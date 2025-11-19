Photo by ハヤシマコ

10月12日（日）・13日（月・祝）に、大阪・万博記念公園で開催されたWEST.主催の野外音楽フェス『WESSION FESTIVAL 2025』。2日間で約6万人を動員し、大成功をおさめた同イベントが、WOWOWで独占放送・配信されることが決定！

WEST.初のチャレンジとなった野外フェスを盛り上げるイベントオフィシャルグッズも、11月30日（日）までの期間限定で販売中だ。

WEST.と親交があるアーティストが参加した『WESSION FESTIVAL 2025』

Photo by 髙橋定敬

『WESSION FESTIVAL 2025』は、WEST.がアーティストを招き、セッションやトークを繰り広げるWOWOWの音楽番組『WESSION』から派生したイベント。

10月12日（日）・13日（月・祝）の2日間にわたり、WEST.と、彼らと親交のある多彩なアーティスト合計11組が、大阪・万博記念公園に集結した。WEST.が初めて主催する野外ライブを見届けるべく、約6万人が参加した。

Photo by 髙橋定敬

DAY1（10月12日）には、WEST.の先輩である横山裕、WEST.の藤井流星と交流がある石原慎也がボーカルを務めるSaucy Dog、Lucky Kilimanjaro、アイナ・ジ・エンド、サンボマスターが出演。DAY2（10月13日）には、MONGOL800、eill、wacci、Little Glee Monster、ウルフルズが出演した。

Photo by 堀 卓朗（ELENORE）

『WESSION』は、WEST.とアーティストのセッションやトークが魅力の番組だが、そこから派生した今回のイベントでもアーティストらと、この日限りの豪華なセッションを繰り広げた。サンボマスターのステージでは、小瀧望と神山智洋が即興でギターソロを披露。

Photo by 髙橋定敬

Photo by 髙橋定敬

MONGOL800のステージでは、桐山照史がMONGOL800のステージダンサーとしても有名な粒マスタード安次嶺と瓜二つの格好で登場して会場を沸かせたり、ウルフルズと「ウェッサイソウル！」「ええねん」で関西パワーをぶつけ合ったりと、各アーティストとWEST.との予想できない化学反応に、会場を埋め尽くした6万人が熱狂した。

『WESSION FESTIVAL 2025』オフィシャルグッズを期間限定で販売中！

『WESSION FESTIVAL 2025』オフィシャルグッズ一覧

記念すべきWEST.初の野外フェス『WESSION FESTIVAL 2025』。カラフルなTシャツやピンバッジ、キャップ、フード付きフェイスタオルなど、見ているだけで屋外ライブの楽しさが伝わってきそうなオフィシャルグッズが、HMV&BOOKS onlineで販売中だ。11月30日（日） 23：59までの期間限定販売なので、気になる人はチェックを忘れずに！

WOWOWで『WESSION FESTIVAL 2025』を独占放送・配信決定！ WEST.の活動をおさめた大ボリュームなアフターパンフレットの発売も

Photo by ハヤシマコ

大盛況のうちに幕を閉じた『WESSION FESTIVAL 2025』が、WOWOWで独占放送・配信されることが決定！ DAY1の模様は2025年12月20日（土）に、DAY2の模様は2026年1月に放送・配信予定だ。2月には、WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックステージに密着した特番も放送・配信予定。さらに、2025年11月には、WOWOWで独占配信中の『WESSION』第1回～第5回までの未公開集もアーカイブ配信中となっている。

また、『WESSION』番組開始から『WESSION FESTIVAL 2025』まで、約半年間にわたるWEST.の活動をおさめたアフターパンフレットの発売も決定！ オフショットはもちろん、メンバーによる座談会など、ファン必見の内容を大ボリュームでお届けする。

WEST.とアーティストたちとの圧巻のセッション、演者と観客が一体になったグルーブ感、ライブならではの臨場感。迫力ある映像と音で楽しめる『WESSION FESTIVAL 2025』の独占配信・配信を、ぜひチェックしてほしい。

■番組 独占放送・配信情報について

WESSION FESTIVAL 2025

●DAY1：2025年12月20日（土）午後6:30 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信。

放送・配信アーティスト：WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド/ Saucy Dog / サンボマスター

オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也(Saucy Dog) ●DAY2：2026年1月放送・配信予定。

放送・配信アーティスト：WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ ●密着特番

2026年2月放送・配信予定 WOWOW×WEST. "WESSION"

●#1～5まで、12月13日（土）午前5:45からWOWOWライブ・WOWOWオンデマンドにて一挙放送・配信。 ※各番組放送・配信終了後～1カ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり。 番組やアフターパンフレットの詳細はWESSION公式HPをチェック！

『WESSION FESTIVAL 2025』を何度でも楽しめる！「WOWOWオンデマンド」

「WOWOWオンデマンド」は、WOWOWが提供する動画配信サービス。スマートフォンやPC、テレビなどで、WOWOWのコンテンツがいつでもどこでも好きなタイミングで視聴できる。WOWOW加入者なら無料で利用が可能だ。

『WESSION FESTIVAL 2025』も、アーカイブ期間中であれば何度でも好きなタイミングで視聴が可能！ 期間限定で販売中の『WESSION FESTIVAL 2025』フィシャルグッズを身に着けて、フェス参戦気分で楽しむのもおすすめだ。

