就職は将来を左右する大きな決断です。業種や職種の選択はもちろん、「どこで働くか」も重要なポイント。住む場所によってライフスタイルや人との出会い、将来設計まで、その後の人生は大きく変わります。

なかでも悩みやすいのが「地方に住み、働く」こと。自然が豊かで食べ物もおいしそう、生活費も抑えられそうといったポジティブな印象がある一方、実際の暮らしがイメージしづらく不安もあります。気になる企業があるけれど、“地方で働く”となると、ためらいを感じる人も少なくないでしょう。

そこで今回は、半導体業界をリードする企業として知られるソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(以下SCK)の地方拠点を取材！ 東北と九州で「住む・働く」を実践している社員の方に、気になるあれこれを率直に聞きました。どんな“リアルな話”が飛び出すでしょうか？

「東北に住んで、東北を盛り上げたい」熱い想いが決め手でSCKに入社

――Hさんの現在のお仕事内容について教えてください。

デバイス技術部門で、主に商品開発を行っています。開発には「先行開発」と「商品開発」の2種類があるのですが、私は後者を担当しています。先行開発で生み出された新しい技術を商品にする橋渡しをするのが役割です。具体的には、お客様にサンプルを提供したり、実際に作ったものを工場で大量生産できるかどうかの検証をしたりしています。そのほか、歩留まり改善も担当しています。歩留まりとは、材料に対してどれくらい良品を取れるかという割合のことで、いかに不良品を減らせるかを試行錯誤しています。

――Hさんのご経歴を教えてください。

高校までは地元・岩手県の盛岡市で過ごし、その後、宮城県の仙台市にある東北大学に進学。機械系学部で材料分野を学びました。学部・大学院で6年間を仙台で過ごしたのち、SCKに就職して山形県の鶴岡市に引っ越してきました。

――SCKに入社したきっかけは、半導体と研究内容がつながっていたからですか？

そこが少し複雑なんです。学部時代は半導体の材料の研究をしていたのですが、事情により大学院では分野を変え、リチウムイオン電池の材料の研究をしました。ですから、半導体だけを研究していたわけではないのです。就職活動では半導体分野も候補に入れていましたが、それ以外にも機械系エンジニアとしてスキルを活かせる企業を幅広く見ていました。SCKを選んだ決め手は、東北に拠点があったことです。実は私の就職活動の軸のひとつが「東北で働くこと」だったのです。

――東北での就職にこだわったのはなぜでしょう。

1番は東北が好きだからですね。自分自身も東北で生まれ育ちましたし、東北のために何かしたいという気持ちが強かったんです。地方は東北に限らず過疎化などさまざまな課題を抱えています。自分ができることを考えたとき、まずは自分がそこで住み、働くことが大切だと思いました。

最初は不安も……住んでみると良い環境で楽しく働ける

――東北で働くことはご自身の希望でもあったのですね。山形で働くことについて、当初はどのように感じていたのでしょう。

初めての土地ということもあり、最初は「本当にやっていけるのかな」という不安もありました。1番不安だったのは雪道です。山形TECのある庄内地域は日本海側で降雪量が多く、平地の雪は溶けても山間部は積もったままということがあります。特に怖いのがホワイトアウトで、運転中に何も見えなくなることもあるんです。しかも、庄内平野は山に囲まれた地形なので、どこに行くにも山間部を通らなければなりません。

――たしかにそれは少し不安ですね。

ただ、実際に住んでみると思ったよりも大丈夫でしたね。スタッドレスタイヤを装着し、急ブレーキ急ハンドルに気を付けるなど、安全に配慮すれば問題ありません。すぐに慣れることができました。

――職場の雰囲気はいかがですか。

とても良い雰囲気です。山形TECはSCKの中でも小規模で、フロアに複数部署が入っておりフレンドリーな環境です。私は製品の出来を確認する役割ですが、半導体製品はさまざまな設備で処理されるため、各設備の担当者と話す機会が多く、部門を越えたコミュニケーションが自然と生まれます。

SCKの特徴のひとつに社内イベントが多いことがあります。例えば先週は社内で夏祭りが開催され、ゲストを招いたりキッチンカーが来たりと賑わいました。社員だけでなく、その家族も集まるので、仕事だけにとどまらない関係が築けるんです。

このほか、部署対抗のバレーボール大会やソフトボール大会、健康のためにみんなでウォーキングする「歩きing（あるきんぐ）」といったイベントもあります。

四季折々のアクティビティとまとまった生活環境が庄内地域の魅力

――庄内地域の魅力はどんなところでしょうか。

1番の魅力だと感じるのは、四季がはっきりしているところです。スノーボードやバーベキュー、海水浴など、1年を通じて多彩なアクティビティを楽しめます。海・山・平野という異なる自然環境が近接しており、アクセスが良いのも魅力です。山形TECは鶴岡駅から徒歩5分。住宅街、商店街、ショッピングモールといった生活圏もコンパクトにまとまっています。私も自転車で通勤していますが、自宅のすぐ近所にバーベキュー場があり、スキー場も車で15分ほどの距離です。

