漫画家・咲坂伊緒による大ヒット作品『ストロボ・エッジ』が、ついにWOWOWで初の連続ドラマ化。主演は福本莉子と高橋恭平。原作の名台詞や名場面はもちろんのこと、全10巻にわたる物語の魅力をあますことなく表現するため、Season１、Season２の2部構成で丁寧に描き出す。

ここでは改めて原作の魅力、そしてWOWOWオンデマンドでの〈全6話〉一挙配信スタート以来、 WOWOWがおくる“最高峰の本格青春ラブストーリー”として話題となっているドラマの魅力を紹介していく。

咲坂伊緒が描く、青春と初恋のきらめき──『ストロボ・エッジ』

『ストロボ・エッジ』、『アオハライド』、『思い、思われ、ふり、ふられ』。漫画家・咲坂伊緒さんによる“青春三部作”は、2010年代を代表する“胸キュン恋愛漫画”として、多くの読者の心をときめかせた。その後、アニメ化や映画化、そしてドラマ化と続き、今なお、その繊細でみずみずしい感情描写は多くの人の心をつかんで離さずにいる。

その記念すべき第1作目が、“初恋”をテーマにした『ストロボ・エッジ』だ。全10巻で、累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破と、今なお絶大な人気を誇っている。

少し奥手な高校生の木下仁菜子が、学校一の人気者でクールな一ノ瀬蓮と出会い、その優しさに触れたことで恋に落ちるところから物語は始まる。学校一の人気者と奥手な女の子という組み合わせは一見王道の少女漫画のように感じるが、物語の序盤で仁菜子は蓮に告白してフラれるという展開が意外で、グッと引きつけられる。

失恋したあとも、友達として蓮と接していくと決めたことで生まれる心の葛藤や複雑な感情はリアルだ。キュンキュンする展開と同時に恋愛の切なさや苦しさからも目をそらさないのが、咲坂作品の魅力であり、作品に触れる人々に愛され続けている理由のひとつだろう。

感情豊かに描かれるのは仁菜子だけではない。年上の彼女を支えようと背伸びしている蓮。両親の離婚を経験し、つらい時に仁菜子に救われた是永大樹。仁菜子のことを一途に思う大樹に密かに恋をする上原さゆり。蓮にまっすぐな仁菜子に本気の恋をする安堂拓海。

それぞれがせつない恋心を胸に、一度しかない青春の時間をみずみずしく生きている。

原作の世界観そのままに。珠玉のキャスティングが実現

漫画を映像化する際はキャスティングが気になるところだが、今回は原作の雰囲気を最大限に引き出すキャスティングに注力しているのが伝わってくる。

ピュアでまっすぐ、意思の強さが魅力の仁菜子役には福本莉子。彼女が持つ透明感ときらきらとした力強い瞳、そして確かな演技力で見事に仁菜子の揺れ動く心を表現している。

クールで学校一の人気者である蓮役は高橋恭平。クールで人気者、そしてふと見せる優しさや温かさといった蓮の魅力を見る者の心に届けてくれる。

次第に仁菜子のことを本気で好きになっていく安堂役には山下幸輝、仁菜子の親友であり、大樹に恋心を抱くさゆり役には小坂菜緒、中学時代からの同級生である仁菜子を一途に想う大樹役には中沢元紀、大樹の姉で人気モデル、そして蓮の彼女である麻由香役は田鍋梨々花と、2人の周りには次世代の活躍が期待される若手俳優陣が集結した。

さらに、仁菜子たちがアルバイトを始めるカフェのオーナー・三好恭一役に伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、養護教諭・保科千秋役に千葉雄大など、多彩な魅力を放つ実力派俳優たちが高校生たちの片想いを温かく見守る。

『アオハライド』チームが再集結！ 映像美で紡ぐ、新たな青春の輝き

例えば、第1話冒頭で仁菜子と蓮が出会う電車の中のシーン。仁菜子のバッグについていたキーホルダーを蓮が踏んで壊してしまったことで、2人の視線は初めて交差し、仁菜子の中で恋心が芽生え始める。その瞬間の仁菜子の心を表すようなまばゆい光、スローモーションで去っていく蓮の足取り、弾む胸の高鳴りそのもののBGM。一瞬一瞬の登場人物の感情そのままに、初恋のきらめきや狂おしさを表現していく映像美は今作の最大の魅力だ。

制作陣には2023年に制作されたWOWOW「連続ドラマW-３０『アオハライド』」と同じスタッフが再集結。メイン監督は、映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』（2025年）など話題作を手掛けた木村真人。脚本は、『恋仲』（フジテレビ／2015年）や映画『滑走路』などを手掛けた桑原さや香。音楽はドラマ『ちはやふる』シリーズや、現在放送中の『ザ・ロイヤルファミリー』（TBSテレビ／2025年）も手掛けている横山克が務める。

すでに咲坂ワールドを理解している制作陣だからこそ、登場人物の心と連動するように揺れる教室のカーテン、あえての逆光でのきらめき、ほんの数センチ先にある好きな人の髪の毛や視線といった、原作からあふれる表現や感情をフレッシュに表現できるのだろう。

今後も描かれていくだろう原作の名場面を堪能できる予感に、これからの放送・配信が待ちきれない。

『ストロボ・エッジ』と同じ世界観の『アオハライド』も同時に楽しもう！

連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」を見て咲坂ワールドに魅了されたあなたには、連続ドラマ Ｗ-３０「アオハライド Season１／Season２」もおすすめ。同じ原作者＆同じ制作陣による青春のきらめきを届けてくれる。

『アオハライド』は再会した初恋相手との恋と友情の物語。中学時代、吉岡双葉（出口夏希）と馬渕 洸（櫻井海音）はお互いに淡い恋心を抱きながら、洸が突然転校してしまったことで離れ離れに。

高1の終わりに2人は再会するが、洸は苗字が変わり、性格も別人のようにクールになっていた。再び洸に恋する双葉と、距離を置こうとしながらも双葉が気になる洸。双葉に堂々とライバル宣言をして洸を好きになる槙田悠里（莉子）。双葉に急接近する菊池冬馬（曽田陵介）。文化祭や夏祭りなど青春の香り高いシチュエーションで、それぞれの思いが入り交じり、心苦しい失恋や思いが通じ合う喜びまでを味わえる。

最高峰の本格青春ラブストーリーを「WOWOWオンデマンド」で何度でも楽しもう

「WOWOWオンデマンド」は、いつでもどこでもWOWOWのコンテンツが楽しめる動画配信サービス。スマホやタブレット、PCなど好きなデバイスで視聴できる。さらに見逃し配信やアーカイブ機能も充実しており、話題作を好きな時間にじっくり堪能できるのも魅力だ。

「WOWOWオンデマンド」なら、連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season１」 を何度も反芻することも、連続ドラマ Ｗ-３０「アオハライド Season１／Season２」を改めて見直すこともできる。両方を楽しみながら連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season２」の放送・配信を楽しみにしてみては？

