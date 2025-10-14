素材の選定や製法などにこだわり、独自の厳しい基準をクリアしたものだけが手にする栄冠。ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のプレミアムライン「ファミマル PREMIUM」の名は伊達じゃない。コンビニ飯、コンビニ菓子のスタンダードを覆しかねないほどレベル違いなのだ。

そんな「ファミマル PREMIUM」にこの秋、新たな商品が追加される。と同時に、大幅なリニューアルも施されるとのウワサが……。はやる気持ちを抑えきれず、一足先に実食してみた結果、とんでもないハイクオリティに驚愕! その詳細を、商品開発担当者の声と共にお届けしたい。

最高峰「ファミマルPREMIUM」に新商品＆リニューアル商品が登場!

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のなかでも、特に素材や製法にこだわった商品のみが厳選された「ファミマルPREMIUM」シリーズ。その存在感とは裏腹に、意外にもまだ20商品程度しかラインアップしていないらしい。プレミアムの名を冠するにはかなり厳しい基準が設けられているようだが、なるほど、すごく説得力がある。

むしろ、そんな狭き門をくぐり抜けた最高峰の商品たちだからこそ、実際に食べるとその素晴らしいクオリティに驚かされるわけだ……が! この秋、なんと一気に8商品が追加される(リニューアル含む)というのだから見逃せない。

ということで、新たに「ファミマルPREMIUM」に追加される商品を実食〜!

異次元の柔らかさ! 進化した「じっくり煮込んだ極ほろっ豚角煮」

まずは「じっくり煮込んだ極ほろっ豚角煮」。もともとファミマルのチルドパウチ惣菜商品に豚の角煮はラインアップしていて、それもちゃんと美味かったし、実際にパウチ惣菜の売上No.1を誇る人気ぶりだったそうだが、今回はそれがさらにプレミアムにバージョンアップする形で登場するようだ。

さっそくレンジでチンしてみると……

うわっ、マジで!? めちゃくちゃ美味しそうじゃん!! 一切れ一切れがデカい! これ多分、もともとあったファミマルの豚角煮よりボリューミーになってるぞ!? 手間暇をかける代わりに量が減るのはわかる。だけど逆に増えるって……太っ腹すぎない?

で、肝心の味のほうはというと……

ウッッッッッマ!!!! えっ、なにこれ? ウソみたいなレベルの高さ……。人気料理店の角煮と比べてもまるで遜色がない。豚肉はかなり大きめに切られているのに、食感はめちゃくちゃ柔らかくてホロホロ。肉々しさはちゃんと感じられるのに、噛むたびに肉が抵抗なくほどけていく……くぅ〜!

味付けも抜群にキマっていて、濃厚な醤油とコクのある甘みが食欲を増進。しかも豚肉の中までしっかりと味が染み込んでいるので、噛めば噛むほどに旨味が押し寄せてくる。これはご飯も進むし、ビールや日本酒にも合うに違いない。凄まじく本格的だ。今すぐタレごとご飯にかけて食らいたい……!

商品本部デリカ食品部の川島 裕さん

同商品を開発した川島さんによれば、今回の最大の改良ポイントはやはり「より本格的で、柔らかく“極ほろっ”と崩れる食感」を実現した点にあるそうだ。とある老舗のお惣菜屋をベンチマークに、製法と味付けを大きく見直したという。

まず注目すべきは調理工程の変更だ。従来はお肉を「蒸してから煮込む」方法を採用していたが、新商品では「茹でてから煮込む」の製法へと進化した。

下味のついた調味液の中で長時間茹でることで味がしみこみ、コラーゲンがゼラチン化してとろけるような口当たりになるんです。同じ豚肉でも、工程を変えるだけでここまで違うのかと驚きました」(川島さん)

味付けについても工夫が凝らされている。従来の砂糖を「北海道産てんさい糖」に変更し、甘みの奥行きとコクを強化。醤油や生姜の配合比率も調整したという。特に生姜は従来と比べ量を抑えることで、クセを和らげ幅広い層に受け入れられる味わいに仕上げた。

見た目やボリューム感にもこだわっており、川島さんいわく、「やっぱり角煮は見た目の存在感と噛み応えも大事。市場の専門店に近づけたいという思いから、サイズアップを決めました」。使用している材料は大きく変えていないそうだが、進化の度合いが半端ではない。いや、マジであまりの美味しさにビックリ……!!

フランス産の発酵バターを31％使用!「贅沢バタークッキー」も実食

「贅沢バタークッキー」は発酵バターを惜しまず使った高級感あふれるクッキーで、くちどけのよさにもこだわったとのことだ。

内容量は5枚入りで、それぞれ個包装になっている。この時点でもうプレミアム感があるが、味のほうはどうか。さっそく、いただきます!

