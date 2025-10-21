ノートPCにはさまざまな種類の製品があります。もしゲームや動画編集を快適に行ないたいのなら、「ディスクリートGPU（外部GPU）」搭載ノートPCがおすすめ。ディスクリートGPUは、グラフィック処理に特化したプロセッサー。デスクトップPC用一部CPUを除き、基本的にCPUには「インテグレーテッドGPU（内蔵GPU）」が搭載されています。

しかしディスクリートGPUとインテグレーテッドGPUの能力は雲泥の差。最新のAAAタイトルをハイフレームレートで動作させたり、クリエイティブ系アプリでRAW画像や4K動画を快適に編集・書き出しするならディスクリートGPU搭載機のほうが断然有利なのです。

パソコン工房「iiyama PC SENSE-15FX157-i7-PKSX」直販価格17万9,800円～

というわけで今回は、ディスクリートGPUと高性能CPUを搭載しつつ18万円切りという高コスパを実現したクリエイター向けノートPC「iiyama PC SENSE-15FX157-i7-PKSX」のレビューをお届けいたします。

高性能CPU＆GPUを搭載、ディスプレイは144Hz対応のゲーミング仕様

「iiyama PC SENSE-15FX157-i7-PKSX」はOSに「Windows 11 Home 64ビット」、プロセッサーに「インテルCore i7プロセッサー14650HX」（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W）、ディスクリートGPUに「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を採用。メモリは16GB DDR5（8GB×2、2スロット）、ストレージは1TB（NVMe接続）を搭載しています。

ディスプレイは15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア）を装備。ディスプレイ上部には100万画素webカメラ、アレイマイクが内蔵されています。

インタフェースはUSB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、有線LAN（1000BASE-T）×1、3.5mmコンボジャック×1を用意。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートしています。

本体サイズは362×248×31.4mm、重量は約2.3kg。51Whのリチウムイオンバッテリを内蔵しており、バッテリ駆動時間は動画再生時2.9時間、アイドル時5.5時間（JEITA3.0）と謳われています。

パソコン工房のノートPCはユーザーの目的、予算に応じてカスタマイズ可能。OSはWindows 11 Home/Windows 11 Pro、メモリは16GB/32GB/64GB、1stストレージは1TB/2TB/4TB、2ndストレージは「なし」/500GB/1TB/2TB/4TBから選択できます。

またワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、外付けディスプレイ、外付けwebカメラ、ヘッドセット、外部スピーカー、USBメモリ、ネットワーク機器などもセット購入可能です。メモリ、ストレージはユーザーがあとから増設・換装できますが、メーカー保証は切れてしまうので、予算が許すのであれば余裕のあるスペックを選ぶのをおすすめします。

本体サイズは362×248×31.4mm

高性能な「インテルCore i7プロセッサー14650HX」、「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」のパワーを長時間安定して発揮させるために、底面には大きく冷却口が開けられています

ディスプレイ上部には100万画素webカメラ、アレイマイクを内蔵

キーボードはテンキー付きの日本語配列

本体背面には有線LAN（1000BASE-T）×1、HDMI×1、電源端子×1、USB 3.1 Type-C×1を用意

右側面にはUSB 3.1 Type-C×1、USB 3.1 Type-A×1、左側面にはUSB 3.0 Type-A×1、3.5mmコンボジャック×1を配置

本体の重量は実測2,293g

ACアダプタと電源ケーブルの合計重量は実測428g

クリエイティブ用途だけでなく、表計算ソフトでも重宝するテンキー付きキーボードを装備

本製品にはテンキー付きの日本語キーボードを搭載。キーピッチは実測18.3mm、キーストロークは実測1.7mmが確保。クリエイターノートPCとうたっているものの、キーボードバックライトはゲーミングノートPCのような、発光パターンを変更可能なマルチカラーLED仕様だ。またラフなキー操作を許容できる剛性も確保されています。テンキーはゲーム用途や表計算ソフトを利用する際にも重宝するはずです。

