年末に向けてPCの買い替えを検討している方に朗報です。

MSIの人気ノートPCが、今年のAmazonブラックフライデーセールに登場! ゲーム、クリエイティブ、ビジネス用途まで幅広く対応する注目モデルが、期間限定でお得に購入できます。

ゲーミングモデル

ゲームの世界に没入するためには、妥協のないスペックが必要です。MSIのゲーミングノートPCは、最新のCPUとGPUを搭載し、映像美と操作性を両立。勝利を引き寄せる一台が見つかります。

Crosshair-16-HX-AI-D2XWFKG-0953JP

AI機能を搭載したハイエンドゲーミングモデル。Intel® Core™ Ultra 9 275HXとNVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (8GB GDDR7)を搭載し、240HzのWQXGAディスプレイで滑らかな映像体験を実現。重厚感あるコスモスグレイの筐体も魅力。

Cyborg-15-B13WGKG-0762JP

NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 GPU Laptop GPU(8GB GDDR7)を搭載した 最新モデル。スケルトンデザインが特徴で、ゲーミングPCに個性を求める方におすすめ。Intel® Core™ i7 13620Hと144HzのフルHDディスプレイで快適なプレイをサポート。

Cyborg-15-A13VFK-1002JP

Intel® Core™ i7 13620HとNVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU(8GB GDDR6)を搭載したバランス型モデル。144HzのフルHDディスプレイにより、FPSなどの動きの速いゲームでもストレスなくプレイ可能。

Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-0752JP

AMD Ryzen™ 9 270とNVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU(8GB GDDR7)を搭載し、AI機能モデル。ゲームだけでなく動画編集などのクリエイティブ用途にも活躍。オデッセイグレイの筐体がスタイリッシュ。

Thin-A15-B7VE-0352JP

AMD Ryzen™ 7 7735HSとNVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (6GB GDDR6)を搭載したゲーミングモデル 。144HzのフルHDディスプレイで快適な映像体験を提供。この性能で約1.86kgと、持ち運びがしやすい点も魅力。

Katana-15-HX-B14WGK-1053JP

Intel® Core™ i7 14650HXとNVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU (8GB GDDR7)を搭載した高性能モデル。165HzのWQHDディスプレイで高精細な映像を楽しめるほか、ブラックの筐体が力強さを演出。

ビジネス・クリエイターモデル

仕事もプライベートも妥協したくない方におすすめなのが、MSIのハイブリッドモデル。高性能GPUと多コアCPUを搭載し、クリエイティブ作業からビジネスユースまで幅広く対応します。

VenturePro-15-A2RWFG-1052JP

Intel® Core™ 7 240HとNVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU(8GB GDDR7)を搭載した、クリエイターにも適したモデル。144HzのフルHDディスプレイを備え、動画編集や3DCG制作などのクリエイティブ作業にも最適。

ビジネスモデル

日々の業務を快適にこなすために、信頼性と使いやすさを兼ね備えたMSIのビジネスノートPC。軽量設計と長時間バッテリーで、どこでも効率的に働けます。

Modern-15-H-C13M-9982JP

15.6型の大画面でIntel® Core™ i7 13620Hを搭載したモデル。Microsoft Office搭載で、資料作成や表計算、プレゼン準備も快適にこなせます。大画面ながら約1.9kgなので、家の中で持ち運びや、外出先でも活躍します。

Modern-15-H-C2RMG-0152JP

Intel® Core™ 9 270H搭載のハイパフォーマンスモデル。JEITA 3.0 動画再生時は最大4時間、JEITA 3.0 アイドル時は最大8時間の長時間バッテリーも魅力。外出先でもパワフルに使える一台です。

セールはAmazonで開催!

お得なチャンスを見逃すな

MSIの対象モデルは、Amazonブラックフライデーセールにて特別価格で販売予定。11月20日より順次発売されるモデルも含まれており、最新スペックをいち早く手に入れるチャンスです。

この冬、MSIのノートPCをAmazonブラックフライデーで賢く手に入れて、仕事やプライベートを快適に過ごしましょう。

