「割って、驚け。」――。そんなワクワク感溢れるコピーを掲げた新メニューが、すき家から登場します。その名も「チーズインハンバーグカレー 」。

牛丼と並んで多くのファンがいるすき家のメニューといえば、カレー。2024年10月に行われたリニューアルも注目されました。今回新登場した「チーズインハンバーグカレー」は、そんなすき家のカレーに完全新作のチーズインハンバーグをトッピングした一品！一体どんな仕上がりになっているのか、すごく気になりますよね。ということで今回は私、マイナビ女子社員Aが一足先に実食。その魅力を深堀りしてみました！

カレーとお肉の香りが食欲をかきたてる「チーズインハンバーグカレー」

10月7日に登場した、すき家の期間限定メニュー「チーズインハンバーグカレー」。なんと、すき家として初めて“チーズを中に入れたハンバーグ”を採用したメニューなのだそうです。 チーズはモッツァレラとレッドチェダーの2種を使用し、ハンバーグを割るとチーズがとろ〜りととろけ出す仕掛けになっているとか……。ソワソワと席で待っていると、さっそく目の前に商品が運ばれてきました。

おっ、美味しそう〜！！すき家のカレーに乗せられた、ふっくらとした肉厚のハンバーグ。ハンバーグにはホワイトソースがかけられており、カレーとのコントラストがすごく美しい……！さらに、煮込まれたカレーの香りと香ばしいハンバーグの匂い、ほのかに漂うニンニクの香り……。視覚も嗅覚も刺激され、食欲が一気に高まります！

担当者コメント

昨年のリニューアルで、すき家のカレーは子どもからお年寄りまで楽しめる味になりました。そこで今回はハンバーグ×チーズを組み合わせ、さらに喜んでいただける商品を目指しました。“カレーとハンバーグ”、そして“ハンバーグとチーズ”。誰もが好きなダブルインパクトをぜひお楽しみください！

実食！ハンバーグの中に眠る、黄金に輝く秘宝（チーズ）に大興奮！

それでは、いよいよ実食！

スプーンを入れてみるとハンバーグのしっかりとした肉感が伝わり、次の瞬間、中からモッツァレラチーズとレッドチェダーチーズが合わさった熱々のチーズソースがとろりと流れ出してきました！まさに「割って、驚け。」の言葉どおりの瞬間です。

ひと口食べてみると、まずハンバーグのジューシーさに驚かされます！牛と豚の合い挽き肉を使用しているそうで、噛むたびに肉汁が溢れてきます。食感は肉々しくて食べ応えも抜群。そして、このジューシーなハンバーグにチーズが最高に合う！モッツァレラとレッドチェダーのダブルチーズはとても濃厚でまろやか。コク深く、とろけるような食感とのバランスも絶妙です。

担当者コメント

合い挽き肉は練りすぎると肉感や食感がなくなってしまうため、混ぜ方を工夫しています。モッツァレラで伸びを、レッドチェダーでコクと色を表現し、割った瞬間の見栄えにもこだわりました。





さらにクリーミーな特製ホワイトソースが秀逸！ニンニクやオニオンの風味が、ハンバーグやカレーの旨味を引き立てています。すき家の家庭的なカレーにお洒落な洋食の要素が加わり、全体的にさらに奥行きのある味わいになった気がします。これはやみつき確定。スプーンを動かす手が止まりません……！

担当者コメント

いろんなソースを試作した結果、最終的にこのホワイトソースを採用しました。ほんのり香るニンニクとオニオンで食欲を刺激し、ハンバーグの旨味や風味をしっかり引き立てられるような仕上がりになっています。





その日の気分によってカスタムできる“味変オプション”

「今日は気分を変えたいな……」そんなときは、トッピングやソースの追加でいつもと違った味わい方への変更も可能です。

もっとチーズを感じたいとき

チーズがまるで滝のようです

もっともっとチーズを楽しみたい！そんなチーズ好きにオススメなのが「チーズ×チーズインハンバーグカレー」。ハンバーグの中のチーズに加え、さらに上からチーズがどっさりトッピングされています。チーズ好きにはたまらない一品です。

もっとスパイシーな味わいにしたいとき

カレーにはやっぱり刺激も欲しい！そんな方には「すき家の特製辛口ソース」をかけるのがオススメです。唐辛子と胡椒を効かせたスパイシーなソースで、お好みの辛さに調整可能。ボトルに記載された「辛さメーター」を目安に加えると、自分好みのカレーにカスタマイズできます。ただし少量でも本格的に辛いので要注意！

ほかにも、おんたまを加えることでマイルドな味わいになる「おんたまチーズインハンバーグカレー」が用意されているようなので、ぜひ好みの一皿を見つけてみてくださいね。

今年の秋は「チーズインハンバーグカレー」ですき家を堪能しよう！

「チーズインハンバーグカレー」は、見た目のインパクトと食べたときの満足感が存分に楽しめる、特別な逸品でした。とろけ出すチーズ、ジューシーなハンバーグ、ニンニクがほんのり香るホワイトソース、そしてすき家のカレー。それぞれが組み合わさり、最後まで美味しく楽しめます。

最後に、商品開発担当者さんからメッセージをいただきました！

担当者コメント

食べる前からワクワクしていただける、エンタメ性のある商品に仕上げました。幅広い世代のお客様に“見て楽しい、食べて美味しい”と感じてもらえれば嬉しいです。チーズとハンバーグの組み合わせを楽しみながら、すき家のカレーに加わった新しい魅力をぜひ体験してみてください。





「割って、驚け。」――。そのコピーどおり、スプーンを入れる瞬間から楽しめる「チーズインハンバーグカレー」。この秋、ぜひ堪能してみてください！

