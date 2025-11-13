まるでカフェや喫茶店で過ごすような時間と味が愉しめる珈琲のブランド、AGF ® 「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」。その魅力を多くの方に知っていただきたいという想いから、2025年秋より新たなブランドコミュニケーションが始まっています。

9月には俳優・大沢たかおさんを起用した新TVCMを発表。さらに10月31日（金）～11月3日（月）に渋谷で開催した没入型試飲体験イベント『AGF ® 珈琲を、こころに。ちょっと贅沢な珈琲店の世界 Navigated by TAKAO OSAWA』では、事前予約開始直後に満席となり、大盛況のうちに幕を閉じました。

一連の取り組みの背景には、どのような想いがあるのでしょうか。「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」のブランド担当者にお話を伺いました。

宇田和紗（写真右）

「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」CM制作やイベント企画、デジタル広告などのコミュニケーション戦略を推進。 木村茉莉（写真左）

「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」レギュラーコーヒーの事業管理、戦略策定、製品開発などを担当。

「一杯の珈琲を通して、“こころの余白”を取り戻す」担当者が語る“ちょっと贅沢”な時間

――累計約120億杯を突破した「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」。なぜ新TVCMや体験イベントなど、新たなブランドコミュニケーションを実施したのでしょうか？

宇田 当ブランドの商品価値や情緒価値は多くのお客様にご理解いただけている反面、まだご存じでない方もたくさんいらっしゃるのが現状です。より広くブランドの事を知っていただきたいという想いから、新コミュニケーションの実施に至りました。

――「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」を通して伝えたい価値を教えてください。

木村 誕生以来、多くのお客様にご支持いただいている点ですが、“日常の中にある、ちょっと贅沢な時間”をお届けすることです。 近年はスマートフォンなどで常に情報に触れていますし、テレワークの普及によって気持ちのオンとオフの切り替えに難しさを感じる方もいるでしょう。疲労感が高まり、“こころの余白”が不足している時代だからこそ、当ブランドを通して珈琲の持つ本来の価値を改めて伝えていけたらと考えています。

宇田 ブランドのキーメッセージは「珈琲を、こころに。」です。たった一杯の珈琲を淹れ、香りを愉しみ、味わう。そうすると、ざわついた気持ちが少しだけ整い、心が満ち足りていきます。そんな“こころの余白”を取り戻す時間こそが、現代の“ちょっと贅沢”であるという想いを込めて展開しています。

――改めて、「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」の誕生経緯を教えてください。

木村 「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」は、2007年2月のレギュラーコーヒー3種の発売を皮切りに誕生しました。忙しい毎日のなかでも、まるでカフェや喫茶店で過ごすような“ちょっと贅沢な時間”をご自宅で愉しんでいただきたいという想いが込められています。

木村 代表商品のレギュラーコーヒーの商品特長は、“本格的な深いコク”と“豊かな香り”、そして毎日飲んでも飽きない“澄んだ後味”です。パッケージデザインでは上質感と深みを感じさせる青いブランドカラーとロゴの“余白感”もこだわりの箇所です。また、地元で愛される味わいを追求しようと、当社独自の嗜好分析調査データを活用した「地元ブレンドシリーズ」も展開しています。

さらにライフステージやライフスタイルに合わせて、“ちょっと贅沢な時間”を愉しんでいただこうと、様々なコーヒーカテゴリへの商品形態にも多様化してきました。レギュラーコーヒーだけでなく、一杯ずつ個包装になったドリップ、インスタント、スティックなど、お好きな形でお選びいただけます。

新TVCMとイベントで、“五感の味わい”を伝えたい

――10月31日～11月3日に渋谷で開催した「五感で愉しむ試飲体験イベント」は、どのような内容でしたか？

宇田 「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」の珈琲一杯のご試飲を通して気持ちが落ち着き、“こころの余白”を取り戻せるような、贅沢な時間と空間のご提供を目指しました。

――なぜ五感で愉しむ試飲イベントという形式をとったのでしょうか？

宇田 「珈琲一杯がもたらす、こころが整うような贅沢な時間」をお伝えするには、実際に体感していただくことが最適だと考えました。珈琲を淹れたときに部屋いっぱいに広がる香りや、日常の喧騒を離れて落ち着く瞬間などは、オンライン上でのコミュニケーションだけでは伝えきれません。そのため大沢さんのナレーションや音楽、映像を組み合わせ、没入しながら五感を研ぎ澄まして体験していただける、没入型試飲体験イベントを企画しました。

