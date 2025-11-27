デスクトップPCにとって見た目は重要。昨今のデスクトップPCはRGB LEDイルミネーションを多用し、さらに梁を減らし、広い角度から内部をじっくり鑑賞＆堪能できるマシンが大人気だ。
これらグッドルッキングマシンは、見た目がよいだけではない。内部が美しく覗けるということは、PCケースのメインルームに余計なものがないということと同義。ケーブルは裏面配線が徹底されており、効率的なエアフローを実現。高負荷でもCPUやグラフィックボードが熱ダレすることなくピークパワーを長時間発揮できるのである。
というわけで今回は、多面体デザインを採用し、RGB LEDイルミネーションが美しいデスクトップPC「LEVEL∞ R-Class RGB Build」の実機レビューをお届けしよう。
デスク上の特等席にご鎮座いただきたい光り輝くマシンだ
「LEVEL-R889-LC265K-UKX [RGB Build]」はOSに「Windows 11 Home 64ビット」、プロセッサーに「インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K」(20コア[8P＋12E]、20スレッド、最大5.5GHz、125W[最大250W])、グラフィックボードに「NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti」(16GB GDDR7)を採用。メモリは32GB DDR5(16GB×2、4スロット)、ストレージは1TB(PCIe Gen4 x4接続)を搭載している。
今回のレビュー用貸出機では、インタフェースは、マザーボードにThunderbolt 4×2、USB 3.1 Type-A×2、USB 3.0 Type-A×4、有線LAN(10GBASE-T)×1、HDMI×1、DisplayPort×1、ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1、リアスピーカー×1、サブウーファー×1、SPDIF×1、グラフィックボードにHDMI×1、DisplayPort×3、PCケース上面にUSB Type-C×1、USB Type-A×2、3.5mmヘッドセットジャック×1を用意。Wi-Fi、Bluetoothなどのワイヤレス通信はオプション。本体サイズは約275×530×500mmだ。
本製品は購入時に、OS(Home/Pro)、CPUグリス(標準/シルバーグリス/ナノダイヤモンドグリス)、メモリ(32GB/64GB/128GB、RGB LEDイルミネーション内蔵版も用意)、1stストレージ(1TB/2TB/4TB ※1TBにはリード7300MB/s、ライト6300MB/sのWD_BLACK版、2TBにはリード7300MB/s、ライト6600MB/sのWD_BLACK版も用意[以下同])、2ndストレージ(なし/500GB/1TB/2TB/4TB)、3rdストレージ(500GB/1TB/2TB/4TB)、4thストレージ(なし/1TB/2TB/4TB/6TB/8TB HDD/2TB/4TB 連続動作・振動保護対応HDD)、電源(850W[80PLUS GOLD]/1000W[80PLUS PLATINUM]/1200W[80PLUS PLATINUM])などを選択可能。ワイヤレス通信は無線LAN子機などをセットで購入できる。
本製品の最大の特徴は、「多面体デザイン」と「RGB LEDイルミネーション」だ。
多面体デザインは、継ぎ目のない3枚のガラスパネルによる立体構造と、ピラーレスの内部フレーム構造を融合させ、高級感のあるデザインに仕上げている。プリズムカットにより、光を受けて角度ごとに輝きが変わるため、フレームレスのパノラマビューが美しさを際立たせる。
そして、なんと言っても美しい「RGB LEDイルミネーション」。ユーティリティーツール「Polychrome SYNC(ポリクローム シンク)」をインストールすることで、CPUクーラー、メモリ、PCケース、そしてすべてのケースファンの光色、エフェクトを自由自在にカスタマイズ可能だ。デスクトップPCというとデスク下に設置しがちだが、「LEVEL-R889-LC265K-UKX [RGB Build]」はデスク上の特等席にご鎮座いただきたいマシンである。
※添付されている説明紙に書かれているアプリをインストールすることでさらに細かく発光制御が可能です。
※搭載されるマザーボードによりインストールするアプリと操作方法が異なります。
大型PCケース＆ATXマザボで拡張性抜群、メンテナンスもツールレスで簡単だ
「LEVEL-R889-LC265K-UKX [RGB Build]」は約275×530×500mmの大型PCケースに、ATX規格のマザーボードを内蔵。
シャープなラインと立体的な構造で、鋭く研ぎ澄まされた造形美を際立たせるプリズムカット・ハーフミラーケースデザインが美しい。
また内部パーツをいっさいジャマしないように、背面配線が徹底されているため、メンテナンス性が高い、新規パーツの増設、換装も容易。美しいデザインは見た目だけではなく、実用性にも大きく寄与しているわけだ。
ご覧のとおりケース内部は広々としており、最大360mmサイズの水冷CPUクーラー、高さ175mmまでの空冷CPUクーラー、そして最大435mmまでのグラフィックボードを装着可能だ。もちろん大型グラフィックボードを装着するための「グラフィックスカードホルダー」も標準で装備されている。