――生活環境だけでなく、アクティビティ環境まで近いのは魅力的ですね。

実際、退勤後にスノーボードに行くこともありますよ。フレックスタイム制なので、早めに仕事を終わらせて、17時台には滑っているなんてことも。都市機能もしっかり整っていて、駅前から少し離れた「銀座通り」には飲食店も集まっています。

――おすすめの食べ物や場所はありますか。

食べ物はどれもおすすめですが、特に山形のブランド米である「つや姫」は本当においしいお米なので、ぜひ食べていただきたいです。場所では加茂水族館ですね。クラゲの展示数が世界一として有名です。私も年パスを持っていて、よく行きます。また、飛島（とびしま）もおすすめです。火山でできた島で、とても自然が豊かです。夏の間は飛島に行く定期船の子ども運賃が無料になるので、家族で行くのも良いですよ。

――生活費や家賃の相場はいかがですか。

家賃相場は2LDKで月5～6万円程度（駐車場代込み）でしょうか。東京などの都市だと駐車場代だけで何万円もかかりますから、それに比べればかなり安いです。また、地方は車が必須と思われがちですが、鶴岡は話したように街がコンパクトなので、自転車があれば大きな不便はありません。私の周囲でも車の所有率は半々くらいです。

すべてのプロセスに携われる環境で、大きく成長できる

――SCKで働くことで得られるものはなんでしょうか。

Hさん：半導体は開発・生産フェーズとして「前工程」と「後工程」があります。前工程では原材料に目に見えないほど小さな加工を行い、後工程では完成したチップをパッケージにして出荷可能な製品にします。SCKの良さは、その全工程に携われること。 ほかの半導体企業ではファウンドリと言って、設計を行う他社から委託され製造だけを行うケースや、逆に設計だけを行って製造をしないケースなどが多いのです。これに対して、SCKは設計から製造までのすべてのプロセスを一貫して自社で行うので、ひとつの分野を極めることも、興味の幅を広げて学ぶこともできます。

教育体制も整っており、研修プログラムも用意されています。社内ナレッジの共有の仕組みも充実しています。やる気次第で知識・スキルをどんどん伸ばせるのが最大のメリットだと感じています。

――では最後に、読者にメッセージをお願いします。

Hさん：SCKでの仕事は本当に楽しいです。知識も技術も、やろうと思えば身につけられる環境が整っています。仕事を楽しみたい、成長したいという思いがあるなら、良い環境です。地方に住むことにはじめは不安を感じるかもしれません。でも、住んでみると過ごしやすく、食べ物や場所も魅力的な地域です。まずは庄内グルメを楽しむというくらいの気軽な気持ちで、ぜひ一度訪れてみてください！

「リーディングカンパニーで成長したい」――就職で初めて九州へ

――Mさんの現在のお仕事内容について教えてください。

プロセス開発の中でも、半導体のウエハー（高純度のシリコンなどの単結晶から作られた円盤状の薄い板）の表面を平らに磨く「CMP」と呼ばれる研磨の工程を担当しています。研磨する際に、どういう条件で削るとより平らにできるのかを考えています。

――Mさんのご経歴を教えてください。

大学時代に加工の分野について研究しており、そこでCMPについても学びました。それもあって、CMPの知見をいかせる半導体業界への就職を第一志望に考えていました。

――半導体業界の中でもSCKを選んだのはなぜですか？

SCKは半導体分野のトップ企業です。せっかくなら成長を続けるリーディングカンパニーで働きたいと思ったのが理由です。

――Mさんはご出身が岐阜で、大学も大阪だったとお聞きしています。入社して長崎に配属になり、どのように感じましたか。

九州にはそれまでまったく縁がなく、どんなところかも何もわかっていませんでした。なので、就職して長崎に引っ越したタイミングが、私にとっての“初九州”だったんです。でも、「何とかなるだろう」と気楽に構えていました。高校生のときも寮生活をしていましたし、大学では大阪で1人暮らしをしていたので、環境が変わることには慣れていたんです。

――長崎について、もともとどのようなイメージを持っていましたか。

具体的なイメージは何もなかったんです。配属が決まってからGoogleマップで周辺を確認し、「こういう場所なんだ」と把握したくらいです。働いてみてから知っていこう、という心持ちでした。

