最近パチンコの遊び方を知って、がぜん興味がわいてきたパチンコ初心者のたまちゃん（前回記事参照）。実際にパチンコホールに行って遊んでみたいけど、はじめてなのでちょっと不安な様子です。「台ってどうやって選べばいいの？」「ICカードの使い方がわからない……」「景品ってどうやって交換するの？」など、初心者ならではの疑問がいっぱい。

そこで今回、パチンコヘビーユーザーの先輩パチ助さんが、たまちゃんのホールデビューをお助け！ パチンコホールでの遊び方やマナーなどをわかりやすく解説します。これからパチンコを始めてみたい方、ひさしぶりに遊んでみようと思っている方に向けて、安心して楽しめる“パチンコホール完全ガイド”をお届けします！

パチンコホールに行ってみたい！ でも……

前回、パチ助さんが段ボールで自作したパチンコ台とくじで、基本的なパチンコの仕組みを学んだたまちゃん。 とはいえ、段ボールパチンコだと演出も音もないし、ちょっと物足りない。せっかく遊び方を知ったんだから、ホールで遊んでみたい！

でも……はじめて だからホールに行くのはちょっと不安かも……。

ん？ どうしたの、たまちゃん。

あ！ パチ助先輩、いいところに！ この前パチンコの仕組みを教えてもらってすっごく楽しかったのでパチンコホールに行ってみたいんですけど、ひとりだとルールとかマナーもわかんなくて不安なんです。

そういうことか！ 新しいパチンコ仲間ができてすごくうれしいよ。じゃあパチンコホールで遊ぶために必要な知識を教えるからこの後一緒に行ってみよう！

パチンコホールってどんな場所？ 入店前の基礎知識と台選び

そもそもパチンコホールって入ったことなくて……どんな雰囲気なんですか？

そっか、はじめてだとどこでも不安だよね。行くとわかるけど、パチンコホールはすごくきれいで清潔だし、はじめての人でも年齢性別問わず問題なく楽しめる場所だよ！ トイレもピカピカだし、分煙化されていて喫煙可能な場所以外は禁煙、アルコールも禁止されているからね。

そうなんですね！ それなら私も安心して楽しめそう！

それじゃあ、まずはパチンコホールの店内について解説しよう。このために今回も自作してきたよ！

また作ってくれたんですね！ ありがとうございます！

この後遊びに行こうとしてる「マルハン新宿東宝ビル店」でフロアガイドを作ったよ。基本的にどこに何があるかは店によって違うけど、設置されている内容はどこも一緒だから安心してね。ホールに入ったら、まずは遊びたいエリアに向かおう！ 基本的にパチンコは1玉1円で借りられる「1円パチンコ」と、1玉4円で借りられる「4円パチンコ」があるんだ。

ふむふむ。他にもスロットコーナーがあるんですね。自動販売機コーナーやコインロッカーまで!?

そうだね。今回はパチンコに絞って解説するよ。店内に入ったら1円か4円パチンコの好きな方のエリアに行って、空いている台を選んで座ろう。

入店したら台まで店員さんに案内されたりするんですか？

いや、特に案内とかはないから、自分で自由に遊びたい台を選んで座ればOK。遊び始めるタイミングも終わるタイミングも自分で決められるから、気楽に考えて大丈夫！ ちなみに台に「休憩札」が置いていたり、上皿に玉が残っていたりする台は、離席しているだけで他の人が遊技している台だから座らないようにね。逆に自分がトイレなんかで離席するときも、上皿に玉を残しておこう。食事休憩とかで10分以上離席するときは「呼び出しボタン」で店員さんを呼んで休憩したいことを伝えれば、休憩札を置いてくれるよ。

わかりました！ 台を選んで座ったら、次はどうすればいいですか？

そうなると思って台を作ってきました！ もちろん段ボールで（笑）。

パチ助さん力作の段ボールパチンコシリーズ

さすが段ボール職人！ すごい！

台を選んだら、台の左側にある「玉貸機」にお金を入れよう。で、台にある「貸玉ボタン」を押すと、パチンコ玉が出てくるんだ。これで遊ぶための準備は完了だよ。

貸玉ボタン

思っていたより簡単ですね！

パチンコの遊び方は覚えている？

覚えています！ ……でも念のためもう一度教えてください！

一般的な台は、右手側にハンドルがついているから、それを右に回すんだ。すると玉を打ち出すことができるよ。右に回すほど玉の勢いが増して、左に回すと弱い勢いで打ち出せるから、勢いを調整して「ブッコミ」と呼ばれる左上のあたりをうまく狙おう！ 打ち出した玉は、釘に当たったり、間を通ったりしながら下に落ちていって、最後に台の真ん中にあるスタートチャッカーに入ると「入賞」だよ。

入賞すると「抽選」が始まるんでしたね！

そうそう！ 入賞の数だけ抽選を受けられるから、入賞しやすい位置を見つけたら同じ場所を狙うように調整しよう。ただ、機種によって違いはあるけど、基本的には保留は最大で4個までしか貯まらないから、画面上で保留が最大まで貯まったらハンドルについているボタンを押すこと。このボタンを押している間はハンドルをひねった状態でも玉が打ち出されないんだ。保留が消化されたらボタンから手を離して再び玉を打ち出してね。

