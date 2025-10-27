「自宅や実家の建替え」「リフォーム」「住み替え」「相続」など、住まいに関する悩みは、建築・法律・税金・売買・資金計画など、テーマが複雑に絡み合い専門家への相談が必要になるケースも少なくありません。そのため、「何から手をつければいいか分からない……」「誰に相談すればいいの？」と、立ち止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんな方に向けて、一般財団法人 住まいづくりナビセンターが、住まいの悩みを一度に相談できるオンライン相談会を開催します。宅建士・弁護士・税理士など、複数の専門家があなたの状況に合わせてチームで対応。ご自宅から気軽に参加できます。
住まいと暮らしの「漠然とした不安」を「具体的な一歩」へ。ぜひご相談ください。
相談会の特徴
特徴1
弁護士や税理士など、住まいに関する多様な専門家に一度にまとめて相談できるので、効率的かつ的確なアドバイスを受けられます。
- 弁護士（相続、法律など）
- 司法書士（登記、契約など）
- 宅地建物取引士（売買、不動産など）
- 税理士（税金など）
- 1級FP技能士（資金計画、ライフプランなど）
- 一級建築士（建替え、リフォームなど）
特徴2
事前にアンケートでお答えいただいた相談内容をもとに、相談者の状況に最適な専門家をコーディネートします。「相談先が分からない」方にもおすすめです。
特徴3
住まいづくりのプロである”住まいのナビゲーター”が同席し、ポイントを整理しながら進行します。専門家との相談が初めての方でも安心です。
こんな方におすすめ
- 自宅建替えやリフォーム、住み替えの予定がある方
- 自宅の取得をお考えの方
- 親との同居や多世帯居住をお考えの方
- 高齢期の住まいについてお考えの方
- 将来的な自宅や実家の相続に備えたい方
- 自宅や実家など所有する住宅の活用をお考えの方
- 空き家となった自宅や実家の利用や処分をお考えの方
概要
- イベント名 住まいと暮らしのオンライン相談会
- 開催日 2025年11月22日(土)
①13時～ ②14時～ ③15時～ ④16時～
- 相談時間 各組45分程度
- 相談員 弁護士、司法書士、宅地建物取引士、税理士、1級FP技能士、一級建築士
- 定員 先着8組（事前予約制）
- 参加方法 オンライン
- 主催 一般財団法人 住まいづくりナビセンター
- 後援 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
独立行政法人 住宅金融支援機構
※本事業は国土交通省「令和7年度住宅ストックの相談体制整備事業」を活用して実施しています
年に1度開催している特別イベントの相談会です。
[PR]提供：一般財団法人住まいづくりナビセンター