早いもので2025年も12月に突入し、仕事納めに向けてラストスパート！クリスマスや忘年会などのイベントや大掃除など、何かとあわただしくなる季節ですが、すでにお疲れモードな方もいるのでは？年末年始の休暇を満喫するためにも、コンディションは万全にしておきたいですよね。そこで社会人200名にリサーチを実施し、疲れを癒す方法を聞きました。ぜひ参考にして、今年の疲れは今年中に解消しましょう。

スケジュール帳は予定がぎっしり仕事もプライベートも全力疾走！

社会人200名に聞きました“年末疲れ”のリフレッシュ方法は？

Q.どのタイミングで年末疲れを感じますか？

繁忙期や年末年始のイベントがきっかけで年末疲れを感じることがあるかを聞いたところ、8割以上の人が「ある」と回答。具体的にどのようなタイミングで疲れを感じるかについては、上記の結果となりました。ダントツトップは、やはり「お仕事」。この時期は仕方ないとはいえ、タスクは山積み、待ったなし！ 上手に息抜きしていきたいものです。

家でリラックスする派は全体の約8割コスパ良く疲れを癒している人が増加傾向

Q.年末疲れを感じたらどうしていますか？

Q.年末疲れを癒すときは、家で過ごしますか？

年末疲れを感じたら、ひと休みしたり、気分転換の時間を取ることが回復への早道です。この調査でも5割以上の人が休息を取ることを心がけていました。年末疲れを癒すとき、どこで過ごすかを聞いたところ、大多数が「家」という結果に。「外出しても年末の慌ただしい雰囲気でリラックスできない」「イベントが多く、どこも混んでいる」「外が寒い」などの理由から家でリフレッシュをする人が多くいました。

Q.年末疲れは、どのようにして癒していますか？

第1位 好きなマンガや本を読む

第2位 よく眠る

第3位 家族や恋人と過ごす

第4位 美味しいものを食べたり、お酒を飲んだりする

第5位 映画やドラマ、アニメなどを観る

実際に、どのようにおうち時間を過ごしているのでしょう？ 調査結果をもとに上位5つをピックアップしました。最も多かった回答は「好きな本やマンガを読むこと」。物語の世界に浸ってしばし現実逃避だなんて、最高の休息ですね。たっぷりと眠ったり、大好きな家族やパートナーと過ごすという声も多数挙がりました。また、美味しいものを食べたり、推しが出ているドラマや映画、話題のアニメを家でゆっくり鑑賞するのもストレス解消にうってつけです。それぞれの過ごし方について、コツやアドバイスをご紹介します。

【調査概要】

年末疲れを感じたときのリラックス方法に関するアンケート（マイナビ調べ）

全国の社会人男女（20～30代）200名を対象

生産性・QOL爆上げで繁忙期を乗り切ろう

お手軽＆速攻で“年末疲れ”を解消する方法3選

①家族や恋人と過ごす

大切な家族やパートナーと共に過ごすおうち時間は、明日のパワーの源。人肌恋しくなる寒い時期、話し相手が近くにいるだけで心まで温まりますよね。さらにこの時期にピッタリなのが“鍋料理”。皆で一つの鍋をつつきながらゆっくり年末年始の休暇のプランを立ててみるというのも楽しいのではないでしょうか。

②よく眠る

疲れたときはすぐにベッドへGO！ 睡眠時間をたっぷり取るだけでなく、睡眠の質にもこだわってみましょう。リラックスできる香りのアロマオイルやヒーリングミュージックなどを活用することも◎。寒いときは、思い切ってパジャマやシーツなどの寝具を冬用のものに新調してみませんか？ 寝つきが良くなり、朝までぐっすりと熟睡できるはずです。

③好きなマンガや本を読む

すぐにできるリフレッシュ方法といえばコチラ。特に近年は電子コミックサービスが大充実。スマートフォンやタブレットでいつでもどこでも気軽にマンガを読むことができます。気になる新作を読むもよし、話題作を読むもよし、マンガの楽しみ方は自由自在！ 家にいるときはもちろんのこと、会社の休憩時間や電車での通勤中など、一息つきたいスキマ時間を有効活用できることもポイントです。

週替わりクエスト、無料話増量、特別ガチャ

今だけ！ さまざまなイベントが盛りだくさん

2025年12月5日（金）から12月25日（木）まで、「LINEマンガ」では、たくさんのマンガをお得に楽しむことができるキャンペーン「LINEマンガ 宴（UTAGE）2025 WINTER」を開催！ お得なキャンペーンが盛りだくさんなので、この機会に「LINEマンガ」でさまざまな作品と出会い、お気に入りの作品を探してみませんか？

開催期間：2025年12月5日（金）～12月25日（木）23時59分

＼宴 スペシャルクエスト／

「LINEマンガ」アプリに週替わりでさまざまなクエストが登場。クエストをクリアすると、マンガコインやガチャチケット、クーポンといったお得なアイテムをゲットできます。





WEEK1クエスト：2025年12月5日（金）12時〜12月11日（木）23時59分

WEEK2クエスト：2025年12月12日（金）0時〜12月18日（木）23時59分

WEEK3クエスト：2025年12月19日（金）0時〜12月25日（木）23時59分

＼大量無料の宴／

毎週150作品以上を対象に、無料話増量を実施します。



第1弾：2025年12月4日（木）〜12月17日（水）23時59分

第2弾：2025年12月11日（木）〜12月24日（水）23時59分

第3弾：2025年12月18日（木）〜12月31日（水）23時59分

＼宴ガチャ／

対象作品を2作品読むことで1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。



期間：2025年12月5日（金）12時〜2025年12月5日（金）23時59分

【「宴ガチャ」特典内容】

1等：100マンガコイン

2等：時短アイテム200個

3等：時短アイテム100個

4等：時短アイテム50個

5等：時短アイテム23個

※「マンガコイン」「時短アイテム」は即時付与されます。

※「マンガコイン」はボーナスコインが付与され、有効期限は付与後3日間となります。

＼日替わり全話無料／

好きなマンガや推しキャラを味方に！

慌ただしい年末は好きなマンガといつでも一緒

繁忙期のリフレッシュに「LINEマンガ」はいかがですか？ 疲れたときこそ読みたい心温まる作品や、「仕事のストレスを解消したい」「笑いたい」「キュンキュンしたい」など、その日の気分にマッチした作品を幅広くラインナップしています。今年の冬は「LINEマンガ」で乗り切りましょう♪

Information

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年9月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体“WEBTOON Worldwide Service”の一員として日本市場で展開しています。2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック“webtoon（ウェブトゥーン）”の作品にも力を入れています。



※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月)/iOS & Google Play合計/出典：Sensor Tower

