人気お笑い芸人「東京ホテイソン」のたけるさんとショーゴさん、そしてタレントの福留光帆さんらが出演し、クイズを通して「すごいのにまだあまり知られていない」商品やサービスを研究・PRしていく注目の番組『グレート！商品研究部』の第2回が配信されました!

ゴースト・オブ・ヨウテイ

今回紹介されたのは、10月2日に発売されたPlayStation®5用ゲームソフト『』です。番組では大の『ゴースト・オブ・ヨウテイ』ファンのお笑い芸人ニルベース齋藤さんも出演。実際に出演者がゲームをプレイし、美麗なグラフィックや迫力満点の殺陣アクションを楽しみながら、本作の魅力を伝えました。

ここでは、大盛り上がりとなった配信の模様をレポートします!

世界的に話題のゲームソフト『ゴースト・オブ・ヨウテイ』を紹介!

ゴースト・オブ・ヨウテイ

まだ世に知られていない商品をクイズを通して研究・紹介する『グレート！商品研究部』。第2回となる今回の配信では、10月2日に発売されたPlayStation® 5用ゲームソフト『』がテーマになりました。

『ゴースト・オブ・ヨウテイ』が好きすぎて、すでに60時間以上プレイしているというお笑い芸人ニルベース齋藤さんがガイド役として登場。実は前作『ゴースト・オブ・ツシマ』の大ファンというショーゴさんもワクワクが抑えきれない様子で、さっそく盛り上がりを見せます。はたして『ゴースト・オブ・ヨウテイ』とはどんなゲームなのでしょうか!?

本作は2020年に発売となった話題作『ゴースト・オブ・ツシマ』の続編となる、オープンワールドアクションアドベンチャーです。

舞台は西暦1603年の北海道・羊蹄(ようてい)山周辺。女武芸者・篤(あつ)が、家族を殺した「羊蹄六人衆」への復讐を誓い、旅をする壮大な物語が描かれています。

広大なオープンワールドの世界

本作の魅力の一つが「」。広いフィールドを自由に探索でき、楽しみ方はプレイヤー次第! プレイヤーは北海道の大地を自由に駆け回り、思い思いの旅を楽しめます。

綺麗すぎるグラフィック

さらに注目したいのが「」。まるで実写のような映像美で、草花一本一本まで緻密に描写! 前作以上にパワーアップしたグラフィックには、ショーゴさんも思わず「やばいね、これ」と感嘆の声を上げていました。

そして、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』といえば外せないのが「爽快感抜群の戦闘シーン」。主人公・篤だけでなく、敵の動きまでリアルに再現! まるで実際に刀を振るっているような臨場感が味わえるんです。

実際に『ゴースト・オブ・ヨウテイ』をプレイ! 広大なフィールドを駆け回る!

『ゴースト・オブ・ヨウテイ』の紹介映像を見たレギュラー3人は大興奮! 広大な北海道を旅できる点が気に入った福留さんは、「じゃあこれ親にあげたら、北海道旅行をあげたみたいなもん」とコメントし、たけるさんに「それは言い過ぎ!」とツッコまれて笑いを誘っていました。

とはいえ、ゲームはやはり実際に遊んでこそ。ということで、ここからは出演者が実際に『ゴースト・オブ・ヨウテイ』をプレイしてみることに。

ゲーム初心者の福留さんは、スタート直後に馬へ乗るも操作に苦戦し、たけるさんから「馬でエンストしてるの初めて見たわ!」とツッコミが入る一幕も。その後、無事に操作に慣れると、近くを走っていた馬群と並走し、「差せ! 差せ!」と盛り上がるなど、オープンワールドならではの自由な楽しみ方を満喫していました。

普段ゲームをしないという福留さんも、「ここの空気が綺麗に感じて来た」とコメントするほど熱中できた様子。その没入感の理由として、ショーゴさんは「このゲームのいいところは、(画面上に)必要最低限の情報しか書いてないこと。だからグラフィックがいっぱい見えるんです」とコメント。また、たけるさんも「自分で考えながら進められるおもしろさもある」と語りました。

温泉や剣術の稽古、写真撮影まで! 豊富なアクティビティを体験!

