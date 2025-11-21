高機能なロボット掃除機で人気の老舗家庭用ロボットメーカー「ECOVACS（エコバックス）」。その売れ筋商品が、Amazon.co.jpの年内最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」に登場します。なんと最大50％オフの商品も用意されており、年末の大掃除に欠かせないアイテムを超お得に購入できるチャンス！

開催期間は、先行セールを含め11月21日（金）0時から12月1日（月）23時59分まで。ここでは、そのセール対象製品をピックアップして紹介します。ぜひお見逃しなく！

40％オフ！ 上位モデルに負けない本格派がお手頃価格に「DEEBOT T80 OMNI」

なにかと忙しいこの時期は、手間のかかる掃除をつい後回しにしてしまいがち。でも部屋はキレイに保ちたい……。そこで活躍してくれるのがロボット掃除機です。なかでも「DEEBOT T80 OMNI」は手に届きやすい価格ながら、上位モデルに負けない本格的な機能を搭載しておりコスパ抜群！

とくに注目したいのが、その圧倒的な水拭き性能です。従来のモップパッドの16倍の圧力を床にかけながら高速スクラブで汚れをこすり落とす「OZMO ROLLER」技術を搭載したローラーモップを採用しており、フローリングの溝までしっかりと拭き上げることができます。ゴミの吸引力は18,000Paと強力で、髪の毛やペットの毛が絡みつくのを防ぐ「ZeroTangle 3.0」ブラシシステムを備えているため、メンテナンスも楽々。

またAIを活用して周囲の家具や障害物を賢く見分ける「AIVI 3D 3.0」や、壁際や部屋のコーナーの形状に合わせてローラーモップを伸長させる「TruEdge 2.0／3D Edge」技術により、複雑な間取りでも衝突を避けながら隅々まで効率的に清掃できます。

さらにモップの洗浄と乾燥、ゴミ収集、本体の充電などをすべて全自動でこなしてくれるOMNIステーションも付属。これだけ高機能なオールインワンモデルが、今回のセールでは40％オフの89,800円（税込）で購入できるのも魅力的です！

45％オフ！ ベッド下の狭い場所もキレイにできる超薄型モデル「DEEBOT T50 OMNI」

年末の大掃除は、普段掃除しにくい場所もキレイにしたいですよね。そこでオススメしたいのが「DEEBOT T50 OMNI」。わずか8.1cmという超薄型デザインを採用しており、ベッドやソファの下のような狭い場所や、手の届きにくいスペースにも進入して清掃することが可能です。わざわざ家具をどかさなくても隅々まで清潔に保てるのは大助かり！

状況に応じてサイドブラシとモッププレートを動かし、壁際ギリギリの1mmまで密着できる「TruEdge 2.0テクノロジー」を搭載。掃除し残しを極力防ぐことも可能です。ゴミの吸引力はハイエンド並みの15,000Paと強力で、毛の絡まりを最小限に抑える「ZeroTangle 2.0」技術により吸引力が落ちにくいのもポイント。カーペットや床の隙間に入り込んだゴミも、パワフルかつ効率的に取り除くことができます。

圧力をかけながら毎分180回の高速回転する「OZMO Turbo 2.0」で、拭き掃除も万全。充電ステーションは約60日分のゴミを自動収集できるほか、モップの洗浄と乾燥も全自動で行えます。できるだけ手間をかけずにキレイな部屋を維持したいという人にはピッタリです！

43％オフ！ 設置場所を選ばない超小型モデル「DEEBOT mini」

ロボット掃除機が便利なのは分かるけれど場所を取るのは困るという人に注目してほしいのが、日本の住環境に合わせて設計された「DEEBOT mini」です。本体サイズが直径28.6cm、高さ9.98cmとコンパクトなのに加え、充電、自動ゴミ収集、モップの自動洗浄・乾燥などの機能を搭載したOMNIステーションもエコバックス史上最小サイズ。

超小型ボディーでも清掃能力は高く、8000Paの強力な吸引力でペットの毛や細かなホコリまでしっかり除去してくれます。また床に圧力を加えながら高速回転して汚れを落とす加圧式回転デュアルモップでしつこい汚れもピカピカに。動作音が約55dBと静かで、使うシーンや時間帯を選ばないのも見逃せません。セールでは4万円を切るお手頃価格で購入でき、お財布に優しいのもうれしいポイントです！

50％オフ！ 3万円台で手に入り、維持費もお得なサイクロン式「DEEBOT N30 PLUS」

掃除の際の排気や紙パックなどの消耗品代が気になる人にオススメしたいのが、サイクロン式の自動ゴミ収集ステーションを採用した「DEEBOT N30 PLUS」。空気と粉塵を効率的に分離するPureCyclone技術と4段階フィルターにより排気がキレイなため、ゴミ収集時のニオイやホコリが気になりません。また紙パック不要なため、交換の手間やランニングコストがかからないのもうれしいポイント。今回のセールでは、なんと50％オフの34,800円（税込）で購入可能で、コスパの良さも魅力的です。

清掃能力も高く、最大10,000Paの強力な吸引力でカーペットの奥やフローリングの溝のゴミもしっかり除去してくれます。また、髪の毛やペットの毛がブラシに絡むのを防ぐ「ZeroTangle 2.0」も搭載。吸引力が落ちにくくメンテナンスも楽なので、掃除の手間やめんどうを極力減らしたい人に向いています。

さらにモップによる水拭き機能も搭載されており、1台でゴミ吸引と水拭きを同時に実現可能。

このほか、スマートフォンアプリで清掃モードの選択やスケジュール設定などが行えるのも便利な部分。仕事や買い物で出かけている間に掃除させることもできるので、忙しい年末の時期でも“気がついたらキレイになっている”を実現できます。

38％オフ！ 屋内外の窓拭きができるコンパクトな窓掃除ロボット「WINBOT MINI」

汚れやすく掃除もめんどうな窓ガラス。年末の大掃除でも、窓拭きはついつい後回しにしがちですよね。そこで活躍してくれるのが「WINBOT MINI」です。

本体サイズが215×215×55mm、質量1.3kgと小型軽量なので持ち運びやすく、使わないときはジャマにならないよう収納しておくことが可能。小さな窓や狭い窓、屋外の窓、手の届きにくい高い位置にある窓など、さまざまな窓を手軽にキレイにお手入れできます。

窓掃除の際は、超音波霧化スプレーで洗浄液を窓全体に均一に噴霧し、マイクロファイバーのパッドでムラなく拭き上げるため、掃除し残しがほとんどなく、隅々までキレイにすることが可能です。

安全性を配慮した設計になっており、本体には強力な吸引力と落下防止用の安全ロープなどが搭載されています。またバックアップバッテリーも内蔵されているため、万一停電になった場合でも約30分間吸着を維持することが可能。落下リスクを最小限に抑えられます。

専用アプリ「ECOVACS HOME」に対応しており、スマートフォンの画面で遠隔操作や清掃履歴の確認などが行えるのも便利なところ。通常でも3万円台というお手頃価格ですが、今回のセールでは38％オフの2万円台で購入可能。戸建てで窓が多い人やマンションで窓掃除が難しい人、窓拭きの手間や時間を減らしたい人には、とくにオススメです！