宇田 また、「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」レギュラーコーヒー商品は、カフェや喫茶店でお愉しみいただく一杯を想起させるような高い品質も持ち味です。独自の焙煎技術によって引き出した豊かな香りとコク、澄んだ後味を最大限美味しく味わっていただけるように、バリスタが1杯1杯を丁寧に淹れさせていただく方法を採用し、提供時の特別感も工夫しました。

――イベント会場の演出で、とくに重視したポイントを教えてください。

宇田 五感で珈琲を愉しむ試飲体験です。珈琲は味覚だけでなく、香りなども含めて五感すべてで愉しむと、美味しさや時間の価値がより高まると考えています。1杯を淹れて飲むだけでも、お湯を注ぐ音、粉が膨らむ様子、広がる香り、カップに珈琲の雫が落ちる音など、さまざまな体験が得られるんです。また、会場内はブランドカラーの青で統一し、映像技術を活用して、大沢たかおさんの録りおろしナレーションと共に、珈琲と向き合うひとときを演出しました。

――イベントやCMに大沢たかおさんを起用した理由をお聞かせください。

宇田 「たった一杯の珈琲を愉しむことで生まれる“こころの余白”こそが、現代における“ちょっと贅沢”である」という想いをより多くの方に届けるには、大沢さんが適任だと考えたからです。落ち着きや品格があるたたずまい、プライベートでも珈琲を日常的に愛飲されている点も決め手になりました。

宇田 TVCMやイベントも、珈琲好きの大沢さんだからこそ生まれる言葉や表現を交えて制作しています。

大沢さんと一緒に作った「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」のコミュニケーションに共感していただける、珈琲好きの方がひとりでも多くいらっしゃると嬉しいです。

――イベントを通して、来場者に伝えたかったことを教えてください。

宇田 束の間ではありますが、“こころの余白”を感じる“ちょっと贅沢な時間”を体験していただけたと思います。気持ちが落ち着き、また自分らしい日常を過ごせるようになるはずです。「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」は身近にありながらも贅沢な時間をもたらしてくれる存在なのだと、ぜひ実感していただきたいと考えています。ご自宅でも「こんな時間を過ごしてみたい！」「また味わってみたい！」と感じていただけたら嬉しいです。

ブランド20周年に向けて。

「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」が描くこれから

――「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」の、ブランドとしての今後の目標を教えてください。

木村 今後もみなさま一人ひとりに寄り添い、さまざまな生活シーンに、“こころが整うちょっと贅沢な時間”を届けられるブランドでありたいですね。

宇田 味や香りはもちろん、“ちょっと贅沢な時間“を過ごせるというブランドイメージそのものにも価値を感じていただけるよう展開したいです。

――2026年度にはブランド誕生から20周年を迎えます。節目の年に予定している施策はありますか？

木村 キャンペーンやイベント、新製品発売など、さまざまなアクションを実施予定です。これまで以上に多くのお客様に“ちょっと贅沢な時間”をお届けできるよう、ブランドを強化していきます。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

宇田 珈琲を淹れ、香りを愉しみ、そして落ち着いて飲んでいるうちに自分自身と向き合える。そんな経験が私にもありました。忙しい毎日の中でも、珈琲があると心に余裕ができたんです。みなさまにも「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」を味わいながら、“こころの余白”が生まれるような“贅沢な時間”をご自宅で過ごしていただければと思います。

木村 みなさまの日常に“ちょっと贅沢な時間”と“こころの余白”をもたらす存在であり続けたいと願っています。ぜひ「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」で、心が整うひとときをお愉しみください。

「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」で、“こころの余白”も味わおう

「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」はレギュラーコーヒー、個包装のドリップ、インスタント、スティックなど豊富なラインナップで展開中。甘さの有無や地域ごとのブレンドなどバリエーションも多く、好みに合わせて選べます。

せわしない日々が続く現代だからこそ、“こころの余白”を感じられる時間には大きな価値があるはず。疲れたときや落ち着きたいときには「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」を淹れて、ご自宅でゆっくりと味わってみてはいかがでしょうか。

「ちょっと贅沢な珈琲店 ® 」

