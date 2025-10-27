「自宅や実家の建替え」「リフォーム」「住み替え」「相続」など、住まいに関する悩みは、建築・法律・税金・売買・資金計画など、テーマが複雑に絡み合い専門家への相談が必要になるケースも少なくありません。そのため、「何から手をつければいいか分からない……」「誰に相談すればいいの？」と、立ち止まってしまう方も多いのではないでしょうか。

そんな方に向けて、一般財団法人 住まいづくりナビセンターが、住まいの悩みを一度に相談できるオンライン相談会を開催します。宅建士・弁護士・税理士など、複数の専門家があなたの状況に合わせてチームで対応。ご自宅から気軽に参加できます。

住まいと暮らしの「漠然とした不安」を「具体的な一歩」へ。ぜひご相談ください。

相談会の特徴

特徴1

弁護士や税理士など、住まいに関する多様な専門家に一度にまとめて相談できるので、効率的かつ的確なアドバイスを受けられます。

弁護士（相続、法律など）

司法書士（登記、契約など）

宅地建物取引士（売買、不動産など）

税理士（税金など）

1級FP技能士（資金計画、ライフプランなど）

一級建築士（建替え、リフォームなど）

特徴2

事前にアンケートでお答えいただいた相談内容をもとに、相談者の状況に最適な専門家をコーディネートします。「相談先が分からない」方にもおすすめです。

特徴3

住まいづくりのプロである”住まいのナビゲーター”が同席し、ポイントを整理しながら進行します。専門家との相談が初めての方でも安心です。

こんな方におすすめ

自宅建替えやリフォーム、住み替えの予定がある方

自宅の取得をお考えの方

親との同居や多世帯居住をお考えの方

高齢期の住まいについてお考えの方

将来的な自宅や実家の相続に備えたい方

自宅や実家など所有する住宅の活用をお考えの方

空き家となった自宅や実家の利用や処分をお考えの方

概要

イベント名 住まいと暮らしのオンライン相談会

開催日 2025年11月22日(土)

①13時～ ②14時～ ③15時～ ④16時～

①13時～ ②14時～ ③15時～ ④16時～ 相談時間 各組45分程度

相談員 弁護士、司法書士、宅地建物取引士、税理士、1級FP技能士、一級建築士

定員 先着8組（事前予約制）

参加方法 オンライン

主催 一般財団法人 住まいづくりナビセンター

後援 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

独立行政法人 住宅金融支援機構 ※本事業は国土交通省「令和7年度住宅ストックの相談体制整備事業」を活用して実施しています

担当者コメント 年に1度開催している特別イベントの相談会です。

弁護士や税理士など複数の専門家に一度に相談ができるので、ご利用された方からは「気になっていたことの全体が相談できました」「やらねばならないことがはっきりしてきました」など、次の一歩に向けて頭の整理ができたとのお声をいただいています。

また、相談内容に適した専門家をコーディネートするため、的確なアドバイスを得られます。オンライン開催なので、離れたところに住んでいる親御さんやお子さんと一緒に参加することも可能です。ぜひこの機会をご利用いただき、これからの住まいについて早めに検討を始めるきっかけにしてください。