ハイパフォーマンスを末永く活用するためには定期的なメンテナンスが必須だが、天面にはマグネット式、底面にはスライド式のダストフィルターが装着されているので、手軽に清掃できる。両サイドパネルは背面側に指をかけて引き出せば、工具なしに取り外し可能だ。ものぐさな方でもサクッと清掃できるメンテナンス性を備えている。
CPU/GPU/ストレージのどれも高性能、AAAタイトルを4K HDRでスムーズにプレイ
最後にパフォーマンスをチェックしてみよう。定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU(Multi Core)は34680pts、CPU(Single Core)は2193pts、3Dグラフィックベンチマーク「3DMark」のPort Royalは18389、Time Spyは25282、Fire Strikeは48354、Wild Lifeは152165、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark 9」のシーケンシャルリード(SEQ1M Q8T1)は6141.94MB/s、シーケンシャルライト(SEQ1M Q8T1)は5346.65MB/s、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは9336、Essentialsは11153、Productivityは9850、Digital Content Creationは20098を叩き出した。
CPU、GPU、ストレージのどれをとってもハイパフォーマンスだ。AAAタイトルを4K HDRでプレイできるほか、4K動画や8K動画も30fpsであれば実用的な速度で編集、書き出しが可能な性能を実現している。美しいデザインも魅力的だが、性能的にも満足度が高い仕様になっているといえる。
|CINEBENCH R23
|CPU(Multi Core)
|34680
|CPU(Single Core)
|2193
|3DMark
|Port Royal
|18389
|Time Spy
|25282
|Fire Strike
|48354
|Wild Life
|152165
|CrystalDiskMark
|1M Q8T1 シーケンシャルリード
|6141.935
|1M Q8T1 シーケンシャルライト
|5346.655
|1M Q1T1 シーケンシャルリード
|5143.984
|1M Q1T1 シーケンシャルライト
|5126.149
|4K Q32T1 ランダムリード
|997.414
|4K Q32T1 ランダムライト
|553.985
|4K Q1T1 ランダムリード
|72.253
|4K Q1T1 ランダムライト
|221.178
|PCMark 10
|総合
|9336
|Essentials
|11153
|Productivity
|9850
|Digital Content Creation
|20098
デザイン、使い勝手、高性能の3拍子揃ったゲームもクリエイティブもこなせる万能マシン
立体的なフォルム、最先端のピラーレスデザイン、RGB LEDイルミネーションをふんだんに取り入れた「LEVEL-R889-LC265K-UKX [RGB Build]」は、非常に美しいハイパフォーマンスデスクトップPCだ。それでいてツールレスで手軽にメンテナンスでき、標準モデルでも高い性能を発揮。大型PCケースとATXマザーボード採用により、将来的にはユーザーが手軽にアップグレードできる拡張性も備えている。デザイン、使い勝手、そして高性能の3拍子が揃った、ゲームもクリエイティブワークも快適にこなせるマシンといえるだろう。
|メーカー
|パソコン工房
|ブランド
|iiyama PC
|モデル名
|LEVEL-R889-LC265K-UKX [RGB Build]
|型番
|ILeDEs-R889-L265K-UKSXR
|OS
|Windows 11 Home 64ビット
|CPU
|インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K(20コア[8P＋12E]、20スレッド、最大5.5GHz、125W[最大250W])
|メモリ
|32GB DDR5-5600(16GB×2、4スロット)
|SSD
|1TB(PCIe Gen4 x4接続)
|HDD
|オプション
|光学ドライブ
|－
|チップセット
|インテルZ890
|グラフィックス
|GeForce RTX 5070 Ti(16GB、GDDR7)、Intel Graphics（300MHz～2GHz）
|ディスプレイ
|－
|インタフェース
|【マザーボード側】Thunderbolt 4×2、USB 3.1 Type-A×2、USB 3.0 Type-A×4、HDMI×1、DisplayPort×1、ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1、リアスピーカー×1、サブウーファー×1、SPDIF×1
【グラフィックボード側】HDMI×1、DisplayPort×3
|無線
|オプション
|LAN
|10GBASE-T
|セキュリティ
|TPM2.0
|サイズ
|約幅275mm×奥行530mm×高さ500mm ※最大突起物除く
|価格
|39万4,700円
※レビュー用貸出機はメモリを【RGB LED イルミネーション】32GB(16GB×2) [DDR5 / デュアルチャンネル]（+3,000円）にカスタマイズしたものです
