも狙いのひとつでした。

これまではインフルエンサーがtoridori base(トリドリベース)について気になることや思ったことを書き込める場所がなかったため、すべてがお問い合わせとして送られてきていたんです。なかには、お問い合わせというよりも、誰かに聞いてほしいんだろうなという内容もありました。そういった話をユーザー同士でできる場所をつくることで、運営事務局が他の問い合わせに注力でき、結果としてサービス向上にもつながると考えました。

――これまで、ほかのSNSなどでユーザー同士が交流する場所はなかったのでしょうか。

公式には用意していませんでした。そのため、個人的にユーザー同士がSNSのDMで連絡を取り合ったり、toridori base(トリドリベース)について発信したりする状況だったんです。だからこそ、公式な場で気軽に話せる場所を提供することで、インフルエンサー活動についての悩みをはじめ、サービスについての意見など、さまざまな声を知ることができると思いました。

――コミュニティ機能については、いつ頃から開発を進めたのでしょうか。

私がプロダクトマネジメント室に異動したのが2025年2月なのですが、その前から構想はあったようです。アクティブユーザーを増やすプロジェクトのひとつとして、あらためて動き出し、現在に至ります。

トピックごとにチャンネルを設置、toridori base(トリドリベース)ユーザーなら誰でも気軽に使える!

――toridori nest(トリドリネスト)の具体的な機能や使い方について教えてください。

SNSのようにプロフィール欄があって、ユーザー同士でフォローし合う形ではなく、掲示板のように自分のアカウント名で好きな内容を投稿して交流することができます。

書き込みはトピックごとにチャンネルを運営側で用意しており、toridori nest(トリドリネスト)を使い始めたらまず投稿する「自己紹介」や、ユーザー同士でtoridori base(トリドリベース)に関する質問や回答をする「みんなで成長」、自由なテーマで話せる「雑談」のほか、運営事務局からのお知らせや利用ルールを掲載するチャンネルなどがあります。

なかでも特徴的なのが「シェアハピ」チャンネルです。ユーザーの「ちょっとした良いこと」「小さい幸せ」「がんばったこと」をトピックにしており、メッセージを見ることでポジティブな気持ちになってほしいという意図で作りました。投稿には返信もできますし、スタンプでリアクションすることも可能です。

――招待制などではなく、toridori base(トリドリベース)に登録すればすぐに使えるようになるのでしょうか?

toridori nest(トリドリネスト)は、toridori base(トリドリベース)に登録していれば誰でも使えます。登録したらはじめに、名前や自身のSNSアカウントを紹介するテンプレートを使用して、「自己紹介」チャンネルに投稿してもらっています。自己紹介のステップを踏むことで、「雑談」や「シェアハピ」といったほかのチャンネルを閲覧・投稿が可能になります。

――自己紹介をしないと、ほかのユーザーの投稿を見たり、自分で書き込んだりすることはできないんですね。

閲覧だけでもいいのですが、できれば積極的に投稿してほしいと思ってこのようなルールを設けています。また、テンプレートを使った自己紹介を最初にすることで、2回目以降の投稿ハードルを下げるという狙いもあります。

――コミュニティには、ネガティブな投稿や迷惑行為などの懸念もあります。どのように対処していますか。

投稿は承認制ではなく、基本的には自由に書き込んでいただけるようになっています。しかし、あまりにも行き過ぎた投稿をするユーザーについては、運営事務局で対処しています。例えば、投稿をほかの人から見えなくするなどの対応をしています。なので、安心してお使いいただけます。

ユーザー間の交流で、インフルエンサーの悩みや課題を解決する場に!

――まだオープンしたばかりですが、リリースからの変化などありますか?

まだまだ盛り上げていかないといけないのですが、少しずつ各チャンネルで投稿や交流が生まれています。たとえば、「自己紹介」チャンネルでも、ほかのユーザーの投稿に対して、「SNSをフォローしてもいいですか」「近隣なので仲良くしてください」などのコメントをしてくださる方も多いです。実際にそこから会話が生まれるケースもありますよ。

――狙いどおり、ユーザー同士の交流が生まれているんですね。

はい。とくに地方にお住まいのインフルエンサー同士で盛り上がったり、仲良くなったりするケースが多いと感じます。地方はどうしてもインフルエンサーの数が少ないので、同じ活動をしている方と繋がれると心強いのだと思います。

SNSで繋がれることはあっても、DMで悩みを相談したり案件の深い話をしたりするほど仲良くなるには時間がかかると思います。また、フォロワー規模が違うと話しかけづらいこともあるかもしれません。そういった課題感をインフルエンサーが感じた時に、今後toridori nest(トリドリネスト)が会話のきっかけや仲良くなる足がかりになると嬉しいです。

――実際に案件に関する情報交換や相談なども行われているのでしょうか。

はい。たとえば、先日toridori base(トリドリベース)でランキングイベント（PR実績100万件到達記念感謝キャンペーン）を開催した際、「上位に入ったと思ったのに入っていなかったのはどうして?」という意見がユーザーから出ました。以前ならお問い合わせで届いて、運営事務局が返信していましたが、今はtoridori nest(トリドリネスト)が意見交換の場になっているため、「上位に入れなかったのは、これが原因では」などの意見が出て、質問したユーザーも納得していました。このように、ユーザー同士で疑問や悩みを解決する場にもなりつつあると感じます。

一方で、運営事務局としても、そうした投稿にはスタンプでリアクションしたり、コメントするなど、見ていることを伝えるように心がけています。「toridoriは企業のほうを大事にしているのでは」と思ってしまうユーザーもいますが、こうした反応を見て、「そんなことはないですよ」と伝えたいですね。

――そういう意味では、運営事務局とユーザーの距離も縮まりそうですね。

そうですね。今まではお問い合わせ経由の返信が中心で、どうしてもフォーマルなやりとりになっていました。toridori nest(トリドリネスト)ではよりカジュアルでざっくばらんな交流をしたいと思っています。

魅力的なキャンペーンでユーザー増を図り、“なくてはならない場”にする

――今後の展望について教えてください。

まずはtoridori nest(トリドリネスト)をしっかり盛り上げていきたいですね。オープン記念では、YouTubeチャンネル登録者数283万人超え「ばんばんざい」のぎしさんとコラボ動画が撮れる機会を特別プレゼントとして準備したキャンペーンを行いました。今後も、このような魅力的なキャンペーンを打ち出していきたいです。

また、たとえばtoridori nest(トリドリネスト)を通じて案件に申し込むと確実に採用されるなど、ユーザーにとってメリットのある施策も検討しています。まだ試行錯誤の段階ですが、特別感を感じてもらえる施策をどんどん実施していきたいです。

そして、将来的にはtoridori nest(トリドリネスト)があることで、毎日toridori base(トリドリベース)を開いてみようと思ってもらえるきっかけになれば嬉しいです。サービス名に込めた「鳥の巣」のように、ユーザーにとってなくては“ならない場”にしていきたいと思います。

＊＊＊

toridori base(トリドリベース)に追加されたユーザーコミュニティ機能「toridori nest(トリドリネスト)」。ユーザーにとってインフルエンサー同士の交流や情報交換、モチベーションアップなどに繋がるだけでなく、運営側にとってもお問い合わせ削減やサービスの利用頻度の向上といったメリットがあります。

今後はリアルイベント開催や特別案件、スペシャルキャンペーンなど、コミュニティならではの特典も考えているとのこと。toridori base(トリドリベース)ユーザーはもちろん、これからインフルエンサーとして活動していきたい人も、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：株式会社トリドリ