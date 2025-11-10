サウナでしっかり温まり、水風呂でクールダウンしたあとに訪れる心と体がふっと軽くなるような多幸感である“ととのい”。そんな “ととのい”を求めて、多くの方がサウナへ足を運んでおり、サウナブームの勢いはとどまるところを知りません。 しかし、なかには暗いサウナ室では壁掛け12分時計が見えづらく、経過時間が分からなくなってしまったり、時刻が分からず滞在時間を過ぎてしまったりと「思うようにサウナに集中できない」というお悩みを抱えている方もいるよう。

そんなサウナー(サウナ愛好家)の声に応えるべく、カシオ計算機株式会社(以下、カシオ)から発売されたのがサウナ専用腕時計「サ時計」。カシオのサウナー社員の「雑念から解放されて、もっとサウナを楽しんでほしい」という想いから開発され、2025年10月17日(金)に発売されました。

サウナモードと時刻モードをワンプッシュで切り替えられるシンプル設計に加え、耐熱・耐湿性能や暗所でも見やすい蓄光針など、サウナーの欲しい機能がつまった本製品。今回は、そんな「サ時計」を現役サウナーの筆者が紹介します。

サウナ中も快適! 自然に馴染む着け心地でストレスフリー

最初に驚いたのは、 着け心地の良さです。バンド部分は、サウナ施設ではお馴染みのロッカーキーから着想を得た伸縮性に優れたカールバンドになっています。そのため、 ベルトの着脱が一瞬で可能です。

サウナでは、身に着けるものが重かったり、肌に合わないと余計なストレスを感じてしまいがち。「うまくととのえない……」ということもあるでしょう。しかし、サ時計はサウナーには馴染みのあるロッカーキーをモチーフにした樹脂バンドのデザインなので、違和感なく着けられます。加えて装着感も着けていることを忘れるほど自然なので、安心して使えそうです。

サウナで使うのであれば、大切なのが文字盤の見やすさですよね。 最近は、サウナに集中できるように室内の照明を最低限まで落としているサウナ施設も多くなってきています。そのため、うす暗い室内だと文字盤が見えにくいなんてこともしばしば……。

サ時計の針には「蓄光塗料」が施されているため、うす暗い室内でも文字盤がしっかり見えます。手元にいつでも自分専用の12分時計を身に着けておける安心感があるので、時計の場所を気にして座る位置を決める必要もなく、ストレスフリーにサウナを楽しめますよ。

ボタンひとつで「サウナモード(12分計)」と「時刻モード」の切り替えができるのもサ時計のポイント。RESETボタンを押すだけで、いつでも0:00にリセット可能。自分のペースで時間を測ることができます。

ボタンふたつだけというシンプルな構造で、無駄のないすっきりとした設計です。慣れてくれば感覚的に操作でき、迷う心配もありません。「デジタル機器はうまく扱えるか不安」という方でも安心ですね。

サウナに夢中になるとつい時間を忘れてしまって、焦って時刻を確認することも少なくありません。しかし、サウナモードと時刻モードを両立してくれているサ時計なら、いつでも時刻を確認できます。

サ時計を着けているだけで、リラックスした気持ちが乱されることなく、自然とサウナに集中させてくれます。

サウナで使うとなると気になるのが、耐熱性・耐湿性ですよね。

サ時計は、100度以下のサウナで15分以内の入浴が可能な耐熱性・耐湿性を備えています。また、熱いサウナ室の環境でも快適に使えるよう、肌に当たる部分には金属よりも熱を伝えにくい樹脂部品が使用されています。部品で使用されている金属ねじも、火傷を避けるために肌に当たらないように設計されているとのこと。

実際に、筆者が90度ほどのサウナでサ時計を使用してみましたが、手元が熱くなったり、文字盤が曇って見えづらくなったりというような、違和感を覚える場面はまったくありませんでした。軽めのシャワーや水風呂も、着用したまま使用できるので、しっかりととのうことができ、自分専用の12分時計を身に着けて入るサウナがこんなにも集中できるのかと驚きました。 ※水中でのボタン操作や、温泉や湯船への入浴時の着用は劣化の原因になるため避けましょう。

自分の“ととのう時間”をもっと快適に。サウナーの新定番ウォッチ

サウナの行き帰りや、日常使いにも違和感なく使えるデザイン性もサ時計の魅力。サウナ好きを全面にアピールするのは恥ずかしいという方も、サ時計なら問題なく使用できそうです。サウナ好きの家族やパートナー、友人への贈り物にしてもよいかもしれません。

「12分時計が見えづらい」「つい時間を忘れて滞在時間を過ぎてしまう」「サウナでも安心して使えるサウナ専用時計がほしい」そんなサウナーの声から生まれた「サ時計」。サウナーの欲しい機能を備えながらも細部まで配慮されており、まさしく“サウナーによるサウナーのための時計”ですといえるでしょう。

多くの反響を集め、現在は在庫が品薄な状況とのことですが、定番モデルとして生産が続けられています。そのため、在庫が安定すれば購入できるようになるでしょう。

自分だけの「ととのう時間」に集中したい方、もっとサウナで過ごす時間を快適にしたい方に手に取ってもらいたい製品です。「サ時計」を身に着けて、自由で快適なサウナライフを手に入れてみてはいかがでしょうか。

