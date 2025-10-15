物価の上昇や「老後2000万円問題」など、将来に対するお金の不安が広がるなか、Z世代を中心とした若者の間でも資産形成への関心は高まっています。しかし「興味はあるけど、知識がなくて踏み出せない」という声も少なくありません。

こうした状況を背景に、学生の可能性を広げる取り組み「YOUTHプロジェクト」が9月13日(土)、大学生向けのマネーリテラシー講座「今日から実践! ワークショップで学ぶMONEY基礎講座2025」を開催。当日は約40名の大学生が参加し、クイズやディスカッションを通じて“お金の基礎”を学びました。

なお今回の講座は、不動産デベロッパーのインヴァランスが「マネーリテラシーの専門家」としてサポート。インヴァランスは、少子高齢化や地域の課題、環境問題など社会に関わるテーマにも取り組みながら、一人ひとりが自分らしく生きられる未来を応援しています。お金の知識を味方につけることで、自己実現や将来の安心につながるという考えのもと、本講座の企画にも協力しました。

夢の実現のために…もし1億円あったらどう使う?

講座は「もし1億円あったら、夢の実現のためにどう使う?」という問いかけからスタートしました。

「世界一周旅行に行きたい」「起業資金にする」「教育に投資したい」─学生たちはグループごとに夢を語り合いながら、普段は意識しない“お金と人生の関わり”を考えるきっかけを得ました。

ここでMCから伝えられたのは、「今あるお金やアルバイト代を前提にすると“何を買うか”という話にとどまりがちだが、『1億円あったら?』と問うことで、将来の夢ややりたいことが一気に具体化する」ということ。 MCは「もちろん現実には、いきなり1億円が手に入ることはありません。だからこそ、日々の生活や将来の夢を叶えるために“どうお金と付き合うか”がとても大事です」と語ります。

そして、この導入ワークの後には本日のイベントのゴールである「『お金に働いてもらう』『もう一人の自分に働いてもらう』とはどういうことかを学ぶこと」が示され、学生たちは次のセッションへと進んでいきました。

インフレを体感するクイズで“お金の価値”を学ぶ

続いてのテーマは「インフレ」。 ハンバーガーやコンビニおにぎりなど身近なものをテーマに、30年前の価格を当てるクイズに学生たちが挑戦しました。

●ビッグマック：1995年→約380円、2025年→約500円 ●コンビニおにぎり：1995年→約100円、2025年→約150円 ●ディズニーチケット：1995年→4,400円、2025年→7,900〜10,900円

「たった30年でこんなに違うのか」「数字で見ると実感が湧く」─学生からは驚きの声が。

MCは「物価が上がると同じ1万円でも買えるものが減る。つまりお金の価値が下がること。まさしくこれが“インフレ”です。」と説明しました。

労働収入と権利収入 - 2つの稼ぎ方を知る

講座後半では「収入の仕組み」に注目。 もし1ヶ月アルバイトを休んだら? 収入はゼロになる─そんな身近な問いかけから「労働収入」と「権利収入」の違いが解説されました。

●労働収入：アルバイトや会社員のように、働いた分だけ得られる収 ●権利収入：株の配当や不動産収益のように、仕組みから得られる収入

「労働収入だけに頼ると、病気や怪我で働けなくなったときにリスクが大きい。権利収入を持つことで将来の安心や選択肢が広がる」という講師の言葉に、多くの学生が真剣に耳を傾けます。

ワークショップ：「もう一人の自分」をどうつくる?

最後のワークでは「どうやって“もう一人の自分”(＝権利収入)を手に入れるか?」をテーマに議論。 株式投資や不動産投資、SNS収益、副業など、多様なアイデアが出され、グループごとに熱心な意見交換が行われました。 ワークのまとめでは、投資にはリスクや仕組みづくりのハードルがあることも共有され、資産形成に対する理解が一段と深まりました。

今回の講座を支えたのは?

本講座は、YOUTHプロジェクトとインヴァランスの協働により実現しました。

主催の「YOUTHプロジェクト」は、全国の高校・大学・専門学校のSNS部活や学生団体をネットワーク化し、SNSリテラシー教育や企業コラボを通じて学生に多様な学びの機会を提供しています。

コンテンツパートナーとして登壇したインヴァランスは、マネーリテラシーを身につけられるサービス「72(ナナニー)」などのコンテンツ発信も手掛ける不動産デベロッパー。マネーリテラシーの専門家として講義を行い、参加者の学びをサポートしました。

YOUTHプロジェクト

「YOUTHプロジェクト」は、Mazeru Share株式会社が運営する、全国の高校・大学・専門学校の「SNS部活」「SNSサークル」「学生団体」等をネットワーク化した取り組みです。 SNSリテラシー教育や正しいSNS運用のノウハウ提供をはじめ、企業や公共団体とのコラボレーション、商品サンプリングなどを通じて、学生たちが社会とつながり、成長できる機会を提供しています。