温泉

続いてニルベース齋藤さんがおすすめする探索要素の一つが「」です。『ゴースト・オブ・ヨウテイ』ではフィールドのいたるところに温泉があり、篤の入浴シーンが楽しめるんです!

福留さんが篤をそのままお湯に突入させ、たけるさんが「服脱ぎなさい!」と叫び爆笑する場面も。続く入浴シーンでは、篤の姿に3人とも思わず歓声を上げていました。

ここで、たけるさんが「俺にもやらせろよ」とプレイヤー交代。崖を滑り降りたり、剣術の稽古台で剣の練習をしたりと、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』を堪能します。

すばやいボタン操作が求められる剣術の稽古は成功するのでしょうか!? スタジオが爆笑に包まれた稽古の結果は配信をチェック!

好きな場所で野営

絶景写真を撮影

この他にも、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』ではをしたり、フォトモードを使って好きな場所でしたりと、たくさんの遊び方が用意されています。

2つの戦闘スタイル! 迫力の戦闘シーンに挑戦!

そして、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』最大の魅力ともいえるのが、臨場感抜群の戦闘シーンです。

ニルベース齋藤さんによると、戦闘スタイルは「正面突破タイプ」と「ステルスタイプ」の2種類あり、プレイヤーの個性が出る部分なのだとか。ショーゴさんは「芸能界でも見つかってない」と自虐を交えながら「ステルスタイプ」で隠密プレイを披露。敵の刀を拾って投げつけるという新アクションには、スタジオから歓声が上がりました。

続いて、福留さんが正面突破で挑戦。興奮のあまり思わず暴言が飛び出し、たけるさんが「家ではいいけど、番組では言っちゃだめよ?」とツッコミを入れて、笑いを誘っていました。 最後に挑戦したたけるさんは「隠密でいく」と宣言するも、即座に発見され戦闘開始。「これはおもしろい!」と夢中でプレイしていました。

『ゴースト・オブ・ヨウテイ』では、突然野党の群れに襲われたり、ボスとの一騎打ちが待っていたりと、さまざまなシチュエーションでの戦闘が楽しめます。

また、ストーリーを進めると使用できる武器がどんどん増加。槍や弓、鎖鎌といった多彩な武器での戦闘が楽しめるのも大きなポイントです。

映画・アニメファン必見! 没入感がさらに増す新要素とは?

さらに、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』には前作から新たに追加された新要素も! さて、その新要素とは何でしょうか!?

2人の映画監督をリスペクトしたモードが搭載

三池崇史監督モード

スタジオを笑いに包んだ大喜利の回答は配信でチェックいただくとして、正解は「」されていること! たとえば、映画『十三人の刺客』などで知られるでは、戦闘中にカメラがより人物に近づき、泥や血しぶきの量が増えることで生々しく感じられます。

また、アニメ『サムライチャンプルー』の渡辺信一郎監督モードでは、監督自身が選曲した楽曲がBGMとしてゲーム中に流れるという、ファン必見のモードとなっているんです!

PlayStation®5が当たるチャンス!

最後に、ニルベース齋藤さんが「一番伝えたいこと」として、「映画を一本観たような感覚になれる、重厚なストーリー」をアピール。加えて、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』はPlayStation®5専用ソフトなので「PlayStation®5を買ってほしい」と猛プッシュしていました。

とはいえ、『ゴースト・オブ・ヨウテイ』はプレイしたいけれど、PlayStation®5を持っていない人もいるでしょう。そんな人に朗報です!

PlayStation®5を含む、総額30万円相当の視聴者プレゼントキャンペーンを実施する特別編『グレート！商品研究部 緊急会議』が近日公開となります!

特別編もお見逃しなく!

最後に、東京ホテイソンの2人は『ゴースト・オブ・ヨウテイ』について「こんなにすごいゲームだと思っていなかった」「前作のツシマ以上だった」と感嘆。福留さんも「ちょっと舐めてました」と笑顔でコメントしていました。

世界的ヒット作『ゴースト・オブ・ツシマ』を超える驚きと感動を味わえる『ゴースト・オブ・ヨウテイ』。興味を持った方は、ぜひプレイしてみてください!

