LEVEL∞、Intel Core Ultra 9（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評販売中

ユニットコムが独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」の中でも、Intel Core Ultra 9（シリーズ2）を搭載するモデルが好評販売中だ。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
Intel Core Ultra 9（シリーズ2）は、Intelの消費者向けプロセッサシリーズにおける最上位モデル。構成例で採用しているIntel Core Ultra 9 285Kでは高性能コアを8個、高効率コアを16個も組み合わせて、システム全体では24コア24スレッドとして動作可能。最大動作周波数は5.7GHzと高く、PCI-Express 5.0やThunderbolt 5にも対応。パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。
LEVEL-R789-LC285K-SKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：314,800円
LEVEL-R789-LC285K-UKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
- メモリ：DDR5 16GB1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：414,800円
インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K
[PR]提供：ユニットコム