Windows10のサポート終了に伴い、買い替え需要で活性化するPC市場。そんななか、注目を集めるのが「生成AI」の存在です。幅広いユーザーに生成AIを体験してもらうため、Microsoftはプリインストール版Officeの刷新を行いました。
この動きと連携するのが、9月初旬に「Dell 14」や「Dell 16」といったPCの新モデルを投入したデル・テクノロジーズと、AIを動かすための心臓部ともいえるプロセッサーを提供するAMDです。3社の協力による今回の取り組みは、“AIネイティブ”時代の幕開けを告げる重要な一歩といえます。
今回、デル・テクノロジーズ製品戦略部プロダクトアソートメントプランナー 兼 コンサルタント・松原大さん、AMDグローバルアカウントマネージャー・竹中俊雄さん、日本マイクロソフト デバイスパートナーソリューション事業本部 Microsoft 365 戦略部長・菊地紘子さんに集まっていただき、3社による取り組みの背景とPC市場の現状、AI時代を見据えた戦略について伺いました。
生成AIの登場による、市場の変化と3社の取り組み
――まず、PC市場の現状について教えてください。
そこで次に何を買うのかという選択肢として、AI PCの注目度は高いです。デル・テクノロジーズとしても、いかにAI PCを普及させていけるかがポイントだと考えています。
――生成AIの登場と進歩により、プロセッサーにも注目が集まるようになりました。AMDとしては現状をどう捉えていますか。
特筆すべきは、デル・テクノロジーズさんが今年3月から企業向けPCでAMDを採用し始めたことです。以前からプロシューマー層にはAMDファンが多かったのですが、このタイミングで連携が進んだのは大きな転換点だと思います。
――生成AIの主役となるサービスの一つがMicrosoft365のCopilotです。Officeソフトにも組み込まれていますが、ユーザーの反響はいかがでしょうか。
そうしたユーザーの多くが生成AIに求めるのが「生産性の向上」です。生成AIの活躍場面が広がっており、たとえばメールの要約や英文の翻訳などで生産性向上を実感している方も多いのではないでしょうか。
刷新されたプリインストール版Office
――そうしたなか、今回Microsoftではプリインストール版Officeを刷新し、Microsoft 365 Personal(24ヶ月版)を追加することを発表しました。刷新の概要について教えてください。
――最初の3ヵ月間が終了した後、サブスクリプションに登録しないとどうなりますか。
――3ヶ月無料でMicrosoft 365 Personalを体験でき、1TBのクラウドストレージやCopilotを体験した上で、不要な場合は従来の買い切り型のまま使用できるというのはユーザーにとってはうれしいサービスです。なぜ、このサービスの提供に至ったのでしょうか。
――刷新されたプリインストール版Officeを採用したPCとして、デル・テクノロジーズは先日、「Dell 14」と「Dell 16」を発表しました。採用の背景について教えてください。
ただ、従来のプリインストール版OfficeはCopilotとの連動性がなかったため、ユーザーに体験してもらえる機会がありませんでした。なんとかして従来のOfficeとCopilotをうまく組み合わせられないかと思っていたところに、Microsoftさんから「できました」と提案をいただき、他のメーカーよりも早く取り組みたいという思いから、すぐに採用を決めました。
――そんなデル・テクノロジーズの「Dell 14」と「Dell 16」にプロセッサーを提供している立場として、AMDではプリインストール版Officeの刷新をどのように捉えていますか。
AMDは今後もXDNAアーキテクチャによるNPU(Neural Processing Unit)の提供により、AI活用における“縁の下の力持ち”として貢献したいと考えています。
Copilotの活用でOfficeソフトの活用と生産性は大きく変わる
――Copilotにより、Officeの活用方法はどのように変わるでしょうか。
さらに、Word文書をPowerPointに変換したい場合も、そのまま読み込ませるだけで仕上がります。まさに“Copilot(副操縦士)”の名の通り、優秀な副操縦士がサポートしてくれるような感覚が味わえるはずです。