キーボード手前にはMicrosoftの生成AIアシスタント「Copilot」をワンタッチで呼び出すための「Copilotキー」を配置。タッチパッドは実測120×72mmが確保されており、複数指でのジェスチャー操作が快適です。ディスプレイの最大展開角度は実測130度が確保され、画面表面は非光沢（ノングレア）仕様なので照明などの映り込みはほとんど気になりません。実用性を重視したこのあたりの作りは、高コスパを売りにしていても抜かりはないと言えます。

ディスプレイの最大展開角度は実測130度

最新AAAタイトルを高画質設定で快適プレイ、4K 60fps動画をスムーズに編集

さて本製品最大の売りはパフォーマンス。「インテルCore i7プロセッサー14650HX」と「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を組み合わせた「iiyama PC SENSE-15FX157-i7-PKSX」はどのぐらいのパフォーマンスを発揮するのでしょうか？

定番ベンチマークを実施したところ、CPUベンチマーク「CINEBENCH R23」のCPU(Multi Core) は22510 pts、 CPU(Single Core)は1976 pts、3Dグラフィックスベンチマーク「3DMark」のPort Royalは5816、Time Spyは9724、Fire Strikeは24463、Wild Lifeは43804、ストレージベンチマーク「CrystalDiskMark」の1M Q8T1 シーケンシャルリードは6119.249 MB/s、1M Q8T1 シーケンシャルライトは5311.382 MB/s、総合ベンチマーク「PCMark 10」の総合スコアは6499、Essentialsは9927、Productivityは6582、Digital Content Creationは11402を記録しました。

ベンチマーク結果を総括すると、最新ゲームであってもフルHD解像度であれば高画質設定でも60～100fpsで快適にプレイでき、4K 60fps動画の編集、書き出しもスムーズにこなせます。ストレージが高速なので、ファイル書き出し後の保存も早いですね。この性能が18万円切りで手に入るのですから、お得感が高いと言えます。

CINEBENCH R23 CPU(Multi Core) 22510 pts CPU(Single Core) 1976 pts

3DMark Port Royal 5816 Time Spy 9724 Fire Strike 24463 Wild Life 43804

CrystalDiskMark 1M Q8T1 シーケンシャルリード 6119.249 MB/s 1M Q8T1 シーケンシャルライト 5311.382 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルリード 2932.735 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルライト 3310.361 MB/s 4K Q32T1 ランダムリード 456.766 MB/s 4K Q32T1 ランダムライト 504.419 MB/s 4K Q1T1 ランダムリード 48.635 MB/s 4K Q1T1 ランダムライト 115.485 MB/s

PCMark 10 総合 6499 Essentials 9927 Productivity 6582 Digital Content Creation 11402

18万円以下でゲームもクリエイティブもぞんぶんに楽しみたい方に魅力的な1台

「iiyama PC SENSE-15FX157-i7-PKSX」は、高性能CPUとGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。最新ゲームをフルHD、高画質で快適に動作させるだけでなく、4K動画編集やRAW現像もスムーズにこなせるパフォーマンスを実現しています。18万円以下という予算で、クリエイティブ作業はもちろんゲームなど、幅広いシーンで活躍するノートPCが欲しいという欲張りな方に、魅力的な1台と言えるでしょう。

メーカー名 パソコン工房 ブランド iiyama PC 製品名 iiyama PC SENSE-15FX157-i7-PKSX ディスプレイ 15.6型フルHDカラー液晶（1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、ノングレア） CPU インテルCore i7プロセッサー14650HX（16コア［8P＋8E］、24スレッド、最大5.20GHz、55W） メモリ 16GB DDR5（8GB×2、2スロット） SSD 1TB（NVMe接続） HDD － チップセット インテルHM770 光学ドライブ － グラフィックス GeForce RTX 5050 Laptop GPU、Intel UHD Graphics（1.6GHz） OS Windows 11 Home 64ビット LAN 1000BASE-T WWAN － 無線 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 インタフェース USB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、3.5mmコンボジャック×1 Webカメラ 100万画素 セキュリティ セキュリティーロックスロット×1 バッテリ

駆動時間 動画再生時2.9時間、アイドル時5.5時間（JEITA3.0） サイズ 362×248×31.4mm 重量 約2.3kg

