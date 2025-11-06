みなさんは「肥満症」という言葉を聞いたことはありますか？

「肥満症」は、体の中に脂肪がたくさんたまっている状態を意味する「肥満」とは異なります。「肥満症」は肥満に加えて、 肥満に関連する合併症がある、またはそのリスクの高い状態をいいます。肥満症は、治療が必要な慢性的な病気です。その原因には、食べすぎや運動不足などの生活習慣だけでなく、ストレスや遺伝など、さまざまな要因が関係しています。肥満症をそのままにしておくと、新たな病気を引き起こしたり、すでにある病気を悪化させたりする可能性があります。それにもかかわらず、生活習慣ばかりがフォーカスされ、肥満症は「自己管理の問題」と軽視されがちです。

そこで、社会の肥満症に対する理解を促すために始まったのが、「その肥満、肥満症かも！」プロジェクト。肥満症のある人や、その周りの人たちを、さまざまな思い込みや偏見から解放したいという想いで発足。誰もが生き生きと過ごせる、健康的な社会の創造をめざします。

今回、「その肥満、肥満症かも！」プロジェクトの一環として、「肥満症のただしいミカタ川柳」を募集します。

「肥満と肥満症」に関する川柳を通して、“ちょっとした気づき”を一緒に広げ、正しい理解につなげていきましょう。あなた自身の目線で、日常の一コマや前向きな気持ちを、五・七・五の言葉にのせて表現してみませんか？

見事受賞した方の川柳は、人気クリエイターとのコラボレーションによって彩らせていただくことを予定しています。

「肥満症」のこと、知っていますか？

「肥満症」とは、肥満（BMIが25以上）で、肥満に起因ないし関連する健康障害を合併するか ※ 、その合併が予測され、医学的に減量を必要とする病気のこと。内臓脂肪型肥満は健康障害の合併リスクが高いため、現在健康障害を伴っていなくても、肥満症と診断されます。

※肥満に起因ないし関連する健康障害

1.耐糖能障害（2型糖尿病・耐糖能異常など）

2.脂質異常症

3.高血圧

4.高尿酸血症・痛風

5.冠動脈疾患

6.脳梗塞、一過性脳虚血発作

7.非アルコール性脂肪性肝疾患

8.月経異常、女性不妊

9.閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満低換気症候群

10.運動器疾患（変形性関節症：膝関節、股関節、手指関節、変形性脊椎症）

11.肥満関連腎臓病



出典：肥満症診療ガイドライン2022

応募要項

■テーマ

自身または周りの方の肥満または「肥満症」について日常で感じていること、体験したことやエピソードを「川柳」にしてご応募ください。

■募集内容

上記をテーマにした川柳（一人3作品まで）

※５・７・５の形式で作成してください

※川柳に込めた思いや背景、コメントもあれば添えてください。



■賞

・最優秀賞（1作品）

・優秀賞（2作品）

・特別賞（5作品）



最優秀賞と優秀賞の作品は、人気クリエイターが川柳をもとにオリジナルイラストを描き下ろし、マイナビニュース内で発表します。

※コラボクリエイターは未定です。

■応募期間

2025年11月6日（木）～11月20日（木）

■応募締切

2025年11月20日（木）

■審査員

審査委員長 宮崎滋 先生 一般社団法人日本肥満症予防協会 理事長／公益財団法人結核予防会 総合健診推進センター 所長

審査委員 その他5名（一般社団法人日本肥満症予防協会 理事）を予定

■審査ポイント

・肥満や肥満症を正しく理解するきっかけとなるような内容であるかどうか

・健康的な生活を目指す日常の中で、共感できる出来事や、希望・望みなどの前向きなメッセージを含むかどうか



■結果発表

2026年3月頃 マイナビニュースで発表いたします。

■応募方法

下記応募フォームより、必要事項を記入してご応募ください。

※1回のご応募で3作品まで入力いただけます。応募は一人1回とさせていただきます。

■応募に関する注意事項

・肥満・肥満症に対する差別的、蔑視的、嘲笑的な表現はご遠慮ください。

・上記と主催者が判断した場合は、選考から除外する場合があります。

・ハガキや封書による応募は無効となりますので何卒ご了承ください。

・応募作品は本人が創作した未発表のものに限ります。必ず本人が入力し、受賞作品発表まで自分の作品をインターネットやSNS、その他の媒体で公表しないでください。

・二重投稿や著しい類想類句、事前発表が判明した場合は、応募および受賞を取り消す場合があります。応募作品について著作権・商標権侵害等の争いが生じても、主催者は責任を負いません。

・ペンネームが公序良俗に反するなど不適切な表現と判断した場合、作品発表時のペンネームの掲載を見送る場合があります。

・応募作品についての著作権を含む一切の権利は、マイナビニュースに帰属します。受賞作品の発表や、制作物等への二次利用に関する権利もマイナビニュースが有します。その際、応募者氏名などを表示する義務は必ずしも負わないものとします。

・選考基準・審査結果に関するお問い合わせはお受けできません。

・個人情報については、運営事務局を担うマイナビニュースの個人情報保護方針（https://mypage.news.mynavi.jp/mypage/privacy）に準じます。

・本キャンペーン（肥満と肥満症の見方を変え、味方になろう！「肥満症 のただしいミカタ川柳」）に関して、事務局からご連絡をさせていただく場合がございます。

・当社に故意または重大な過失がある場合を除き、応募作品に関する第三者からの苦情・異議申し立てなどについて、当社は一切関知せず、応募者自らが責任をもって解決するものとし、応募者又は第三者に何らかの損害等が生じた場合も当社は一切の責任を負いません。



