通勤中や通学中といったスキマ時間、ベッドでゴロゴロしているおうち時間などに気軽に楽しめるマンガ。マンガ好きのみなさんはWebサイトやアプリなどで定期的に新しい作品をチェックしているのではないでしょうか。

そこで今回は、ほぼ毎日マンガを読んでいるマンガ好きの男性1,772人にマンガの読み方・作品の探し方についてアンケートを取ってみました！次に読みたいマンガを探すときの参考になるかも？

マンガはいつ、どうやって読む？

まず、「普段、マンガは紙とWebどちらで読む方が多いですか？」と尋ねてみたところ、なんと約80％のマンガ好きの男性が「Web」と回答。今や、マンガを読むのは電子書籍サービスやアプリが主流になっているようです。

「本屋で購入したりレンタルしたりすることなく、パソコンやタブレット、スマホがあればその場で利用できる（43歳・男性）」「スキマ時間で読めて、場所も取らず処分にも困らない（54歳・男性）」といった声からもわかるように、Web特有の“手軽さ”が高く評価されるポイントといえるでしょう。

次に「マンガを読む時間帯で多いのはいつですか？」と聞いてみると、「就寝前のリラックスタイム」が約半数を占め、続いて「通勤・通学中（18％）」「昼休み（14％）」という結果に。おうち時間や、移動中や仕事・授業のスキマ時間にスマホでサクッとお気に入りのマンガを読む。そんなライフスタイルが定着してきていることが感じられました。

次に読みたい作品はどうやって決める？

「好きなマンガのジャンル」について、マンガ好きの男性から熱い支持を集めたのは「アクション／バトル（1位）」と「ファンタジー／SF（2位）」でした。ワクワク・ハラハラするジャンルが人気のようです。

では、どのようにして次々に新しい作品を開拓しているのでしょうか。「新しいマンガを知るきっかけは何が多いですか？」との質問に対し、明かしてくれた情報源の1位は「WEB広告」でした。先述した通り、Webでマンガを読むスタイルが主流になっていることから、表示される「WEB広告」が次に読む作品の決め手になるケースは少なくないのでしょう。

そして「SNS」「マンガの賞のノミネート／受賞作品」と続きました。SNSで話題になっていたり、マンガの賞に選ばれて注目を集めていたりすると、やっぱり気になるもの。実際、「マンガの賞のノミネート／受賞作品」から次の読みたい作品に関する情報を収集しているマンガ好きの男性からは「賞をとった漫画は面白いことが多いから（48歳・男性）」「受賞作品というハードルを超えてくるかどうかが楽しみだから（34歳・男性）」といった声が上がりました。「知らない漫画を読むきっかけ探しをしているから（52歳・男性）」との意見もあり、「マンガの賞」は“新しい作品との出会いの場”として機能しているといえそうです。

マンガの賞やランキングを意識することはある？

ちなみに、アンケートでは「新しいマンガを知るきっかけ」として3位にランクインした「マンガの賞のノミネート／受賞作品」ですが、その影響力は日に日に高まっているようです。

というのも、「『マンガの賞』や『ランキング』の受賞・ノミネート作品が、実際にあなたのマンガ選びに影響したことはありますか？」と尋ねてみると、実に約80％の人が「一度でも影響したことがある」と回答したのです。

「大賞を受賞しているマンガがどんなストーリーや作画で描かれているか、気になって読む事が多い（42歳・男性）」「やはり評価の高い漫画の方が面白いのかなと思うから（33歳・男性）」との意見が聞かれましたが、賞が担保する客観性や信頼性に興味をそそられてしまうのかもしれません。

なかでも、コミックシーモア主催の「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞」に対しては、「新しい漫画を見つけ出すのに重宝している（24歳・男性）」「面白い作品を選びたい時と、疲れている時に手っ取り早く作品を選びたいときに役立つ（49歳・男性）」「試しに少し無料で読めるため、気軽に作品に触れることができる（45歳・男性）」との意見が並びました。マンガを選ぶ情報源として広まりつつあるようです。

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞」は2018年から毎年開催されており、9年目。さまざまな部門があることが特長。多数のヒット作が出ている賞ですので、マンガ好きの男性はぜひチェックしてみてください。男性におすすめの作品は「男性部門」で読むことができます！

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」

11/6に中間発表！現在も投票受付中！

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」は、現在も投票受付中です！マンガ好き男性のみなさんに特に注目していただきたいのは、やはり男性部門。今年も、出版社が「ネクストブレイクする！」と思うイチオシの作品が男性部門にエントリ―されています。

【調査概要】

マンガの読み方・作品選びに関するアンケート（PR）

調査期間：2025/10/2～10/6

調査対象：15～60歳/男性/あなたはマンガが好きですか？に「はい」と答えた人/

マンガを読む頻度を教えてください。に「ほぼ毎日」と答えた人

調査数：1,772

調査方法：インターネット調査



[PR]提供：NTTソルマーレ