転職は、選択によっては人生の分岐点になり得る大事なタイミング。しっかり将来を見据えて計画を立てておくと、よりスムーズで実りのあるものになります。

資格の学校TACでは、転職後のライフプランニングに役立つ無料セミナーを開催。実践的な視点から、これから転職を考えている方こそ押さえておきたいポイントが、丁寧に解説されています。

その中で今回は、10月15日（水）に開催された、TACのFP講師をしている福本芳朗氏による、「転機を迎えるその前にライフプランの手法を身につけよう～その転職を後悔させないライフプランニングをプロから学ぶ～」というセミナーの内容の一部をレポートします。

本セミナーの講師

CFP®／1級FP技能士／社会福祉士／キャリアコンサルタント／J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー

福本 芳朗 氏 慶應義塾大学商学部卒、Northeastern大学修士（M.A）。

TBSテレビ報道局で記者・ディレクター・ロンドン支局長などを歴任後、FP事務所を設立。教育機関・公共機関・企業での講師経験も豊富で、個人向けライフプランコンサルティングや転職・セカンドキャリア相談の実績多数。

転職時に気を付けるお金の動きとは？ 生涯で役立つライフプランニングの方法

今回開催されたセミナーは、お金のプロである福本芳朗氏の目線から、転職時に考えておくと安心感を持てる、お金の考え方を解説してくれる内容となっています。

冒頭で福本氏は「転職は“収入が変わる”だけでなく、“人生の設計図”そのものが変わる可能性がある」と説明。

収入の増減はもちろん、社会保険料や年金額、医療・介護などの保障内容も変化するため、「転職を機に家計を見直すことが、将来の安心につながる」のだと話します。

そこで最初に取り組んでおきたいのは、自分と家族の“お金の流れ”を把握すること。給与から税金や社会保険料を引いた「可処分所得」をもとに、生活費・教育費・住宅ローンなどを整理し、年間の収支を計算します。

その上で、「キャッシュフロー表」を作り、収入と支出、貯蓄の推移を“見える化”することで、将来のリスクに備えられるといいます。

さらに、「ライフプランの軸は“収入を増やすこと”だけではない」と福本氏。支出を抑える、資産運用で増やす、年金を上乗せするなど、複数の手段でバランスを取ることが重要なのだそうです。また「分散投資」「iDeCo」など、興味があるけどわかりにくい資産運用の考え方も詳しく解説してくれます。

転職後の安心度が大きく変わる、転職時に確認しておきたい社会保険制度

次にご紹介するのが、“社会保障制度”について。暮らしを維持するうえで欠かせない目線ですが、知っているようで、実はあまりよく知らない……という方も少なくないかもしれません。

福本氏が“転職で見落としがち”と指摘するのは「社会保障制度の変化」。収入が変わることで、年金や健康保険、介護保険といった“保障の中身”も変わるので、転職を機に社会保険の仕組みを理解しておくことが大切なのだと言います。

例えば、会社員を退職して次の就職までに無職の期間がある場合は注意が必要で、健康保険は、前の会社の保険を2年間だけ継続できる「任意継続」制度を利用するか、国民健康保険に加入するかを選ぶことになります。ただし、どちらも保険料は全額自己負担。また年金も、国民年金に切り替えることで、保険料が自己負担になります。

さらに、「会社員は社会保険料の半分を会社が負担してくれるなど、実はとても恵まれた立場なんです」と福本氏。失業した場合も、雇用保険の失業手当や再就職手当、教育訓練給付金などを受け取れる制度が整っており、「制度を知っているかどうかで、転職後の安心度が大きく変わる」と強調します。

また、転職先を選ぶ際には、給与額だけでなく福利厚生や退職金制度の有無にも注目すべきだといいます。「年収だけを見て決めると、手取りや将来の保障で思わぬ差が出ることがあります」と福本氏が言うように、社会保障制度の知識は“安定したキャリア設計”の基礎でもあるのです。

雇用される能力を高めて自己理解とリスキリングを。将来を見据えたライフプランニング

福本氏は「人生100年時代、転職は“終わり”ではなく、新しいキャリアの始まり」と言います。実際、政府の調査でも「65歳以降も働きたい」と答える人は増加しており、「生涯現役」を志向する動きが強まっているのだとか。その背景には、老後資金への不安とともに、働くことが生きがいにつながるという価値観の変化があります。

「年金や貯蓄だけに頼るのは難しい時代。だからこそ、自分の“雇われる能力＝エンプロイアビリティー（雇用されうる能力）”を高めておく必要があります」と福本氏。

転職やキャリアチェンジを成功させるためには、まず自分の強みや価値観を明確にする“自己理解”が欠かせません。さらに、スキルや経験が不足している分野があれば、リスキリング（学び直し）で補うことが重要なのだと言います。

忙しい社会人も続けやすいTACでFP2級を学び、よりよい転職を叶えよう

実は、このような金融の知識を身につけ、報酬以外のお金の動きを知ることも、自分自身のキャリアを守る力にもつながるはず。「損をしないで安心した家計をプランニングするには、マネーリテラシーを上げることが一番効果的」と、福本氏も太鼓判を押します。

またマネーリテラシーを上げる手段のひとつとして、FP（ファイナンシャル・プランナー）の資格勉強をすることが挙げられます。目の前の給与だけでなく、全体的なお金の動きを理解できるので、お金の知識が得られるだけでなく、結果的により良い転職を叶えることにつながります。

資格の学校TACでは、初めてFPを学ぶ人から実務に活かしたい人まで、レベルに応じて学べる講座が用意されています。3級・2級の両方を学べる総合コースもあり、体系的に知識を身につけられるのが特徴です。

通学と通信の両方に対応しているので、「教室で直接質問したい」「仕事や家事の合間にオンラインで進めたい」など、自分のライフスタイルに合わせて学習方法を選択可能。映像講義や教材も充実しており、忙しい社会人でも続けやすい環境が整っています。

資格の学校TAC FP講座について詳しく見る

また、今ならFP2級講座の受講料がお得になる「早割キャンペーン」を実施中！ 興味を持った時が、始め時。12月3日（水）までなので、この機会にぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか？ マネーリテラシーを学び、しっかりとライフプランニングを描けるようになれば、“働く期間”も“生きる時間”も、より自分らしくデザインできるはずです。

[PR]提供：TAC株式会社