わかりました。その抽選で「大当り」すると、玉がもらえるんですよね。さらに、大当りから確率で「確率変動（確変）」に入ることがあって、そうなると通常時よりも大当りしやすい状態に突入する！ パチンコで一番楽しい瞬間ですね！

そうだね！ 好きなだけ遊んだら、玉の情報が記録されたICカードを景品カウンターに持っていって、好きな景品と交換すればOK！

お店に入ったら台を選んで、お金を入れて玉を借りて、遊び終わったらICカードを景品カウンターに持っていって景品と交換、ですね。思ったより簡単そう！

たまちゃん、ついにホールデビュー！ 確変で大盛りあがり！

ふたりがやってきたのはマルハン新宿東宝ビル店。はじめてのホールに、たまちゃんは大興奮の様子です。

ホントにすごくきれい～！ 明るくてにぎやかで、めっちゃテンション上がりますね！

でしょ？ さて、それじゃあ今日は1円パチンコを遊んでみようか。

席はどこでもいいんですよね？

うん、空いている席ならどこでも自由に選べるよ。

じゃあ、ここにしようかな！ で、次に千円札を左側の玉貸機に入れたら玉貸ボタンを押して……あ！ 玉が出てきた！

PA海物語3R3

©︎SANYO BUSSAN CO.,LTD.

よーし！ どんどん打っていこう！

ちなみにホールに並んでいるパチンコには、大当りしやすいけれど出玉が控えめな「ライト（甘デジ）」、大当りしにくいけれど出玉が多めの「ミドル」、甘デジとミドルの中間でバランスタイプの「ライトミドル」の機種が用意されています。大当りする確率は、台にもよりますが主にライト（甘デジ）が約1／99、ライトミドルが約1／199、ミドルが約1／319です。

今回パチ助さんとたまちゃんが選んだ機種は「PA海物語3R3」。「ライト（甘デジ）」の遊びやすい機種です。大当り確率が約1/99.9で、図柄が揃って大当りになると、約500個or1,000個の出玉がもらえます。大当り後は、基本的に奇数揃い後は確変へ、偶数揃い後は40回転の時短へ突入。ただし偶数揃いでもその後、確変へ昇格したり、大当り後の時短中に確変へ昇格する可能性もあります（確変突入率51%）。確変中は、大当り確率が約1/16.9となります。

すごい！ 本物のパチンコ台は音とか演出が派手ですごく楽しい～！ 数字、特に奇数が揃いそうになったらめっちゃドキドキしますね。

そのドキドキがパチンコの醍醐味だよね！

～15分後～

あ！ 数字が揃いました！ やった～当たりました！

おめでとう！ ハンドルはそのままで下側の「アタッカー」を狙って！ お！ しかも揃った図柄が奇数だから確変突入だ！

こ、こ、これが確変！ やった～！

玉がいっぱい出てきたね。それじゃあ台の左下にある「玉抜きレバー」を押してみて。玉が台から流れて自動で計算し、ICカードに記録してくれるよ。この記録された玉は「再プレイ」ボタンを押すといつでも使えるから安心してね。

～大当り後1時間経過～

少しランチ休憩しない？

いいですね！ 行きましょう！

それなら、台の上にある「呼出ボタン」を押して店員さんを呼ぼう。このお店は休憩する旨を店員さんに伝えると、休憩カードを台に置いてくれて、台を40分間キープしたまま離れられるんだ。ちなみに喫煙カードを使うと10分間は離れられるよ。お手洗いに行くときなど、短い時間離席するときに使うよ。

～ランチ休憩後1時間経過～

そろそろ終わろうかなぁ。楽しかったー！

たくさん当たってよかったね！ それじゃあ「返却」ボタンを押してみよう。これで、玉の情報が記録されたICカードが出てくるから、お店の入口近くにある精算機に入れよう。そこで玉貸ししなかった分のお金が返ってくるよ。大当りでもらえた玉の情報が入ったICカードは景品カウンターで景品と交換できるんだ。

いよいよ景品と交換ですね！ ワクワク！

はじめてのパチンコホール、どうだった？

行く前はどんなところなのかわからなくて不安でしたけど、実際に行ってみるとすごく楽しく遊べました！ あっという間に時間が過ぎちゃいましたね。次からはひとりでもいけそうです！

それはよかった！ 少しでもパチンコの楽しさや、パチンコホールの魅力が伝わったならうれしいよ！ ちなみに、もし忘れちゃっても遊技方法含め、店内に色々と案内表示があると思うからそれを見るか、店員さんに聞けば丁寧に教えてくれるから、安心してね。

パチンコデビューに興味を持った方はKIBUN PACHI-PACHI委員会をチェック！

はじめてのパチンコホールに緊張してしまうかもしれませんが、今回たまちゃんが体験したように、基本的な知識やルールを知っていれば誰でも気軽に楽しむことができます。きっと、パチンコの奥深さと面白さに夢中になってしまうでしょう。

KIBUN PACHI-PACHI委員会は、少しの間パチンコやパチスロの魅力から遠ざかっていた人、そしてまったく触れたことのない人へ、今の時代に合った新しいワクワクを届ける活動を行っています。今回の記事で興味を持った方、ひさしぶりにやってみようかなと思った方は、ぜひKIBUN PACHI-PACHI委員会のサイトをチェックしてみてください！

取材・撮影協力：マルハン新宿東宝ビル店

