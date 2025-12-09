気づけばつい、もう一口……。そんな“とまらないおいしさ”で人気を集めているのが、ウエルシアの「とまらないアーモンド小魚」。世代を問わず支持され、累計販売数はなんと500万個（※）を突破しています。 ※シリーズ累計。2025年11月時点。

香ばしいアーモンドに、小魚の旨みがじんわり広がる王道の組み合わせは、手軽さと栄養バランスの良さも魅力的です。さらに今年11月には、便利な個包装タイプまで新登場。「食べたい！」と思った時にいつでも楽しめるようになりました。

そこで本記事では、マイナビニュース編集部員たちに個包装タイプを配り、実際に試食してもらうことに。幅広い人に愛されるアーモンド小魚の人気の秘密を、たっぷりと深堀りしていきます！

一瞬で消える？ 食べ始めたら止まらないワケを実食レビュー

日々コンビニやドラッグストアをパトロールしている筆者。特に、ウエルシアの「からだWelcia」シリーズはどれも味の完成度が高く、気に入った商品は買いだめしがち。その中でも、常にストックを欠かさないのがこの「アーモンド小魚」です。

このたび、新たに個包装タイプが発売されたと聞き、さっそく購入してみました。開封してまず驚いたのは、そのパッケージの大きさ。想像以上にボリュームがあり、どれほどの数が入っているのか思わず気になってしまいました。

「おひとつどうぞ！とまらないアーモンド小魚の個包装」

パッケージデザインは、シリーズらしいシンプルで親しみやすいスタイル。「おひとつどうぞ！ とまらないアーモンド小魚の個包装」というキャッチーなフレーズも目を引きます。ひと袋あたりの量は、多すぎず少なすぎず、ちょうど良い印象です。また、1袋でタンパク質2.7g、カルシウム59mgが摂れるとのことで、間食としての栄養バランスも申し分ありません。

実際にひと口食べてみると、甘みと塩味のバランスが良く、小魚の旨みがじんわりと広がります。使用されているのは国産・瀬戸内海産のカタクチイワシ。一匹ごとのサイズ感もしっかりしており、煮干しのような硬さはなく、サクッと軽い食感が特徴です。噛むほどに、イワシ本来の旨みと甘辛い味付けが調和し、つい手が伸びてしまう味わい。

そして、アーモンドの存在も欠かせません。短冊状にカットされたスライスアーモンドは香ばしく、小魚との相性も抜群です。

小魚とアーモンドを組み合わせる“黄金比”を探しながら食べるのも、筆者のオススメ。小魚の甘辛い風味、アーモンドのまろやかなコク。それぞれを味わった後、小魚1匹にアーモンド2片程度を一緒に口に運ぶと、味わいのバランスが整い、一層おいしく感じられます。

食感はカリッ、サクッ、ポリポリと軽快。栄養面でも、小魚のカルシウムとアーモンドのビタミンE・食物繊維を同時に摂れるため、「体に良いものを食べている」という満足感も得られます。累計販売数500万個を超える人気も納得の味わい。幅広い層に愛され続ける理由がよくわかります。

せっかくの個包装……編集部の皆さんにお届け！

これまではチャック付きの大袋タイプ一択で、好きなだけ手を伸ばして食べる楽しさがありました。しかし、この個包装は一袋の分量が小腹を満たすのにちょうどよく、バッグに2〜3個忍ばせておけば外出先で急にお腹が空いたときの救世主に。オフィスの引き出しに入れておいても場所を取らず、湿気を気にする必要もないので、いつでも開けたてのカリカリ食感が楽しめます。

この便利さと美味しさを独り占めするのはもったいない！ということで、マイナビニュース編集部のメンバーに、この「アーモンド小魚」を配ってみることにしました。

CASE 1 20代女性編集部員（甘いもの好き・仕事中の間食はマスト）

PCに向かってキーボードを打ち込んでいた彼女のデスクに、そっと小袋をひとつ差し入れ。

あっ、ありがとうございます。これ、ウエルシアの「アーモンド小魚」ですか？私もすごく好きなんですけど、 個包装なんてあったんですね。じゃあさっそく……ん〜、おいしい！

この甘辛いの味付けが本当に好みです。仕事中、ついチョコやクッキーを食べ過ぎてしまうんですけど、これなら少量でも満足感があって、罪悪感も少なめなのが嬉しいです（笑）。個包装なので、オフィスでも手軽に楽しめますし、バッグに入れて持ち歩くのにも便利ですね。

CASE 2 30代女性編集部員（子育て奮闘中・時短勤務）

続いては、仕事と家庭の両立で毎日大忙しのママさん編集部員。お子さんのおやつにも向いていそうだと思い、2袋ほど差し出してみました。

わあ、助かります！ うちの子、甘いお菓子ばかり欲しがるから栄養面が心配で。

あっ、これなら子どもも絶対食べますね！ 小魚は柔らかくて、魚の苦みをそこまで感じないのでお菓子感覚で楽しめます。カルシウムもしっかり取れるので、成長期のおやつとしても完璧ですね。個包装だから渡しやすいし、私もこっそりキッチンで食べるのにちょうどよさそう（笑）

お子さんも満足だったそう！

CASE 3 40代男性編集部員（お酒好き・辛党）

最後は、いつも忙しそうに飛び回っているベテラン男性編集部員です。先輩、おひとつどうぞ！

おっ、アーモンド小魚かあ。なんだか懐かしいな……。あ、やっぱり美味しい。

小魚の味付けがしっかりしていて、ちょっとしたおつまみにも良さそうだね。これなら、ちびちび味わいながらビールと一緒に楽しめそう。もう2〜3袋もらって帰ろうかな（笑）

晩酌にもピッタリだったそう！

小腹も栄養も満たす、万能おやつ『アーモンド小魚』

仕事の合間のリフレッシュに、家事の合間の栄養補給に、そして一日の終わりの晩酌タイムに。ウエルシアの「アーモンド小魚」は、世代や性別、シーンを問わず、私たちの日常に寄り添ってくれる万能なおやつです。

香ばしいアーモンドと旨みたっぷりの小魚の最強タッグは、一度食べたら忘れられない「とまらないおいしさ」。それが今回、個包装になったことで、より手軽に取り入れられるようになりました。

「健康的なおやつを選びたいけれど、味には妥協したくない」とお考えの方は、ぜひウエルシアで個包装タイプの「アーモンド小魚」を手に取ってみてください。日々の生活に、小さな“おいしい健康習慣”がプラスできるはずです。

ただし、注意点がひとつ。個包装になったとはいえ、その美味しさは変わりません。一袋開けたらまた一袋……と、結局止まらなくなってしまう可能性大なので、くれぐれも食べ過ぎにはご注意を！（自戒を込めて）

