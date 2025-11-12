加賀で輝くエンジニアの知と情熱

2025年10月25日（土）～26日（日）、秋の景色が美しい温泉観光地でもある石川県加賀市に全国からエンジニアが集結した。

「ドローンエンジニア会議 2025 in KAGA」である。

本会議は今年で4年目。会議は毎年進化を重ね、今年はかつてないほど実践的かつ横断的な内容に踏み込んだ。テーマは「ドローンの自律制御」「３次元ソリューション」「ゼロからの機体組み立て」「AIプログラミング」など多岐にわたる。 構造から制御、そしてドローンに最先端の知能を宿す領域まで。ドローン産業を支える無数の技術について、世界標準の自律飛行システム「ArduPilot」を中心に、「誰もが改良し、誰もが共有できる知能」というオープンソースの哲学に共鳴するエンジニアたちが、熱と信念をもって語り合った。

その議論の熱量こそ、未来の空をかたちづくる原動力であり、思考と実践が、高密度に交差した2日間であった。その模様をレポートする。

“KAGA”が築いた4年の軌跡

「ドローンエンジニア会議」は今回で4年目を迎える。

さらに昨年、加賀市では世界中から“ドローンの頭脳”を支える開発者が集うアルデュパイロット世界会議（ArduPilot Developers Conference 2024）が開催された。国籍を越えてエンジニアたちが集い、数日間にわたり熱い議論を交わしたこの会議を含めれば、実質5回目の開催である。

この取り組みの原点は、2022年に始まった地元エンジニア向け自律制御講座にある。当時、全国の自治体が次々にドローンの「実証実験」に取り組むなか、加賀市が描いたのは他の自治体とは異なる未来であった。

それは、ドローンを「使う」人ではなく「創り出す」人を育てること。つまり、新しい産業の核となる人材を地元で育成し、ドローンをゼロから開発できるエンジニアのクラスターを形成するという長期的な構想である。

当初は基礎的な内容から始まったが、地元エンジニアたちの熱意と呼応しながら講座は進化を遂げていった。やがて全国からエンジニアが加賀に集い、地域の技術者と交流しながら互いに切磋琢磨する場へと成長する。

加賀市はこの動きを受け、単なる講座にとどまらず、人材流入と地元技術者の底上げを同時に進める「戦略的な産業育成イベント」として本会議を位置づけたのである。

4年目を迎えた現在、「ドローンエンジニア会議」は確固たる地位を築いた。いまや“KAGA”の名は、国内外のドローンエンジニアの間でブランドとして認知されつつある。

「KAGAで会おう」

世界のエンジニアの間で合言葉のように交わされ、ここでの議論が世界の技術潮流に影響を与え始めているのだ。

初期のテーマは自動操縦や制御の基礎であったが、現在ではAI制御、ハードウェア設計、三次元空間解析、現場実装へと発展した。

議論の深度と専門性は飛躍的に高まり、参加者の層も教育機関・研究者から産業エンジニアにまで広がっている。専門分野を越えた知の交差が生まれ、「人と人」「技術と地域」「研究と産業」をつなぐハブとしての存在感を高めている。

いま、加賀市は静かに、しかし確実に、世界へと開かれた新しい技術都市の姿を示し始めている。その会議の中で、何が語られているのか見ていきたい。

最前線テーマと「再現できる技術」

会議では、エンジニアたちが多様なテーマについて濃密な議論を重ねた。

制御の領域に関する議論では、この数年で「安定」から「判断」へのシフトが明確になった。機体が風・気圧・磁場の微細な変化を取り込み、自律的に補正をかけることは、もはや前提である。いまや搭載物（ペイロード）の状態まで把握し、先回りして揺れ制御を行う。

議論は「どこまで機体に意思をもたせるか」「異常時の優先順位をどう設計するか」に及び、制御を単なるパラメータ調整ではなく行動設計として捉え直す機運が強まっている。

ハードウェアの分野では、韓国チームによるゼロから機体を組み上げるデモンストレーションを前にして、形状・配置・剛性・重心・推進・配線といった要素の総合最適について議論が続いた。

