フジテレビジョンが運営するFOD（Fuji TV On Demannd＝フジテレビオンデマンドの略称）は、同社が制作するドラマやバレエティ、アニメ、映画、スポーツなど様々なコンテンツをインターネットで提供するビデオ・オン・デマンドで、日本国内向けとしてはその先駆けの一つです。現在ではさらにマンガや雑誌など、動画以外の電子書籍も楽しめる配信サービスを行なっています。

そんなFODの特設ブースが7月19日、20日の両日、アジア最高峰のフォーミュラカーレースである「スーパーフォーミュラ2025」第６、第7戦が開催された富士スピードウェイに初出展。なぜこの場所に、そしてどんな内容のブースなのでしょう。

２日間で1,000人以上が来場

FODが特設ブースを展開したのは、富士スピードウェイのグランドスタンド横にあるイベント広場です。ここでは生粋のモータースポーツファンだけでなく、近年増えてきたファミリーや初めてレースを観戦するというビギナーに向けたファンイベントや体験型コンテンツが充実していて、まるで夏祭りのような雰囲気が溢れていました。居並ぶ各ブースの中、黒をベースに赤いFODのロゴが入った同社のブースはよく目立っています。そしてそのルーフには大きな文字で「2025 SUPER FORMULA FODで全レースライブ配信中！」と書かれています。

そう、FODでは今年の新たな取り組みとして2025シーズンのスーパーフォーミュラ（開幕戦 3月7日〜最終第12戦 11月23日）のすべてのラウンドを100%リアルタイムでライブ配信するとともに、見逃し配信にも対応することで、レース当日が忙しくても後日じっくりと観戦することが可能になっています。さらに各ラウンドの見どころを編集したダイジェスト&ハイライトや人気ドライバーのインテビュー、レジェンドドライバーが活躍する過去シーズンのレースアーカイブなど盛りだくさんの内容で、レースファンを魅了します。

初出展のブース内には、3Dのゴーグルを装着して富士スピードウェイでのレースをVR体験できるレースシミュレーションが3台設置されており、オープンとともに長い列が。

沼津市から観戦に来ていたレース大好きファミリーは、「面白そうなのでブースを訪ねてみま した。VRはリアルな感じでちょっと難しかったけれど、とても楽しかった」と、景品のレーシングカー型ティッシュケースを手に、カメラに向かってポーズを取ってくれました。

2日間でブースを訪れたのは1,000人を超えたという盛況ぶりで、その場でFODの視聴契約（FODプレミアム 976円/月 配信視聴ページ「2025 SUPER FORMULA」を即日済ませた方もいたそうです。

トラブルとバトル満載の第7戦 マッチとモリゾウの共演も

気温31℃、路面温度50℃という厳しいコンディションの中で開催された7月20日の第7戦。スタート前のグリッドでは、日本レースプロモーション会長&KONDO RACINGチームディレクターの近藤真彦氏と、トヨタ自動車会長&日本自動車会議所会長の「モリゾウ」こと豊田章男氏（docomo businesses ROOKIEチームオーナー）が談笑するシーンが見られ、スーパーフォーミュラの盛り上がりを感じさせました。

レコノサンスラップ（周回確認）直前には、マシンに搭載されたトランスポンダー（計測装置）のバッテリー低下のためコントロールタワーで計時ができないというトラブルが発生。このため約42分遅れとなった午後3時57分、フォーメーションラップに続いて22台のマシンが正規グリッドに到着。

シグナルオールレッドからブラックアウトし、全車がスタートしていきました。41週のレースでは、随所でバトルが見られ、タイヤ脱落や接触によるセーフティカー導入、義務付けられたタイヤ交換などのタイミングで順位が目まぐるしく変わっていきました。

予選２番手から残り９周で逆転してレースを制したのは太田格之進選手（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）、2位は中盤でトップを走っていた岩佐歩夢選手（TEAM MUGEN）、3位はPPスタートの坪井翔選手（VANTELIN TEAM TOM’S）という結果になりました。

この日は３連休の中日とあって、グランドスタンドには多くの観客が詰めかけていました。レースコースに行けば、フォーミュラカーのエンジンが発する快音を生で聴ける楽しみはありますが、会場へのアクセスなどには多くのエネルギーが必要となってきます。全レースをライブ配信するFODで、自宅でゆったり観戦するのもアリだな、と思ったのも事実です。

