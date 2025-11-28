「SDGsってよく聞くけど…自分のキャリアに関係あるの？」

近年よく目にするSDGsやESG投資、気候変動、サステナビリティ。「大事なことだとは思うけど、正直よくわからない」「自分の仕事や将来に関係あるの？」そんなふうに感じている人も多いのではないでしょうか。

でも実は、それらは国家戦略の中核であり、企業戦略にもキャリア形成にも直結する重要なテーマ。中でも「GX（グリーントランスフォーメーション）」は、最近注目されています。このことから、環境やエネルギーの知識は、就職活動や転職活動で強みになるスキルといえます。

そこで注目したいのが「GX検定」※。環境省認定で履歴書にも書けるこの資格は、就活やリスキリングの第一歩にもなります。今回の記事では、イラストでGXの基本と検定のメリットをわかりやすく紹介。未来に向けて「今できる一歩」を一緒に見つけましょう。

※ 株式会社スキルアップNeXtが提供する、環境省が認定する「脱炭素アドバイザー」の認定資格

SDGsやサステナビリティに関心はあるけど……

「もっとスキルを身に付けて自分の社会的価値を高めたいな……」 「いつかサステナビリティ推進部に異動したいけど、どうすればいいんだろう……」

そんな思いを胸に、検索履歴には「サステナビリティ スキルアップ」「環境系 キャリアアップ」などのキーワードが並びます。そんな様子に気づいた隣の席の先輩社員Bさんが、声をかけます。

Aさん、環境分野のキャリアに興味あるんだね。私も興味があって、最近GX検定っていう検定を受けてみたんだけど、GX検定って知ってる？

知らないです……。GXって、グリーントランスフォーメーションのことですよね？ 脱炭素社会の実現に向けて、企業や社会の仕組みを根本から変革していく取り組みの。GXに関する資格があるんですか？

そう！ GX検定は、グリーントランスフォーメーション（GX）に関する基礎から体系的に学び、その理解度を可視化できる検定のこと。環境・エネルギー分野の基礎知識を体系的に学べて、思った以上に実務にも活かせる内容だったよ。

それ、気になります！ 詳しく教えてください！

じゃあ、SDGsやGX、カーボンニュートラルについてよく知っている『グリとらくん』に教えてもらおう！

こんにちは！ GX検定について知りたいって聞いて、やってきたよ！ どんなことが知りたいの？

GX検定はどんなときに役立つの？

それじゃあ、GX検定のメリットを3つのシーンで紹介するね！イラスト付きでわかりやすく説明するよ！

グリとらくんが教える！GX検定の3つのメリット

01 就職・転職で有利になる！

まずは、就職・転職活動でのメリットから紹介するね。最近の企業は、SDGsやESG（環境・社会・ガバナンス）に力を入れていて、環境への取り組みを重視する傾向が強まっているんだ。そんな中で、GX（グリーントランスフォーメーション）に関する知識を持っていることは、企業にとって“未来志向の人材”として評価されるポイントになるよ。

さらにGX検定は、環境省が認定する「脱炭素アドバイザー」の認定資格だから、履歴書やエントリーシートに書くことで、環境分野への関心と学習意欲をしっかりアピールできる。面接でも「なぜGX検定を取得したのか」「どんなことを学んだのか」といった話題で、企業の担当者と深い会話ができるチャンスになるよ！ さらに環境系の部署やサステナビリティ推進チームを持つ企業では、「この人は即戦力になりそうだな」と思ってもらえることもあるんだ。 「環境知識があると評価が高い！」というのは、まさに今の就活市場のリアル。実際に、マイナビニュースが企業人事向けに取得したアンケートでは、6割以上の企業が『GXを推進できる人材が非常に不足している・やや不足している』と答えているんだ。GX検定は、環境に関心がある学生にとって、未来につながる“強み”になる資格なんだよ！

02 リスキリングでキャリアの幅を広げる！

Aさんみたいに、今の仕事にやりがいを感じつつも「もっと社会に貢献できる分野に挑戦したい」「環境に関わる部署に異動したい」と考えている人にとって、未経験の分野に飛び込むときは、きっかけや自分の志向性にあっているのかの見極めが必要だよね。そこで役立つのがGX検定なんだ！