う〜わ、美味しいぃぃぃぃぃぃぃぃッ!!!! これはちょっとたまらん……! クッキーなのにジューシーというか、バターの濃厚なコクが口全体にじゅわ〜っと広がっていく。なんていう贅沢感だ。くちどけのよさも想像以上に素晴らしく、クッキーの上品な甘みとバターの風味だけが余韻として心地よく残り続ける。

後味が全然クドくないのも嬉しい。塩もちょっと効いているので、甘みとキレのバランスがめちゃくちゃいい塩梅になっているのだろう。それにしても、このバター感は本当にスゴい。クッキーは大きくて厚みもあるので、一枚でもかなり高い満足感が得られる。一枚一枚、大事に味わって食べたくなる、本物志向のクッキーである。

商品本部スイーツ部の藤井弥生さん

商品本部スイーツ部の藤井さんによると、「贅沢バタークッキー」はその名の通り“バターへのこだわり”を徹底した一品。最大の特長は、フランス産発酵バターを31％という高配合で使用している点だという。一般的な市販クッキーの油脂量は多くても20％程度にとどまることが多く、一般メーカーでは再現が難しいレベルなのだとか。

「百貨店で販売されている高級クッキーは1箱2,000～3,000円することも珍しくありませんが、コンビニでこのクオリティのものが5枚358円で楽しめるというのは、大きな魅力だと思います」(藤井さん)

この絶妙なバランスは、発酵バターの特性に加え、製法や素材の工夫によって支えられている。一般的な大量生産のクッキーは丸型が多いが、この新商品は角が立つ四角い形状を実現。食べやすさと高級感のある見た目を両立した。さらに、小麦粉だけでなくアーモンドプードルを加えることで、ほろっとしたくちどけや香ばしさも演出している。仕上げに少量の塩を加え、甘さを引き締めることで、しつこさを感じさせない味わいに仕上げた。

当然、開発は容易ではなかったという。「バターを多く含む生地は柔らかく、べたつきや形崩れが発生しやすいんです。ですので、ギフト菓子や半生焼き菓子を手掛けるメーカーと協力し、ようやく30％を超えるバター配合を実現しました。メーカーのなかでも過去最高の配合比率に挑戦いただきました。」(藤井さん)

せっかくなので、「ファミマル PREMIUM」のお菓子第1弾として昨年登場し、今も高い人気を誇っているという「贅沢チョコプレッツェル」も改めて試食。実際に口にしてみると……

いや、もう本ッッッッッ当に美味いな……! なんッッッじゃ、このクオリティ!!!!! チョコレートはたっぷりと贅沢にコーティングされていて、味わいは濃厚でビター。カカオの風味が存分に楽しめる。

この濃いめのチョコレートがパリパリ食感のプレッツェルと好相性で、プレッツェルの塩味とチョコレートのほろ苦さ&甘さがまさに絶妙な塩梅。完璧にマリアージュしている。サイズ感も大きめで、食べ応えも確保されている。

「一般的なチョコ菓子は甘さが前面に出ますが、これはカカオ分約57％のビターチョコを採用し、甘さを抑えつつも豊かなカカオ感を楽しめる仕立てになっています。70％以上だと苦味が強すぎてお菓子としての食べやすさが失われてしまうので、57％が甘さと苦味の黄金比だったんです」(藤井さん)

ちなみに、この「贅沢チョコプレッツェル」は原料や製造工程にまで工夫を凝らし、メーカーと共同開発した完全オリジナル商品。“プレッツェルに最も合う味”を一から設計した。カカオ感と塩味のバランスを試行錯誤し、専用のチョコレートを生み出したという。さすが「ファミマルPREMIUM」、こだわり方が半端じゃない……!

期間限定クーポン配布中! 今すぐ近くのファミリーマートへ!

「ファミマルPREMIUM」の商品ラインアップ拡充に合わせ、ファミリーマートは10月14日(火)から27日(月)までの期間、「ファミマルPREMIUM」をお得に楽しめるキャンペーンを実施。期間中、ファミペイに、50円割引クーポンが配信される。

しかもクーポンは期間中何度でも利用可能で、1回の会計で対象商品5個まで使用できるのだとか! 昨年は1会計で1個までだったので、お得感がアップしている。この期間にまとめ買いしちゃうのもおすすめです。利用しないなんて、あまりにもったいない。

素材の選定や製法などにこだわり、一切の妥協を許さない。その姿勢が、ひと口食べるだけで明確に伝わってくる。ファミマの本気が形になった「ファミマルPREMIUM」。この秋、ぜひお得に味わってみて!

ファミマルPREMIUM

お得に試す!

猿川佑 さるかわゆう この著者の記事一覧はこちら

[PR]提供：株式会社ファミリーマート