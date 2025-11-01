いま、なんといっても日本映画がおもしろい! もちろん洋画だっておもしろいのだが、日本映画は設定や言語などがより身近に感じられるし、聖地巡礼だって気軽にできる。だからというわけではないかもしれないが、近年は日本映画の興行も盛り上がっているのだ。

さらに、日本映画とともにおもしろいのが時代劇である。筆者も子どものころ、『水戸黄門』の再放送を毎日楽しみにしていたクチだが、お約束展開で悪人をなぎ倒す痛快さは、いまの時代にこそマッチすると思う。何かと気が滅入るニュースも多い昨今、スカッと爽快な時代劇を見て気持ちよくベッドに入りたいものだ。

……ただ、日本映画にしても時代劇にしても、特に昔の作品となるとどこで観られるのか分からないのが実情である。動画配信サービスで配信されていたりもするが、ドカッとまとまっているわけではない。ああ、どこかに日本映画や時代劇がまとまっているサービスはないものか!

と、そんな思いを抱えている人にぴったりなのが「日本映画専門チャンネル」と「時代劇専門チャンネル」である。今回はこれら2つのチャンネルの魅力と視聴方法について紹介しよう。

映画だけでなくドラマも…全作ノーカットのこだわり「日本映画専門チャンネル」

まずは、それぞれのチャンネルの魅力について紹介していこう。

日本映画専門チャンネルとは、最新作から不朽の名作まで、日本映画・ドラマに特化して毎月100本以上を放送しているチャンネルである。

映画だけでなく、映画好きにフィットしたドラマもラインナップされているのがポイント。昔のドラマを視聴したくても意外と手段がなかったりするものだが、日本映画専門チャンネルなら視聴方法を探すのに苦労することもない。

画質はもちろん、全作品ノーカット放送にもこだわっている。放送時間の都合で大事なシーンがカットされていた……なんてこともないので、映画・ドラマの内容を100％楽しめるのだ。見逃していた最新作の映画やドラマを視聴して友だちと盛り上がるもよし、昔視聴したことのある作品をもう一度観て青春を振り返るもよし。日本映画専門チャンネルなら、日本映画・ドラマを思う存分堪能できるだろう。

●日本映画専門チャンネル 11月のおすすめ番組

『悪は存在しない』(11月2日21:00～、6日21:00～、30日19:00～)



濱口竜介監督が、自然豊かな土地を揺るがす開発計画の顛末を追う群像劇。絶賛された『ドライブ・マイ・カー』の音楽・石橋英子とのコラボ企画で生まれ、ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞に輝いた話題作を放送する。

人気TVシリーズから新作オリジナル時代劇、宝塚歌劇、2.5次元舞台、バラエティまで「時代劇専門チャンネル」

時代劇専門チャンネルはその名のとおり、365日時代劇だけを放送する唯一の専門チャンネル。昭和、平成、令和の人気TVシリーズや映画がずらりとラインナップされているほか、宝塚歌劇や2.5次元舞台、バラエティ番組まで時代劇に関わる番組が幅広く楽しめる。なんと、その数は毎月300話以上! どこを探しても、ここまでそろっているチャンネルはないだろう。時代劇ファン必見だ。

さらに注目したいのは、ここでしか観られない名作や新作。たとえば、中村吉右衛門主演『鬼平犯科帳＜4Kデジタルリマスター版＞』などの不朽の名作を最高画質で楽しめる上、時代劇専門チャンネルだけのオリジナル時代劇も放送されている。

全作品に字幕が対応しているのもうれしいポイント。時代劇ならではのセリフをしっかり確認しながら視聴するのも、一つの楽しみ方だろう。

●時代劇専門チャンネル 11月のおすすめ番組

＜2ヵ月(11-12月)連続企画＞火野正平を瞳つめて



その唯一無二の存在感でお茶の間の時代劇ファンに愛されてきた火野正平さんが惜しまれつつこの世を去って1年。時代劇専門チャンネルでは、その魅力に心ゆくまで耽溺できる出演時代劇を2カ月にわたって特集放送する。

11月は「火野正平」の名を広く世に知らしめた大河ドラマ『国盗り物語 総集編』と『新必殺仕置人』『長七郎江戸日記』など代表作を放送。12月には年末時代劇スペシャル『忠臣蔵』『森の石松』が登場する。さらに、ここでしか観られない特別番組も放送予定だ。 『八丁堀捕物ばなし』

1日40円で楽しめる! スカパー!なら簡単な手続きで視聴可能に

では、2つのチャンネルの視聴方法について解説しよう。

日本映画専門チャンネルのおすすめ視聴方法はスカパー!だ。スカパー!での同チャンネルの視聴料は770円(税込)。これにスカパー!の基本料となる月額429円(税込)をあわせて合計の月額料金は1,199円(税込)となる。

仮に1カ月30日として日割りすると、1日あたり40円という破格の料金で日本映画が見放題になるわけだ。また、スカパー!で日本映画専門チャンネルに入った場合、加入月は0円となるためさらにおトク! 加入月になるべくたくさん視聴するためにも、可能なら月初に加入したいところである。

申込みは3ステップと簡単。まずは自宅のテレビでBSもしくはCS161チャンネル/QVC(キューヴィーシー)が映るかをチェックし、手持ちのB-CASカード番号を確認する。カード番号はテレビ画面からでも確認可能だ。

次にスカパー!加入申し込みフォームに必要事項を入力。電話でも申込みは可能だが、Webなら24時間受付中なので手続きも早い。スマホからでもOKだ。必要事項の入力は3分もあれば完了する。

あとはBS255チャンネルに合わせて、番組の放送が始まるのを待つだけだ。手続き後、30分ほどで視聴可能になる。1週間とか2週間とか待たされないのは、うれしいところである。

「日本映画専門チャンネル」加入申込みはこちら

次に時代劇専門チャンネルの視聴方法を解説しよう。

時代劇専門チャンネルも、スカパー!で視聴できる。日本映画専門チャンネルと同じく、スカパー!の基本料月額429円(税込)にチャンネル視聴料月額770円(税込)を加えた月額1,199円(税込)で楽しめる。こちらも1日あたり40円で時代劇の名作がたっぷり楽しめるわけだ。日本映画専門チャンネルと同時に申し込んだとしても、缶コーヒー1本分より安い。

申込みについては、クレジットカードを持っているなら、すべてWebで完結できるため簡単。スカパー!公式LINEや電話での視聴・加入サポートも行ってくれるので、分からない点は気軽に質問しよう。登録から視聴までの流れを解説したYouTube動画も参考になる。

「時代劇専門チャンネル」加入申込みはこちら

日本映画専門チャンネルと時代劇専門チャンネルはスカパー!以外でも、J:COMや全国のケーブルテレビ局、ひかりTV、auひかりテレビサービスで視聴できる。

専門チャンネルで日本映画と時代劇を楽しもう!

日本映画専門チャンネル、時代劇専門チャンネルは、他にはない専門チャンネルだ。これだけのラインナップがそろっていながら、こんなにもおトクな料金で楽しめるのだから、本当に良い時代になったなぁと思わせられる。最新作のチェックも、名作の履修もすべてこのふたつのチャンネルでOK! さあ、自宅で日本映画と時代劇を思う存分楽しもう!

山田井ユウキ やまだいゆうき 2001年からマルコ名義で趣味のテキストサイトを運営しているうちにいつのまにか書くことが仕事になっていた“テキサイライター”。好きなものはワインとカメラとBL。

Twitter：@cafewriter

サイト：探したら出てきます この著者の記事一覧はこちら

[PR]提供：日本映画放送