軽量化と堅牢性という古典的トレードオフに対し、先端エンジニアの間では「目的に応じた絶妙なバランスの融合がすべてを語る」という理解が共有されつつある。日頃から理論と現物の差分を詰めてきた面々だけに、やり取りは熱を帯びた。

三次元空間の活用は、「空を飛ぶ」段階から「空間を創る」段階へと移行している。LiDARやマルチカメラとAI解析によって空間を理解し、立体経路を自律生成するだけでなく、取得データをインフラ保全や都市のデジタル化へ転用する視点が強化され、さらに３Dプリンティングによって視覚的に体現する取り組みが数多く行われている。

ドローンはツールであると同時に、飛行は目的ではなく手段であり、価値は空間の理解と活用に宿るという認識である。

AIプログラミングでは、Vibe Codingが象徴的であった。AIがコードや設計案を提示し、人が感覚的に修正する相互作用のループが開発速度を押し上げ、機体側の自己進化的なふるまいを引き出す。

人とAIの距離が縮まるほど、意思決定の透明性とデバッグの容易性は高まり、ドローンの現場導入の心理的・物理的コストは下がり実装のスピードは加速するのだ。

もちろん、会議では議論だけが行われているわけではない。本会議が最も重視する指標は、技術論や成功例の披露そのものではなく、社会実装に耐える「再現性」である。

センサー調整、フェイルセーフ検証、ログ取得、AI連携までを自ら設計・実装・検証し、同条件で同結果を引き出すための試行錯誤が行われるが、これらは、知が個人の暗黙知にとどまらず、エンジニア間の共有知へと昇華するための必要条件である。

加賀市での2日間は、この思想を身体感覚にまで落とし込む実験場となった。

未来は、人からつくられる

加賀市がこの会議を実施する理由は明確である。 それは、産業づくりの最初の一手として“人づくり”を据えているからだ。

全国の自治体がドローンの「実証実験」に取り組むなか、多くは技術を“見せる”ことで終わっている。だが、加賀市はあえて時間のかかる“人材育成”からスタートすることを選んだ。それは、すぐに成果が出る取り組みではない。

それでも、10年後、20年後、子どもや孫の世代の地域産業を支える幹を育てるには、今種をまくしかない。その信念が、この挑戦の根底にある。

エンジニアが集い、学び、挑戦し、失敗と成功を繰り返す。この「人の循環と技術力の定着」を支えることこそが、地域に新しい産業を根づかせる最も確かな方法だと加賀市は考えている。

単発的なプロジェクトやイベントではなく、学びと実践が重なり合い、技術と文化が共に育つ“場”を持続的に支援する。

加賀市はまた、世界をリードする企業と地域との関係性を精緻に分析し、成功の要因を“人材”と“環境”の両面から抽出した。そこから導き出された答えが、「人と場所」から始める産業づくりである。

「ドローンエンジニア会議」は、その理念を具現化する中核施策のひとつだ。

この取り組みは、ドローン振興策の域をはるかに超えている。行政のデジタル化施策（DX）で培ったノウハウやネットワークを活かし、、「人」と「場所」を軸に据えた持続的な技術エコシステムを地域に根づかせる。

テクノロジーを“外から持ち込む”のではなく、地域の中で技術を生み出せる人を育てる。加賀市はそのために、エンジニア教育・実践環境整備・対外交流の3つを循環させる構造を設計したのだ。

こうした仕組みは、短期的な成果を求めるものではない。むしろ、将来を見据えるからこそ、今やるべきことが明確に見えている。加賀市が蒔いた“人づくり”という種は、やがて芽を出し、太い幹となり、加賀の地方産業を支える柱へと成長するだろう。

デジタルを軸に、人を育て、場所を育て、産業を育てる。

この理念こそが、加賀市が示す次世代の地方創生のひとつのかたちである。

