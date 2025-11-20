冬の暮らしに欠かせない暖房機器。エアコン、ストーブ、コタツなど、ライフスタイルに合わせてさまざまな選択肢があります。とはいえ、種類が多くて迷ってしまったり、乾燥などが気になったりと、どれを選べばいいか悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。
おすすめしたいのが、株式会社コロナのオイルレスヒーター『ノイルヒート』です。乾燥しにくく、ポカポカとした暖かさで、安全性も抜群。さらに操作が簡単なので、機械操作が苦手な人でも安心して使えます。実際に使ってみた感想を交えながら『ノイルヒート』の魅力をお伝えします。
ライタープロフィール
石井和美
白物家電のレビューを行う家電プロレビュアー。現在50代。
80代の母は姉一家と同じ敷地内に居住中。家電に困りごとがあると連絡が入り、いつも助けに行っている。
部屋のスタイルによって選べるサイズ・カラー展開
『ノイルヒート』はオイル不使用で、熱伝導率の高いアルミダイキャスト式の「高密着FIXALヒーター」が採用されています。ラインアップは、お部屋に合わせて選べる2タイプ。10※1〜13※2畳向けの「DHS-1525」はシャンパンブラウンとホワイトベージュの2色展開で、8※1〜10※2畳向けの「DHS-1225」はホワイトベージュの1色展開です。
※1 一般社団法人 日本電機工業会 自主基準に基づいた畳数の目安。
※2 自社基準に基づいた畳数の目安。
試験条件:当社環境試験室(10畳または13畳) 次世代省エネルギー基準(Ⅲ～Ⅴ地域相当) 外気温度5℃時、室温が20℃以上を維持することを確認。適応畳数はあくまで目安であり、住宅性能･地域･設置等(吹き抜け･リビングの階段など)の条件により変わります。
熱伝導率の高いアルミ＆輻射＆対流で、暖まるスピードが早い!
『ノイルヒート』は輻射によって直接物体をあたため、さらに対流による空気循環によって冬の寒い部屋でも温度ムラを抑えながら、お部屋を暖めます。
一般的なオイルヒーターは、内部のオイルを加熱する仕組みのため、暖まるまでに時間がかかります。しかし『ノイルヒート』は立ち上がりが早いことが特徴。これは、ヒーター管とアルミがしっかり密着しており、放熱ロスが少ないうえに、鉄の約2.5倍といわれる高い熱伝導率をもつアルミを採用しているためです。
暖まるスピードが早い! 体のしんまでポカポカに
『ノイルヒート』の操作部はシンプルで、運転のON/OFFや設定も簡単です。
リモコンも付属しており、本体の操作部とほぼ同じキーレイアウト。少し離れた場所からも気軽に操作ができるのは嬉しいポイントです。
まずは自動運転モードから使用してみます。自動運転モードは、「自動」キーを押し、自動運転中に「∧(上矢印）」キー、「∨(下矢印)」キーを押して温度を設定(8～28℃)していきます。
設定温度に応じて自動的に出力調整をおこなうため、設定温度に対して室温が低いときは強出力で運転、設定温度に対して室温が高いときは運転を一時停止します。きめ細かく出力を変えてくれるので、設定した温度をキープしつつ、消費電力に無駄がありません。なお、ヒーターの運転状態はモニターで状態を確認できるので、遠目でもわかりやすかったです。
輻射によって直接物体をあたため、やさしい暖かさに。さらに、『ノイルヒート』は無風のため乾燥しにくく、ホコリやダニの巻き上げも起こりません。のどにやさしく、快適に使えました。
ちなみに、手動運転モードは、設定出力「Hi(1,500W※3)」「Mid(900W)」「Lo(600W)」から選んで固定するだけ。自動運転は温度、手動運転では出力をそれぞれ設定できるので、好みに合わせて使い分けられます。
※3 DHS-1525において。DHS-1225は1,200Ｗとなります。
電気代を節約したい場合は、「eco」キーを押すだけでOK。室温が設定温度に到達すると、自動的にひかえめな運転に切り換わり、約25％※4の省エネ運転を行います。『ノイルヒート』なら、1シーズンで約7,700円※5の節約が可能。家計にもやさしい仕様です。
※4 DHS-1525において 外気温度10℃、設定温度16℃、室温安定時の通常運転とecoモードの比較。
※5 DHS-1525において ●1日17時間運転(プログラムタイマー2の初期設定) ●1シーズン:6ヵ月(11月～4月) ●試算条件 モデル:東京 Q値:2.7W╱㎡K 次世代省エネルギー基準Ⅳ地域相当 外気温度:10℃(12月上旬を想定) 畳数:13畳 電力料金目安単価31円／kWh(税込)[2022年2022年7月改定]にて試算。使用環境･使用条件によって異なります。