GX検定を取得することで、企業が発行するサステナビリティレポートや統合報告書を読み解くことにも役立つ。これによって、転職活動や社内異動希望の際に「環境分野で何をしたいか」「企業のGX推進にどう貢献できるか」を具体的に語れたり、応募先企業の環境方針やGX戦略を理解し、自分の志向性とのマッチ度を判断できたりする。こうしたスキルは、単なる資格取得以上の価値になるんだよ！

実際に、GX検定をきっかけにサステナビリティ推進部や経営企画部への異動や転職を叶えた人もいるんだって！ リスキリングを考える人にとって、GX検定は、キャリアの可能性を広げる“パスポート”になるんだよ！

03 業務で活用できる！

最後は、GX検定が“今の仕事”にも役立つという話！ GX検定で学べる内容は、単なる知識にとどまらず、実際の業務にも活かせるんだ。GXに取り組む企業が増えている今、営業職なら「再エネ導入」や「CO₂削減」などのテーマでお客さんとの会話が広がって、新しいニーズを引き出せるし、開発職ならGXの視点を取り入れた商品提案や技術開発ができる。こうした知識が武器になる場面はどんどん増えているよ。

GX検定で得た知識をもとに「CO₂削減」や「再エネ導入」などをテーマにした提案は、まさに環境知識を武器にしたキャリアの形。今やGXは、特定の部署だけの話じゃなくて、営業・企画・広報など、あらゆる職種で求められる視点になっているんだ。GX検定は、環境分野に関心がある人だけでなく、「今の仕事に＋αの価値を加えたい」と考えるすべてのビジネスパーソンにおすすめの資格なんだよ！

GX人材を企業は求めている！

GXに関する知識習得は、個人のキャリアだけじゃなく、企業の取り組みにも直結しているんだよ！

その好例が、TOPPANホールディングス株式会社の取り組み。TOPPANは「Digital & Sustainable Transformation」を成長戦略の核に据え、2050年までのネットゼロ達成を掲げている。その中で重要視しているのが、GXリテラシーを持つ人材の育成。TOPPANは2025年度、キャリア初期からGXの“土台”を築くために新入社員449名へGXの基礎を学ぶ「GX超入門」※を導入したんだ。この研修後のアンケートでは、約99％が「業務に活用できる」と回答し、GXリテラシーの定着と行動変容につながる結果となったんだ。

※ 株式会社スキルアップNeXtが提供するGXの全体像や国内外の動きを学べる初学者向け講座

こうした事例は、GX検定や関連研修が「個人のスキルアップ」だけでなく、「企業の競争力強化」にもつながることを示しているよね。実際、GXに関する講座や検定を導入している企業は800社以上あるんだ※。GXは、営業・企画・開発などあらゆる職種で求められる視点になっている今、キャリア初期からGXリテラシーを身につけることは、未来のビジネスパーソンにとって大きな武器になる！

※ 株式会社スキルアップNeXt提供の数値

GX検定って、こんなにいろんな場面で役立つんだ！ 今の仕事でもすぐに活かせるなんて、すごく魅力的です。僕も受けてみたくなりました！

でしょ？ 私も受けてみて、環境分野の知識が整理されて、仕事の視野が広がった感じがしたよ。Aさんなら、きっといいきっかけになると思う。

ありがとうございます！ まずはGX検定ベーシックからチャレンジしてみます。グリとらくん、わかりやすい説明ありがとう！

どういたしまして！ 応援しているよ！

▼GX検定の取得ステップ



1 公式サイトで申し込み

2 オンラインで学習（スマホでもOK）

＋ 公式アプリ・講座・テキストでしっかり対策

3 試験を受ける



まずは「今できる一歩」から

今回紹介したGX検定は、環境やエネルギーの知識を身につけるだけでなく、就職活動やキャリア形成に確かな強みを与える資格です。今の業務に直結しなくても、リスキリングとして将来の選択肢を広げるチャンス。

企業もGX人材を求めている今こそ、学び始めるタイミングです。資格取得までの流れはシンプルで、環境省認定だから履歴書にも記載可能。最新情報はグリとらくんの公式Xで発信中！まずはGX検定の詳細をチェックして、未来に向けた一歩を踏み出しましょう。

