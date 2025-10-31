働き方が多様化する今、派遣社員から管理職へとステップアップする人も増えています。製造業を中心に技術者派遣・アウトソーシング事業を展開するUTエイムでマネージャーを務める森菜月さんもその一人。 今回、そんなUTエイムにカンニング竹山さんが突撃！ 森さんをはじめとする社員への取材を通じて、驚きのキャリアアップストーリーに迫りました。本記事では、その模様が収録されたYouTube動画の内容を紹介します。

カンニング竹山さんがUTエイムに突撃取材！

竹山さんが訪れたのは静岡県浜松市。ここにオフィスを構えるUTエイム・浜松キャリアセンターで、今回密着取材を受けたのがUTエイム東日本第二ビジネスユニットのマネージャー、森菜月さんです。

森さんは滋賀県出身で、2016年11月に派遣社員としてUTエイムに入社。無期雇用派遣として派遣先企業の製造工場で働いた後、2018年8月には現場管理の仕事に就き、2021年4月にマネージャーに昇格しています。現在の仕事は、メンバーの育成や技術職社員の対応、業績の管理など、幅広い業務を担当しています。

番組では、森さんが滋賀県から神奈川へ引っ越してUTエイムに入社した理由も明かされ、盛り上がりを見せていました。

竹山さんは、派遣から管理職へキャリアアップした経緯についても質問。森さんによると、最初は工場勤務だったものの「将来の目標が見えず、不安を感じた」といいます。そこで活用したのが、自ら立候補して異なる職種に挑戦できる「UTエントリー」という制度。森さんはそれを通じて一般職に転向し、現在に至ったそうです。

がらりと仕事内容が変わったことについて森さんは、「それまでは物を扱う仕事だったのが、人と接する仕事になったので正解がなく、マネージャーになるまでの2年は目まぐるしくてあっという間でした」と振り返りました。

製造業の現場で活躍する女性が増えている

続いて、竹山さんは森さんが働く職場に突撃。そこには森さんの上司である盛岡さん（執行役員）の姿がありました。

竹山さんの「森さんのように、性別も年齢も関係なくマネージャーになれる会社ですか？」という質問に、盛岡さんは「（製造業という）お客様の職場の特性上、これまでは女性で活躍されている人数が少なかった」と回答。

ただ、「最近は働き方の多様化が進み、森さんのように活躍する女性が増えています。皆さんが管理職を目指す意識で頑張ってくれているので、今後はさらに仕事を任せていきたい」と期待を語りました。

部下から見た森さんのすごいところとは？

続いては森さんの部下である三浦さんが登場。 入社前の従業員の社宅手配や採用面接、入職者のフォローなどを行っており、担当人数は80名以上にのぼるといいます。

三浦さんによると、UTエイムはまだまだ男性が多い職場。その中で管理職に挑戦した森さんについて、「男女の意識や考え方が違う中で、大変な覚悟が必要だったと思います。その中でキャリアアップを選択した森さんは、非常に尊敬できる上司です」と語りました。

女性ならではの悩みを相談できるのが嬉しい

次に登場したのは、森さんが支援しているという社員の中俣さん。

取引先企業で車の部品製造に携わる中俣さんは、プライベートの悩みも含めて何でも森さんに相談しているそうです。

「男性だと相談しにくいセンシティブな相談も森さんにはできます。男性メインの職場だと思っていたので、女性がいてくれたことがすごく嬉しい」とコメントしていました。

たとえば社宅の冷蔵庫の故障トラブルを相談したこともあり、竹山さんは「社宅の冷蔵庫のこともマネージャーにいえばいいんですか!?」とびっくり。そんな気軽に相談できる雰囲気もUTエイムの魅力の一つです。

竹山さんの「同じ職場でも（相談内容は）みんな違うと思いますが、そのへんどうするんですか？」という問いに対し、森さんは「私がもともと現場にいたので、悩みについては気持ちがすごくわかります。相談を受けて困ることはありません」と語りました。

竹山さんがキャリア面談を体験！

UTエイムでは働き始めて2週間を目安に、職場やキャリアの悩みを相談するキャリア面談の機会を設けています。そこで竹山さんも実際に体験してみることに……！

「仕事にはだいぶ慣れてきたんですが、まだなんとなくつかめていなくて、職場の皆さんとのコミュニケーションも取れていないです」と派遣社員になりきって話す竹山さんに、森さんは「お昼休みや小休憩の時間などに、皆さん積極的にコミュニケーションを取られているので、その輪に入るのが大きなチャンスだと思います。また、いろんな方がいらっしゃるので、違和感があればすぐにご連絡くださいね」と親身に対応していました。

また、体調面や将来のキャリアなど、業務以外の相談にも真摯に耳を傾け、アドバイスを送っていました。UTエイムでは自動車業界以外にも幅広い業種の企業と取引きがあり、挑戦できる環境が整っているとのこと。特に半導体業界では、エンジニアを育成する「テクノロジー能力開発センター」を設置し、未経験でも安心して研修を受けられるそうです。

UTエイムで女性技術者のロールモデルになりたい

派遣社員から管理職にまでキャリアアップしてきた森さん。今後は現場で働く女性技術者のロールモデルとなり、女性初のビジネスユニット長を目指すと意気込みを語りました。

森さんのように、製造現場やマネジメントで活躍する女性が増えているUTエイム。今後も多様なキャリアを描ける「働きやすい職場」であり続けることでしょう。

竹山さんの突撃取材の模様は、ぜひ動画でもご覧ください！

[PR]提供：UTエイム株式会社