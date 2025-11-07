高気密・高断熱・高耐震が魅力のアイ工務店の住宅ブランド「N-ees(ニーズ)」は、自由設計で理想の間取りを叶えられる同社の主力商品です。2025年9月にリニューアルが行われ、断熱性能や制振装置、保証制度など6つのポイントが大幅に進化しました。

今回は、その進化を探るべく、8月にオープンしたばかりの新拠点「アイギャラリー新潟」を訪問！「N-ees」の新仕様に込められた“ここまでやるか！？”と思うほどのアイ工務店の強いこだわりとは……。

大幅に進化した6つのポイントが最新の住宅展示場で明らかに！

訪れたのは、日本海東北自動車道「新潟亀田IC」から車で約14分のところにある「アイギャラリー新潟」。オープンしたばかりのショールーム併設型住宅展示場です。広々としたフロアには、空間シミュレーションができるスペースや、インテリアの比較検討ができるフィッティングルーム、間取りの疑似体験を提供するVR空間などのコンテンツが満載で、まるで家づくりのテーマパークのよう。

お話を伺ったのは、同展示場で営業を務める髙橋さんです。住宅メーカー勤務歴は10年以上を誇り、数多くの家づくりをサポートしてきました。

進化した6つのポイントについては、こちらの実物大模型でご説明させていただきますね！ちなみに、これからご紹介する性能は、新潟に限った話ではなく全国での標準仕様です！※一部地域では仕様が異なります。

展示場内を奥に進むと目の前に現れたのは、実物大の家の模型。外壁や天井、床を取っ払い、6つのポイントの秘密を紐解く内部の構造を公開しています。

進化ポイント① さらなる高気密・高断熱へ

まず、断熱性がさらに進化しました！これまでも内断熱と外断熱の吹付けダブル断熱でしたが、内断熱が80mmから100mmに、外断熱が30mmから45mmに、それぞれ厚みを増やしています！また、床下には「ポリスチレンフォーム」という発泡系の素材を新たに取り入れるなど、とことん断熱性能にこだわり抜きました！

見上げると、屋根の下にもモコモコとした分厚い断熱が。屋根断熱も200mmから300mmにアップしたそうです。柱と断熱材が密着することで気密性が向上し、隙間風はもちろん、虫の進入も抑制するのだとか。

壁面、屋根、床と、外気と触れる面すべてに断熱の工夫がされています。

この断熱性を数字にすると、UA値(低ければ低いほど断熱性が高いとされる世界基準)0.28という値です。これは北海道エリアにおいての断熱等級6という非常に高水準なもの。2027年には各エリアで断熱等級6が新ZEH水準に引き上げられる経産省の提言もあり、大幅なスペックアップを狙いました！

実際に「断熱体験コーナー」で断熱性を体験させてもらうと、断熱等級3の「平成の家」と断熱等級6の「N-ees」の違いは明白でした。

高気密・高断熱なアイ工務店の家づくり

について詳しくはこちら

進化ポイント② 梁の強化

梁を強化したことでも、間取りの自由度がアップしました！ひとつの梁で3尺(約910mm)×4スパンでしたが、最大で4.5スパンまで広げられるようになったんですよ！

一見、小さく思える進化ですが、少ない壁や大開口の窓など、理想の家づくりを叶えるために欠かせないものだといいます。

進化ポイント③ 耐震・制震性の向上

そして、オリジナルの耐震・制振装置「AI-DAMPER Dual Shield」を採用しました！「壁倍率5倍」と基準となる壁の5倍の耐力があり、耐震性は抜群なのですが、そのうえで黒いプレートが上下に動いて地震のエネルギーを吸収し、家の変形・損傷を軽減します！繰り返す地震にも大きな効果を発揮します！ ※ AI-DAMPER(Dual Shield)は耐力壁として国土交通大臣の認定を受けています。

耐震等級は、長期優良住宅の最高レベルに該当する「3」。これは耐震性に関する国内最高等級基準で、警察署や消防署といった災害時の拠点となる施設と同等です。 ※プランによっては、最高等級にならない場合がありますので、打ち合わせにより決定します。

一方で、シルバーの素材が加わることで倍率強度が高まったおかげで、これまで4基必要だったのが2基で済むようになり、間取りの自由度が上がりました！

さらに床構造材には、28mmのオリジナル構造用高耐久MDF「AIボード28」を採用。分厚く強くした床が「AI-DAMPER Dual Shield」と相まって、より耐震性能が高まったそうです。

アイ工務店の耐震性能

について詳しくはこちら

震度7の地震に4回耐える！？

実験動画はこちら

進化ポイント④ 床下空気循環システム

ただ、一般的に高気密高断熱の住宅は、床下に空気が溜まる傾向にあり、湿気やすいといわれています。その弱点を解消するため、床下空気循環システムを標準で搭載しました！すでに沖縄県で導入していたものを全国展開したんですよ！

いわば「床下の換気扇」。コンパクトなサイズ感ながら、30～40坪ほどの家なら2台でカバーするほど、風量はパワフルだそうです。

進化ポイント⑤ 全蛇口がウルトラファインバブル化

ウルトラファインバブルを水道の大元に付けることで、家中の水が高機能化します！蛇口をひねるだけで、キッチン・洗面台・お風呂・トイレなど、毎日使う水まわりが汚れにくく、清潔を保ちやすくなります。

メンテナンスや取り換えの必要はなく、半永久的に全蛇口がウルトラファインバブル化するのは、なんとも贅沢。生活に直結する「水」の質を上げることで、暮らす人々の健康を後押しする狙いがあるようです。

進化ポイント⑥ 長期保証システム

このように耐用年数が非常に長い素材を厳選して使用しているため、構造躯体、防水、防蟻に関わる無償の初期保証が20年から30年に伸びました！

しかも、30年以降は有償で10年ごとに最長70年まで保証。業界平均より長い保証システムは、アイ工務店の自信の表れといえます。

アイ工務店の保証制度

について詳しくはこちら

ここまでやるか！？徹底的に性能にこだわるアイ工務店の想い

――ユーザーの視点に立つと、ありがたすぎるパワーアップだと思うんですが、逆に「ここまでやるか！？」と心配になりました……笑 どうして徹底的に性能にこだわるんでしょうか？

前提として、住宅に求められる性能が日に日に高まっているという社会的要請が背景にあります。新築住宅では省エネ基準適合が義務化されましたし、気候変動での湿気対策や、いつ起きるかわからない地震への備えも求められていますよね。 当社の商品は「N-ees」のみワンスペックです。これは「すべてのお客さまに安心して長く快適に暮らしていただきたい」との想いがあるからです。「商品によって品質に差を付けたくない」というのが、設立以来、変わらないスタンスです。そのため、企業努力と成長をベースに合理化を図り、ハイスペックでありながらも手が届きやすい適質価格を実現しております！

――ハイスペックのプランをひとつしか用意されていないのは、そういった想いがあったんですね！最後に、家づくりを検討している方に向けてメッセージをお願いいたします！

まだリニューアルしたばかりですが、断熱材の進化には驚きを持って受け入れられていますし、ウルトラファインバブルは奥さま方にも好評です！特に高気密・高断熱、間取りの自由度において、アイ工務店は業界の中でもトップクラスを走っているメーカーですので、ぜひ一度お近くの展示場に足を運んでいただきたいですね！

「N-ees」は、いつまでも“快適””自由””安心”が続くのが最大の魅力。建てた後の不安や後悔を軽減した暮らしを送りたいのなら、アイ工務店の「N-ees」を検討してみてはいかがでしょうか。