職場は風通しが良く、同僚とはプライベートでも仲良し

――実際に働いてみて、職場の雰囲気はいかがですか。

私の所属している部署に関しては、比較的自由な雰囲気ですね。「こういうことがやってみたい」と言えば、どんどん背中を押してくれますし、挑戦しやすい環境だと思います。

――周りにはどんな人が多いと感じますか。

好奇心が強くて、「なぜだろう」と突き詰めて探求していく技術者タイプが多いですね。でも、だからといって話しかけづらいということはまったくなくて、皆さん気さくです。上司や先輩とも話しやすいし、風通しの良い環境だと思います。

同じチームに釣りが好きな人がいて、先日は一緒にイカ釣りに連れて行ってもらいました。今週はチームでビアガーデンに行く予定です。会社全体では秋祭りなどのイベントもあり、地域のお祭り「のんのこ諫早まつり」にも会社として参加しています。クラブ活動も盛んで、私は部員ではないのですが吹奏楽クラブの助っ人として演奏したことがあります。

自然が豊かで生活費も安い！ 長崎市内にもすぐに行ける立地の良さが特徴

――実際に長崎に住んでみてどんな印象を持ちましたか。

すごく住みやすいと思いました。長崎TECがある諫早市はスーパーやドラッグストアなど日常生活に必要なお店はそろっていますし、ショッピングモールなどもある長崎市内にも車で30分ほどで行けます。また、気候的にも過ごしやすいと感じます。

私の出身地である岐阜は雪深い地域ですが、九州は雪が積もることも少ないですし、気候も温暖で快適です。自然も豊かで、特に海が印象的でしたね。岐阜は内陸県なので、目の前に広がる海を見たときはきれいで感激しました。

――たしかに海の幸も豊富ですよね。

そうなんです。新鮮な魚介類はやはり長崎ならではですね。あとはやっぱり、ちゃんぽんと皿うどんは外せない長崎グルメです。温暖な地域なので果物も充実していて、私の家の近所にある直売所ではみかんなどの柑橘類がお得に買えるんです。

――長崎のおすすめの場所はありますか。

おすすめは五島列島や、九十九島などの島ですね。長崎は島がたくさんあって、遊覧船で島を巡るのが楽しいんです。また、週末には大村湾をドライブで一周することもあります。途中で面白そうな雑貨屋さんに立ち寄ったり、ソフトクリームを食べたりと、満喫しています。

――休日の過ごし方を教えてください。

大学時代から続けているトロンボーンを演奏したくて、長崎市内のオーケストラに所属しています。そのため、コンサートに向けて練習に励むことが多いですね。

――すごく充実した長崎ライフを楽しんでいるのですね。家賃などの生活費は大阪と比べていかがですか。

1LDKで月5万円台前半程度が相場でしょうか。今は2LDKに住んでいますが、駐車場付きで家賃は7万円ほどです。大阪や東京のような大都市に比べると、かなりリーズナブルだと思います。

――移動手段については、いかがでしょうか？

引っ越してきた当初は車を持っていなくて、自転車と公共交通機関だけで過ごしていましたが、職場と家の往復には問題ありませんでした。ただ、車があったほうが確実に便利ですし、行動範囲が広がるのは間違いないですね。

開発と量産を一気通貫で学べるのはSCKならでは

――SCKで働くことで得られるものはなんでしょうか。

開発の仕事でありながら、現場についても学べるのはSCKならではの強みです。開発だけをやっている会社や、量産だけを行っている会社も少なくありませんが、SCKはそうした一連の工程をすべて自社内で完結しています。そのため、半導体の開発から量産まで一貫して学べるんです。

――リーディングカンパニーであるSCK、しかも大規模な開発拠点ならではですね。今後のキャリアについてどのように考えていますか。

当面はCMPをさらに突き詰めていきたいです。長崎TECは先行開発を行っている拠点なので、プロセス開発に取り組みたいならこれ以上ない環境だと思います。

――では最後に、読者にメッセージをお願いします。

長崎はすごく良いところです。自然が豊かで、住みやすくて、会社も自由な社風です。社員一人一人の挑戦も後押ししてくれるので、技術者としても成長できる環境です。若手のうちから裁量を持って仕事を進められるので、とてもやりがいを感じられます。ぜひ一緒に働きましょう！

半導体業界のリーディングカンパニーであり、世界トップシェアを誇るソニーセミコンダクタマニュファクチャリング。今回は同社の山形TECと長崎TECで働く2人の若手社員を取材しました。出身地でもなければ、学生時代を過ごした土地でもない、新しい環境に飛び込んだ2人ですが、山形も長崎もとても生活しやすく、ワークライフバランスに優れた働き方が実現できています。

会社の社風も自由で風通しが良く、技術者として成長できる職場環境が整っています。今後、さらなる成長が確実視されており、盛り上がりを見せる半導体業界。その最前線で活躍しながら、自然に触れられる充実した地方暮らしを叶えられるSCKで、ぜひキャリアを拓いてみてはいかがでしょうか。

