仕事や趣味、創作活動など、さまざまなシーンで活用されている“パソコン”。近年、CPUやグラフィックスなどの性能が大きく進化し、ノートPCでも高度な処理能力が要求される作業を快適にこなせるようになってきました。しかし、3Dグラフィック制作や動画編集、大規模データ分析のように高負荷な作業を長時間行うような場面では、まだまだ処理能力や排熱性能に余裕のあるデスクトップPCの方にアドバンテージがあります。

そんな安定したパフォーマンスが求められる用途で使う省スペースなPCを探している人におすすめしたいのが、サイコムから新しく発売された小型デスクトップPC「Lepton Mini 」です。ここでは、その特徴や活躍するシーン、魅力的なポイントなどを紹介していきます。

超小型で設置場所を選ばない「Lepton Mini」

用途に合わせて搭載するパーツをカスタマイズでき、自分好みのスペックのPCを手に入れたい人に人気のBTO（Build To Order＝受注生産）パソコン。そのメーカーの中でも長い実績を持ち、性能や品質にこだわりを持つユーザーから支持を得ているのが「@Sycom（サイコム）」です。

今回サイコムから発売された「Lepton Mini 」は、映像編集やAI推論、3DCG、CADなど、クリエイティブ用途でおもに使用されることを想定して開発された製品。名前に「Mini」がついていることからも分かるように、デスクトップPCとしては圧倒的にコンパクトな筐体が大きな特徴になっています。その容量は、わずか14.9リットル。500mlペットボトル1ケース分よりも省スペースで、足元はもちろんですが、机の上でもジャマになりにくく設置場所を選びません。

ケースは黒を基調にした直方体のデザインで、前面、両サイド、上面、底面、背面のすべてにメッシュパネルが採用されています。PCというよりも高級スピーカーのような佇まいで、部屋のインテリアにも違和感なく馴染んでくれます。

全面にメッシュパネルを搭載しているため通気性は非常に高く、ケース内に熱がこもりにくくなっています。また風量と静音性に優れたNoctua製のファンを標準搭載しており、四方から取り入れた空気で内部パーツを冷やして背面から熱を排出する効率的なエアフローを実現。大柄なタワー型PCにも負けない冷却性能と、デスク上に設置してもファンの風切音が気にならない静音性を両立しています。

本体背面。インタフェースは選択するマザーボードやビデオカードなどによっても異なりますが、今回試したモデルは、USB 3.2 Gen 2（Type-C）×1、USB 3.2 Gen 2（Type-A）×2、USB 3.2 Gen 1（Type-A）×2、USB 2.0×2、2.5Gbps LAN×1、オーディオジャック×2、アンテナコネクタ×2、HDMI×1、DisplayPort×3が搭載されていました

高解像度動画編集や3Dグラフィック制作も快適に行える性能

サイコムのBTOパソコンは、オプションが豊富に用意されており、必要に合わせてきめ細かくカスタマイズできるのが大きな特徴です。というと「どれを選べばいいか迷いそう」と思うかもしれませんが、CPUを選ぶとそれ以外のパーツも標準的な構成が自動的に選択されるので心配は不要。必要に応じて強化したいパーツだけを選び直せばOKです。今回試した製品は、マルチコア性能に優れたプロセッサ「AMD Ryzen 9 9950X」と、革新的なNVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用して従来よりパフォーマンスが大幅に向上したミドルハイクラスのビデオカード「NVIDIA GeForce RTX5070Ti 16GB」を組み合わせた構成になっていました。

― 試用機スペック表 ― モデル Lepton Mini B850A フォームファクタ Mini-ITX（B850） OS Windows 11 Home 64ビット CPU AMD Ryzen 9 9950X（4.3GHz/16コア/32スレッド） CPUファン Noctua NH-L9a-AM5 マザーボード GIGABYTE B850I AORUS PRO (rev.1.1) メモリ 64GB（DDR5-5600 32GB×2 デュアルチャネル） グラフィックス MSI GeForce RTX4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC SSD 1TB（Crucial T500 CT1000T500SSD8） ビデオカード NVIDIA GeForce RTX5070Ti 16GB LAN オンボード／LAN、Wi-Fi標準搭載 本体サイズ W167×D363×H247mm