松原さん：Excelも大きく変わりますよね。たとえば、Copilotに「横軸にフィルターをかけるVBA」と聞くと、参考例を出してくれて、それをそのまま実際に使うことができます。ポイントは、VBAのことを知らなくてもやりたいことを聞くだけでCopilotがアイデアを出してくれること。作業を代替させるだけでなく、人間側が答えを知らないアイデアに対する解決策を提示してくれるのです。これこそがAIの強みだと思います。
――プリインストール版Officeの刷新を機に、誰もがそうしたAI機能に触れられるようになりそうですね。
この価格を実現できたのは、AMDさんにコストパフォーマンスに優れたチップセットを提供いただけたことが大きいです。
竹中さん：「Dell 14」と「Dell 16」に採用いただいているのは、我々が提供するRyzen AI™ 300とRyzen ™ 200というプロセッサーです。Copilotだけでなく、ExcelやWord、Outlook、PowerPointなどのOfficeアプリケーションが並行して動く環境に適した高い処理能力を持っています。
これを可能にしているのは、AMDの半導体設計技術と、高い歩留まりによるコスト削減です。適切なコストで最大のパフォーマンスを提供することが、AMDの企業価値だと考えています。
すべてのユーザーに選択肢を用意する製品ラインアップ
――今回販売されるデル・テクノロジーズ「Dell 14」と「Dell 16」について教えてください。
松原さん：「Dell 14」と「Dell 16」には、Ryzen AI ™300シリーズを搭載しているCopilot+ PCと、Ryzen ™200シリーズまで搭載しているAI PCという選択肢を用意しています。Copilot+ PC はNPUの性能だけでなく、バッテリー駆動時間などの厳しい条件もクリアしているのが特徴です。一方、そこまで高度な作業は行わないという場合は、Copilot+ PCほど高性能でないモデルを選んでいただけます。その場合でも、NPUは搭載しているため、クラウドAIなら十分に活用いただけます。ラインアップを充実させることで、ユーザーが「Copilot+がある方がいいのか、なくていいのか」を選べるようにしているのです。
――最後に、今後の展望について教えてください。
竹中さん：AIを使いこなしていく「AIネイティブ」の時代は、このMicrosoft 365 Personalから始まるのではないかと思っています。AIとの距離感は人それぞれで、どっぷり浸かる人もいればライトに入っていく人もいます。今回、どのユーザー層も取りこぼさないポートフォリオができあがったのは、3社それぞれの企業の努力の結果だと思います。
菊地さん：PC業界にとっても、Microsoftにとっても、日本市場は非常に重要です。今回のMicrosoft 365 Personalの取り組みは日本だけのビジネスモデルであり、社内でも大注目のプロジェクトとなっています。現在、世界のPCの買い替えサイクルが平均4年なのに対して、日本のPCの買い替えサイクルは7年と言われています。今回の取り組みでPC市場がさらに活性化し、買い替えサイクルが世界標準に近づけば、業界全体の成長につながるのではないでしょうか。
選べるラインアップで「生産性の向上」を目指す デル・テクノロジーズの新作PC
軽量なデザインのコンパクトな14インチノートパソコン。
AMD Ryzen™ 200シリーズ プロセッサーを搭載した、価格8万円台からのAI PCや、AMD Ryzen™ AI 300シリーズ プロセッサーを搭載した価格も13万円台からと手に取りやすく、Copilot+ PCを初めて使う方におすすめです。
●DC16255
プラスチックシャーシを採用したアスペクト比16:10のワイド画面を搭載した16インチのノートパソコン。AMD Ryzen™ 7 250プロセッサー搭載可能で、価格は119,799円。高性能なAI PCを活用できます。
アルミニウムシャーシを採用したアスペクト比16:10のワイド画面を搭載した16インチのノートパソコン。AMD Ryzen™ AI 300シリーズ プロセッサー搭載のCopilot+ PCで、価格は184,000円。ストレージやメモリ数も高く、さまざまなシーンで使えます。
PCの買い替えを検討されている方は、今後のAI時代を見据えて、「Dell 14」や「Dell 16」を使って生産性を向上する体験をしてみてはいかがでしょうか。
