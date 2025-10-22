LEVEL∞、Intel Core Ultra 7（シリーズ2）搭載ゲーミングPCを好評発売中

ユニットコムではゲーミングブランド「LEVEL∞」において、Intel Core Ultra 7（シリーズ2）プロセッサを搭載するゲーミングPCを鋭意販売中だ。構成はカスタマイズして注文できるBTOに対応しており、用途や予算に応じて選択できる。
現在展開中のゲーミングPCの中でも、LEVEL∞では開発コード「Arrow Lake」こと最新のIntel Core Ultra 7（シリーズ2）を搭載した製品が好評販売中。構成例で採用しているIntel Core Ultra 7 265Fでは高性能コアを8個、高効率コアを12個搭載しており、システム全体で20コア20スレッドを利用可能。5.3GHzの最大動作周波数で動作し、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。
LEVEL-R789-265F-VKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265F
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：409,800円
LEVEL-R789-265F-XKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265F
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 5080 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：649,800円
