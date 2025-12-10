朝、布団から出るのがつらい。

仕事のメールを開くだけでため息が出てしまう。

理由ははっきりしないけれど、気持ちが重い日が続く————

そんなとき、ひとりで抱え込んでいませんか?

カウンセリングは、特別な人だけのものではありません。心のメンテナンスとして、誰にとっても役立つサポートです。

日本のメンタルヘルスの現状

最近の厚生労働省の労働安全衛生調査によると、回答者の約8割が「現在の仕事や職業生活において、強い不安・悩み・ストレスを感じる事柄がある」と答えています[※1]。

一方で、心理カウンセリングを実際に利用した経験がある人は決して多くありません。全国1,500名を対象とした研究では、対面・オンラインを含めた心理カウンセリングの利用経験者は全体の13％にとどまることが報告されています[※2]。

つまり、心の負担を感じながらも、実際に専門家に相談できている人はまだごく一部であり、多くの人が「本当は頼りたい」と思いながら、一歩を踏み出せずにいる現状が浮かび上がります。

なぜ、いまカウンセリング?

オンラインサービスの普及により、カウンセリングはより身近な選択肢になりました。

✔ 周囲の目を気にせず、自宅から受けられる

✔ オンラインで予約可能

✔ 通院の必要がなく、移動時間ゼロ

✔ 1回から気軽に試せる料金設定

「深刻になる前に話す」ことで、心に余裕が生まれやすくなると感じる方もいます。

カウンセリングで得られる変化

・話すことで気持ちが整理され、心の負担が軽くなったとの声もあります。

・不安やストレスについて理解が深まり、毎日を過ごしやすくなるケースもあります。

・仕事への向き合い方が前向きになったと実感する人もいて、日常の小さな変化から良い循環が生まれることがあります。

※効果の感じ方には個人差があります。

まずは、自分を大切にする一歩から

カウンセリングは「弱さの証」ではなく、「自分を大切にする行動」です。

海外ではセルフケアとして広く受け入れられており、日本でもオンラインサービスや企業の従業員支援プログラム(EAP)の普及によって、選択肢が増えてきています。

「ちょっと話してみたい」「気持ちを整理したい」――そう思ったら、まずは一度試してみませんか? その一歩が、自分を大切にするきっかけになるかもしれません。

SmileRoomは「心に寄り添う場所」

心理カウンセリングルーム SmileRoom には、医療・教育・産業領域での経験がある公認心理師や臨床心理士が在籍しています。専門的な知識を持ったカウンセラーが、無理に答えを押しつけるのではなく、一緒に考えていくスタイルでサポートします。

初めての方からも「話しやすかった」「安心して相談できた」といった声を多くいただいています。

カウンセラー紹介

SmileRoomは「心に寄り添う場所」

ちょっと疲れたとき、誰かに話を聞いてほしいとき相談してみてはいかがでしょうか。詳しくは公式サイトをご覧ください。

SmileRoom恵比寿

SmileRoom川崎

※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

出典

[※1]厚生労働省：令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況

[※2]岩﨑和子・来田宣幸「対面型および遠隔型の心理カウンセリングの利用状況と利用意向」(2023)『応用心理学研究』48(3),192-193.

[PR]提供：SmileRoom