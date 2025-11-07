ライブ会場を思わせる臨場感や、喧噪から離れた自分だけの静寂。さらにストレスのないクリアな通話環境が、1万円台で手に入るとしたら……?

10月にファーウェイから発売された「HUAWEI FreeBuds 7i」は、空間オーディオ・ノイズキャンセリング・高音質通話の三拍子が揃った“コスパ最強クラス”の完全ワイヤレスイヤホンです。音へのこだわりがある方はもちろん、「イヤホンなんてどれも同じでは?」と思っていた方にもおすすめしたいポイントが盛りだくさん!

本記事では、イヤホンには目がないマイナビニュース編集部員のリコメンドコメントとともに「HUAWEI FreeBuds 7i」の実際の使用感をご紹介します。

「HUAWEI FreeBuds 7i」

360度、音に包まれる体験。ライブ会場や映画館を思わせる立体感

HUAWEIイヤホンで初となる、空間オーディオを実現した「HUAWEI FreeBuds 7i」。6軸ヘッドモーションセンサーを利用し、360度から立体的なサウンドを届けます。試しに映画を視聴してみると、映画館の5.1サラウンドが耳元で再現されていると思うほどの立体感がありました。

大好きなゲームのサントラを流しながら散歩をしたときも、聞き心地抜群。まるでゲームの世界に入り込んでフィールドを探索しているかのような臨場感に包まれました。

歌モノの曲も高音から低音までバランスよく聞こえます。ベースの低音や、打楽器の粒感、そしてボーカルの細かなニュアンスまではっきりと伝わってきました。ライブ音源を流すと、広いホールで聴いたときのような心地よさと迫力が。ハイレゾに対応しているのも、音にこだわる人には嬉しいポイントです。

＼マイナビニュース編集部員リコメンドコメント／

「空間オーディオは遅延がなく、まるで音に包まれるような体験。ライブ映像や映画を楽しむときには“音の位置”まで感じられておもしろい機能だと思いました。また、音質については中音域(ボーカル)が前に出てくる感じで、ポップスやロックはとても聴きやすい印象。軽やかで心地よいバランス感が、長時間のリスニングにもぴったりです」

雑音はもう気にならない! どこでも最高の静寂を

耳に装着した瞬間に驚いたのは、心地よいフィット感。XSからLまで4サイズのイヤーチップが同封されているため、耳の大きさに合わせて選べます。筆者はデフォルトのMサイズを着用。動き回っても耳から落ちず、安心感がありました。

イヤーチップの種類は4種類!

耳が小さめな方でも安心して装着できます

もちろんノイズキャンセリング機能も優秀で、装着するとまるでイヤホンの外の音が消えたかのよう。集音モードをオンにした途端、周囲に多くの音や話し声があったのだと気づかされます。家の中はもちろん、騒がしい街中やカフェ店内の人の多い場所でも快適に音楽に集中できました。

通勤・通学中はもちろん

カフェなど混雑している場所でも快適

「HUAWEI FreeBuds 7i」には「インテリジェント・ダイナミック ANC 4.0」が搭載されており、約0.5秒でノイズを軽減します。システム遅延も少ないため、ゲームや動画もストレスなく楽しめました。

＼マイナビニュース編集部員リコメンドコメント／

「地下鉄や街中でもしっかりと雑音をカットしてくれて、1万円台とは思えない静けさ。目を閉じればまるで別世界にいるような感覚がありました。ノイキャン性能だけでも価格以上の価値を感じましたね」

外出中の通話も怖くない！クリアな高音質通話

音声通話にも対応している「HUAWEI FreeBuds 7i」。イヤホン片側につき3つのマイクが搭載されているほか、新たに骨伝導マイクが導入されたことで、よりクリアな通話体験を実現しました。

ノイズを軽減し、通話音声を際立たせてくれるため外出先での電話も快適。風が強い屋外や、地下鉄構内などでも、自分や相手の声がはっきりとわかりました。オフィスでのオンライン会議などの際も、静かな場所を探す手間が省けます。

＼マイナビニュース編集部員リコメンドコメント／

「外で電話しても『え? 今外?』と驚かれるくらいクリアでした。風のある日や駅のホームでも聞き取りやすくて、急ぎの電話も慌てずに済みます」

1万円台とは思えない! コスパ最強の「HUAWEI FreeBuds 7i」

ほかにもIP54の防塵・耐水性能、最大35時間も連続音楽再生ができるバッテリー(充電ケースと組み合わせた場合)、10分の急速充電で約4時間使える点など、使い勝手のよさが詰まった「HUAWEI FreeBuds 7i」。市場想定価格は12,980円(税込)とのことで、価格以上のクオリティーだといえるでしょう。

カラー展開はブラック、ピンク、ホワイトの3種類。比較的低価格なので、2色以上買ってコーディネートに合わせて使い分けるのもよさそうです。

コスパ最強の「HUAWEI FreeBuds 7i」、店頭などで試してみてはいかがでしょうか? 下記クーポンコードを公式サイトで入力すれば、5%オフで購入できます。ぜひ、チェックしてみてください。

