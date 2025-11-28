毎日忙しく過ごす中で、ふと「甘いものが欲しい」と感じる瞬間はありませんか？ そんなとき、小さなご褒美として心をやさしくほどいてくれるのがチョコレート。なかでも、注目してほしいのが、ウエルシア薬局のプライベートブランド『からだWelcia』から登場した土屋公二氏監修の『幸せに包まれよう！ホワイトチョコで包んだイチゴ』です。

素材や製法にこだわり抜いた贅沢な味わいは、そのままでも十分楽しめますが、コーヒーや紅茶、ワインなど、さまざまなドリンクと合わせることで、また違った魅力を発見できます。本記事では、チョコレートの味わいとともに、ペアリングで広がる“おうちカフェ”の楽しみ方をご紹介します。

世界レベルの味わい。こだわりが詰まった至高のいちごホワイトチョコ

Point 世界的ショコラティエ・土屋公二氏が監修

国内外のショコラティエコンクールで金賞・銀賞を多数受賞し、“味覚の魔術師”として知られるショコラティエ・土屋公二氏が監修した逸品。 スイーツ専門店で使用される上質なクーベルチュールチョコレートを限界まで薄くコーティングする独自製法により、ひと口でふわりと溶けるような軽い口どけと、フリーズドライいちごの食感が心地よく引き立ちます。

Point こだわり抜かれた開発プロセス

数十種類のホワイトチョコで試作し、約1年半かけて作り上げたこだわりのレシピ。ごく少量のレモンパウダーやヨーグルト風味を組み合わせることで、甘さの中にほんのりとした酸味が生まれ、後味まで軽やかに仕上がっています。

Point おいしさを引き立てる“酸味・甘み・食感”の三拍子

フリーズドライいちごのサクッとした軽い食感と、ホワイトチョコのやさしい甘さが心地よく調和。まず広がるいちごの酸味とふくよかな甘み、その後に続くすっきりと上品な余韻が特徴で、ひと粒ごとに満足感のある味わいです。

そのまま食べてもおいしいけれど……お好きなドリンクと一緒に

『幸せに包まれよう！ホワイトチョコで包んだイチゴ』のこだわりがわかったところで、ここからは筆者が実際に食べてみた様子をレポートしていきます！

まずはそのままいただきます！

ドリンクと合わせる前に、まずは一粒をそのまま実食！

舌にのせた瞬間、ホワイトチョコがふわりとまろやかにほどけていくような優しさを感じました。その後噛んでみると、サクッと軽い食感の後、豊かないちごの香りがふわっと広がり、口の中に幸せが満ちるような感覚に。

フリーズドライ特有のパサつきを想像する方もいるかもしれませんが、それはまったく感じず、全体的にしっとりとした口あたり。甘さの中にほどよい酸味があり、ホワイトチョコがいちごの甘酸っぱさをやさしく包み込むような、爽やかな後味が印象的です。

パクパク食べるというよりも、ひと粒ひと粒をじっくりと味わいたくなる上質な味わいでした。このまま食べても十分おいしいのですが、ここからはさまざまなドリンクと合わせた様子をご紹介します！

ブラックコーヒーと

ブラックコーヒーのキリッとした苦味が、チョコの甘みといちごの酸味を自然に引き立て、味の深みが光るペアリング。

コーヒーの香りがより豊かに感じられ、仕事の合間のリセットタイムにもぴったりです。チョコのまろやかさがコーヒーのコクにすっと寄り添うので、後味にほんのりいちごの香りが残るのも心地よいポイント。「ちょっと甘いものが欲しいけど、後味はさっぱりさせたい」という気分のときに、バランスよく応えてくれる組み合わせです。

淹れ方もいろいろ試したところ、浅煎りにするとコーヒーの持つほのかなフルーティさが感じられて特においしかったです。

紅茶と

香りの相性がとてもよく、食べ合わせた瞬間に「これは間違いない」と思える組み合わせ。紅茶といちごホワイトチョコそれぞれの香りが引き立ちつつ、混ざり合うことで新たなハーモニーを生まれ、ふわりと鼻に抜けていく感覚がやみつきになりました！紅茶自体の甘みもやさしく感じられ、幸福感のある味わいです。 個人的にはアールグレイが一押し。華やかな香りがチョコと相性抜群で、思わず目をつぶって味わいたくなるほどでした。お友達と話しながらのティータイムにもぴったりです。

ロゼスパークリングワインと

ロゼの華やかな色合いが加わることで、見た目、味、香りから気分を上げてくれる大人なペアリング。自分へのご褒美の時間に取り入れれば、贅沢感を味わえること間違いなし。ホームパーティなどでも喜ばれそうです。

スパークリングのシュワシュワ感と、ホワイトチョコが砕ける軽やかな食感もマッチ。口の中で合わせるよりも、交互に香りと味わいを楽しむスタイルがおすすめです。泡が口の中のホワイトチョコのクリーミーな甘さをスッキリと洗い流し、次に食べる一口がまたおいしくなるように感じました。 風味豊かないちごのおかげでロゼの持つほんのりベリーな味わいがより際立ち、果実感に浸れるところもこのペアリングならではです。

抹茶ラテと

温かい抹茶ラテに合わせると、ホワイトチョコがやさしく溶けてなめらかに調和。抹茶のほろ苦さと、ホワイトチョコのまろやかな甘さが重なり合い、思わずふっと肩の力が抜けるような癒やしのペアリングです。 一口飲むたびにラテのコクがいちごの風味をそっと引き立て、まるで和洋のスイーツを味わっているような満足感がありました。いちごの酸味がほどよいアクセントになり、甘いだけではない奥行きが生まれるのも魅力的。 疲れたときやほっと一息つきたい場面に味わいたい組み合わせだと感じました。

上質な時間をくれる、おうちカフェの新定番

忙しい毎日の中でも、ふと立ち止まって自分を大切にできるような時間は大切にしたいもの。 『幸せに包まれよう！ホワイトチョコで包んだイチゴ』は、そんなシーンにそっと寄り添ってくれる存在です。 手のひらにちょこんと載るひと粒から広がる贅沢なおいしさは、気分転換にも、ご褒美にも、誰かと過ごすティータイムにもぴったり。お気に入りのドリンクと合わせれば、おうちカフェの時間がぐっと豊かになります。 「ちょっといい時間を過ごしたいな」と思ったときの定番に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

