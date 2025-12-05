日常のあらゆるシーンに溶け込み、手元を個性豊かに彩ってくれる1本──それが、G-SHOCKの「GST-B1000D」。時計にタフネスという概念を築き上げたブランドならではの頑強さと機能美を受け継ぎつつ、洗練されたミニマルなデザインで再構築した“SLEEK STYLE(スリークスタイル)”のモデルです。

カシオ計算機から新発売されたG-SHOCK「GST-B1000D」シリーズ

光の角度で表情を変える磨き上げられたベゼルや、ヘアライン加工と鏡面仕上げを組み合わせた美しい佇まいのステンレススチール製バンド、衝撃を吸収し連結強度を高めるバンド接合部など、細部への徹底したこだわりが身に着けたときの高揚感と安心感をもたらしてくれます。

ここでは、オンもオフも頼れる“オールラウンド・タイムピース”を普段の生活の中で実際に身につけ、そのリアルな使い勝手や魅力を徹底レビューしていきます。

タフネス構造と機能美に個性をプラスした新スタイルデザイン

「GST-B1000D」の大きな特徴になっているのが、その端正なデザイン。腕時計の印象を大きく左右するベゼルは、ロゴや数字、目盛りなどの装飾的な要素が省かれ、すっきりとしたミニマルな印象に。また、直線のヘアラインと円形のヘアライン、鏡面(ミラー)仕上げの3種類の磨き分けがされており、光の当たる角度に応じて複雑に表情が変わる凝った仕上げになっています。

光の当たる角度で表情が変わる洗練されたデザインが印象的なベゼル

その円と八角形を組み合わせたフォルムや文字盤のレンガパターンには、G-SHOCK初号機「DW-5000C」の哲学と造形美が色濃く受け継がれています。ドレッシーさとスポーティさを兼ね備えており、スーツなどのフォーマルなファッションや大人っぽい着こなしはもちろんですが、カジュアルな服装にも合わせやすいのがポイント。ビジネスからプライベートまで、インドアからアウトドアまで、どんなシーンにもハマる万能性が魅力的です。

G-SHOCK初号機「DW-5000C」から受け継ぐ八角形のフォルムが印象的

G-SHOCKならではのタフネス構造と機能美をとことん突き詰め、その本質的な要素だけで再構築したようなスタイルで、まさに洗練(sleek)の極み。開発元のカシオ計算機が本製品を“SLEEK STYLE”と呼んでいるのも頷ける話ですよね。

文字盤のカラーは、ブラック、ブルー、グリーンの3種類。そのうちブラックモデル(GST-B1000D-1AJF )の文字盤の数字や文字、目盛りなどには、初号機から継承したレッド、ブルー、イエローがアクセントカラーとして採用されています。それぞれ、挑戦する情熱(レッド)、防水(ブルー)、耐衝撃(イエロー)という意味が込められているのだとか。そんな設計思想を知ると、ますます愛着が芽生えてきそうです。

シルバー＋ブラックのGST-B1000D-1AJF

シルバー＋ブルーのGST-B1000D-2AJF

シルバー＋グリーンのGST-B1000D-3AJF

文字盤の数字や文字、目盛りなどに、レッド、ブルー、イエローがアクセントカラーとして使われているのがおしゃれ!

機能性や耐久性の高さもG-SHOCKならでは

実際に腕に着けて感心したのが、その着用感のよさ。ケース径が44.2mm以下とコンパクトなうえバンドの太さも絶妙で、手首が太めな人だけでなく細めの人でもしっくりきます。またメタルならではの重厚感がありながら、厚さ11.6mm、重さ118gと薄型軽量なため、着け心地も快適で長時間でも苦になりません。

重厚感がありながら、薄型軽量のため細めの手首にも似合いやすい

ヘアライン仕上げとミラー仕上げが施されたステンレススチール製のバンドは、光沢が控えめで落ち着いた雰囲気があり、手元の印象をエレガントに引き締めてくれます。三つ折れ式中留は今回新たに開発されたものが採用されており、バンドの端正な印象を際立たせると同時に、しっかりとしたホールド感をも実現。着脱がしやすく忙しい朝でもスムーズに身に着けられるのは、ビジネスパーソンにはありがたい特徴です。

ヘアライン仕上げとミラー仕上げが施されたステンレススチール製のバンド

もちろん、G-SHOCKだけあって耐久性も抜群。ケース素材はカーボンファイバー強化樹脂が採用されており、うっかりぶつけたり落としたりしても、衝撃を吸収して内部の精密部品をしっかり保護してくれます。

ケース素材はカーボンファイバー強化樹脂が採用されており、その前面にメタルベゼルが被せられている

またバンド接続部にはウレタン樹脂製の緩衝パーツが搭載されており、外部からの衝撃を吸収してメタルバンドの連結強度を高めてくれます。アウトドアやスポーツなど、アクティブなシーンでも故障やトラブルを必要以上に心配することなく使えるのは、G-SHOCKならではの良さといえるかもしれません。

バンド接続部にはウレタン樹脂製の緩衝パーツが搭載されている

あらゆるシーンで使える万能ウオッチ

洗練されたデザインとG-SHOCKならではのタフネス、使い勝手の良さを併せ持つ「GST-B1000D」。ビジネスにもカジュアルにも、インドアにもアウトドアにも、あらゆるシーンで活躍してくれる万能さが大きな魅力です。1本持っていれば、そのファッション性と実用性で、あなたの日常を豊かに彩ってくれるはず。まずは手に取って、その使い心地と魅力を体感してみてはいかがでしょうか。