このコンパクトな筐体で、一体どのくらいのパフォーマンスを実現しているのでしょうか？ 各種ベンチマークテストを実行して、その性能をチェックしてみました。

まず、CPUの性能を測る「CINEBENCH 2024」は、次の結果になりました。

― CINEBENCH 2024 ― CPU（マルチコア） 2,195pts CPU（シングルコア） 136pts

Ryzen 9 9950Xは、AMDの最新世代のZen 5アーキテクチャを採用するハイエンドCPUです。PCの頭脳にあたるCPUコアが16基あり、32ものスレッドを並列処理することが可能。現行のCPUの中でもマルチコア性能が極めて高いのが特徴ですが、CINEBENCH 2024の結果からもそれが裏付けられています。マルチタスクや動画のエンコード、3Dレンダリングのように、複数のコアを使用する場面では作業の快適さや処理時間短縮に大きく貢献してくれるはずです。

同時にCPUコア1つあたりの性能（シングルコア性能）も非常に高いため、日常用途やビジネスなどで使用するアプリも軽快に動作することが期待できます。

続いて、PCの総合的なパフォーマンスをチェックするため「PCMARK 10」を実行してみました。

― PCMARK 10 ― 総合スコア 10,222 Essentials 11,960 Productivity 11,522 Digital Content Creation 21,032

快適に動作する目安は、Web閲覧やSNS、オンライン会議などの一般的な用途における性能を示すEssentialsが4,100以上、WordやExcelなどのオフィスアプリのパフォーマンスを示すProductivityが4,500以上、画像や動画などのデジタルコンテンツの編集におけるパフォーマンスを示すDigital Content Creationが3,450以上ですが、そのいずれも倍以上のスコアが出ています。

とくにDigital Content Creationは快適さの目安の6倍というスコアで、GeForce RTX5070Tiのパフォーマンスの高さが伺えます。日常的な用途はもちろんですが、高解像度の画像編集や動画編集、3Dグラフィック制作などのクリエイティブ用途も快適に行えることがわかります。

実際にAdobe Premiere Proを使用してみましたが、4K解像度の動画もサクサク編集することができました。プレビューがカクツクこともなく、エフェクトを複数加えた場合でも動作が軽快で、エンコードも非常に高速。もたつきを感じないため、トライ＆エラーを繰り返しながら細部を調整したいときもストレスフリーで作業できました。

Adobe Premiere Proで動画を編集しているところ。高解像度動画もサクサク編集することができました

またBlenderでサンプルファイルをいくつか開いてみましたが、非力なPCだとカクカクして重くなりがちな複雑なアートワークも非常にスムーズ。レンダープレビューでもあまり動きが重くならないので、仕上がりイメージを確認しながら作業を進めたいときにはとても助かります。

コンパクトボディで持ち運びもラクラク

実際にさまざまな場面で使ってみて魅力的に感じたのが、その機動性の高さです。デスクトップPCは基本的に自宅やオフィスに設置して据え置きで使うことが多いと思いますが、そのPC環境を丸ごと外出先に持ち出したいこともときどきあります。

たとえば、取引先でのプレゼンや、展示会での作品展示、遠方出張やワーケーションでの作業、シェアオフィスの利用などなど。ノートPCに必要なデータだけを移して持ち運んでもいいのですが、後でデータが足りないことに気づくこともありますし、ノートPCで作業したデータを普段の作業環境に移し直すのは二度手間ですよね。

そんなとき、「Lepton Mini」ならキャリーカートやスーツケースなどに収納すれば、気軽に持ち運ぶことができます。本体がコンパクトで電源も内蔵しているので、スペースが限られた場所で作業しやすいのもメリットです。

もちろん、デスクトップPCならではのパワフルな性能や、強力な冷却性能と高品質なパーツによる安定した動作も「Lepton Mini」ならでは。展示会やプレゼンなど、万一のトラブルを避けたい場面でも心強いパートナーになってくれるはずです。

サイコムの「Lepton Mini」でクリエイティブの可能性を広げよう

コンパクトで洗練されたデザインの筐体に、高解像度動画編集や3Dグラフィック制作も快適にこなせる高い性能を搭載したサイコムの「Lepton Mini」。同社の公式通販サイトでは、インテル B860チップセット搭載モデルが309,390円（税込）〜、AMD B850チップセット搭載モデルが325,230円（税込）〜という価格で販売されており、その性能の高さや活躍シーンの幅広さを考慮すると納得のコスパと言えそうです。

また、サイコムのサイトではカスタマイズしたパーツ構成をURLで保存する機能も用意されています。SNSなどで自分のオススメ構成をシェアしたり、PCに詳しい方へ構成のアドバイスを求めたり、検討中のカスタマイズ内容を一旦記録して後日改めて再検討したりと、さまざまな使い方が可能です。

その他、アフターサービスやサポートが充実しているのもサイコムならではで、購入後に長く安心してPCを使い続けることができます。妥協のない性能のPCがほしいけれど設置場所が限られているという人や、動画や3Dグラフィックの制作に使用できる洗練されたデザインのPCがほしいと考えている人は、一度公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