実際にecoモードでも運転してみましたが、暖かさに大きな差は感じず、快適に過ごせました。
また、より効果的に使う方法として窓際に設置してみました。暖房の熱で冷気の侵入を防ぎ、部屋全体の温度ムラを抑えられます。いつもよりひんやり感がなく、暖かさがしっかり保たれました。
運転中でも本体表面温度は平均約60℃※6 (DHS-1525)なので、うっかり手が触れてしまってもやけどしにくい設計になっています。また、万が一、地震等で本体が倒れてしまったときは自動で運転が停止され、警告音で知らせてくれるので安心です。
※6 DHS-1225は約54℃となります。本体上部など高温部に触れるとやけどの原因になりますのでご注意ください。
夜間に起きたときも安心! 足もとをやさしく照らす”フロアLED”
暖房機器によっては運転音が気になることがありますが、『ノイルヒート』は火を使わないため送風音や燃焼音がなくとても静か。そのため、就寝中の使用もおすすめです。心地よい暖かさで、気持ちよく朝まで過ごすことができました。
また、本体下部のフロアLEDが便利でした。上部ではなく下部にLEDが付いているため、床付近が明るくなり、夜中にトイレで起きてしまったときも足もとが明るいので安心です。電源がOFFの状態でも使用できるので、間接照明として使用することもできます。
移動＆収納時もスムーズに
オイルを使用していないため、「DHS-1525」は11.3kg、「DHS-1225」は9.7kgと軽量です。キャスターも付いているので、日中はリビング、寝るときは寝室に移動させて使用していました。
一方で、キャスターにはロック機能が付いており運転中に触れてしまっても動かないよう、固定できました。とても大切なポイントですよね。
移動するときや使用していないとき、充電コードは本体裏のコードフックへ巻きつけて収納が可能※7。見た目もすっきりするうえ、コードが足にひっかかってしまうことも防げます。
※7 電源コードの根本を強く曲げないでください。
1時間単位で運転のON/OFFが可能! ライフスタイルに合わせて選べる便利機能も
ライフスタイルや好みに合わせて、設定を簡単に変えられるのも『ノイルヒート』の特徴です。
特に便利だったのが、コロナ独自の「プログラムタイマー」です。平日と休日など、最大3パターンのスケジュールを設定でき、生活スタイルに合わせた使い分けが可能です。時間帯ごとに「自動運転」または「停止」を選び、0:00～24:00まで1時間単位で細かく設定できます。
たとえば、平日は明け方の寒い時間帯である5:00～9:00に運転し、その後いったん停止。夕方の冷え込む17:00～22:00に再び運転する、といった設定が可能です。これを「プログラム1」に平日用として登録します。
生活リズムが変わる休日用に、別の設定を登録しておきます。就寝時間が遅くなる場合は夜間の運転時間を少し延長し、「プログラム2」として登録。このように、平日と休日をボタン1つで簡単に切り換えられるので、使い勝手がよかったです 。
好みに合わせて3パターンのプログラムを設定でき、すぐに必要な設定を呼び出せました。一目でどの時間帯に設定されているのかわかるのも操作性に優れています。
ほかにも「入タイマー」が利用でき、ライフスタイルに合わせた細かな設定が可能です。表示部は大きく、一目で設定した時間帯を確認できるわかりやすさも魅力です。
操作が簡単ですぐに暖まる! 一人暮らしの母にも贈りたくなった『ノイルヒート』
操作がシンプルで安全性も高く、シニアにもやさしい『ノイルヒート』。ホコリが舞いにくく、表面も熱くなりすぎないので、小さな子どもやペットがいるご家庭でも安心して使えます。実際に使ってみると、その快適さを実感できました。
数年前、80代の母から「寝るときに使えて、乾燥しにくい暖房機器が欲しい」と頼まれ、パネルヒーターをプレゼント。ところが、「操作が難しい」と使いづらそうにしていました。『ノイルヒート』は操作が簡単なので、機械操作が苦手な母でも気軽に使えそう。安心して勧められると感じました。
自宅での使用のほか、親や祖父母へのプレゼントとしても『ノイルヒート』を検討してみてはいかがでしょうか?
製品情報
|商品名
|ノイルヒート
|形式
|DHS-1525
|DHS-1225
|色相
|(TC)シャンパンブラウン
(CW)ホワイトベージュ
|(CW)ホワイトベージュ
|消費電力
|1,500～300W
|1,200～300W
|待機時消費電力
|0.6W
|暖房のめやす
|10畳まで※1
13畳まで※2
|8畳まで※1
10畳まで※2
|質量
|11.3kg
|9.7kg
|外形寸法(高さ×幅×奥行)
|621×270×469mm
|その他
|フロアLED、転倒オフスイッチ、過熱防止装置、
センサープラグ
