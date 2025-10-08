2025年10月に設立20周年を迎えるGMOクリック証券は、よりリーズナブルで自由な取引環境を提供するため、株式・投資信託の取引手数料の“完全無料”をスタートしました。（※電話注文を除く。）そんなニュースを伝える新CM「株式手数料ゼロゼーロ」篇が、10月8日（水）に公開。思わず口ずさみたくなる「ゼロゼーロ♪」のフレーズとともに、イメージキャラクターの佐々木希さんとお笑い芸人のスギちゃんが登場しました。童謡「かえるの合唱」をベースにした替え歌で、楽しさと“完全無料”の魅力を盛り込んでいます。

CMは佐々木希さんの「GMOクリック証券は株式手数料ゼロ？」という問いかけからスタート。 そこに“手数料ゼロ”の被り物をかぶった5人のミニスギちゃんが登場し、リズミカルに「ゼロゼーロ」と歌いながら、株式や投資信託、NISA、FX、CFDまで幅広い取引がゼロ円であることを伝えます。愛らしい世界観とコミカルな演出に、思わず笑顔になってしまうCMに仕上がっています。

素の笑顔が満載！ 佐々木希さんのメイキングも公開

本編だけでなく、YouTubeでは撮影の舞台裏を収めたメイキング映像も公開中。替え歌に合わせてコミカルなダンスを披露するスギちゃんに、笑顔を浮かべる佐々木さん。「私の後ろでたくさん踊っているので、そこもぜひ見ていただけたら」と視聴者へメッセージを送ります。普段はなかなか見られない自然体でチャーミングな表情に、現場も和やかな雰囲気に包まれていました。

取引コスト、まさかのゼロ！ 株式も投信も完全無料に

今回のCMの背景にあるのが、GMOクリック証券による「株式・投資信託の取引手数料の完全無料化」です。2025年9月1日から、現物株式や信用取引、投資信託のすべてが条件なしでゼロに。特別な申し込みや設定は不要で、口座を持つすべてのお客さまが自動的に対象になります。これまで「取引コストが気になる」と感じていた人にとって、大きな一歩を踏み出すチャンスになりそうです。業界最安値水準を維持しながら誰もが平等に恩恵を受けられる仕組みは、投資が初めての方にも、すでに始めている方にも、うれしいニュースといえるでしょう。

「株式手数料ゼロゼーロ」篇に込められたメッセージ

「株式手数料ゼロゼーロ」篇というタイトルは、株式手数料が“完全にゼロ”であることを端的に表しています。シンプルで覚えやすいフレーズだからこそ、CMを見た人がすぐに“ゼロ＝無料”と結びつけられるのがポイント。金融サービスというと専門的で難しそうに聞こえることもありますが、あえてポップなメロディーで伝えることで「投資をもっと身近に感じて欲しい」というメッセージが響いてきます。エンタメ性と信頼性が一緒になったCMだからこそ、見た人の心に残る仕上がりになっていますね。

投資信託サービスも進化中！ さらに広がる選択肢

GMOクリック証券は、手数料無料化にとどまらず、投資信託の利便性向上にも取り組んでいます。「投信進化中！」と題し、少額から始められる分散投資の拡充や、取引ツールの改善を継続的に実施。こうしたサービスの進化により、資産形成の入り口がより広がり「自分に合ったスタイルで投資を始められる」ことが実現されています。

今がチャンス！ Amazonギフト券が当たる「トリプルチャンスキャンペーン」も

株式・投信取引手数料の完全無料化を記念して、Amazonギフトカードや現金が抽選で当たる「トリプルチャンスキャンペーン」も実施中です。投資を始めたい人にとっては、プラスして背中を押してくれるきっかけになるはず。

キャンペーンは10月17日(金)23：59まで。総額1,600万円のプレゼントキャンペーンを、ぜひチェックしてみてください。

CMから広がる“ゼロゼーロ”の新常識

佐々木希さんとスギちゃんが出演する新CM「株式手数料ゼロゼーロ」篇は、替え歌やコミカルな演出を通じて“株式手数料完全無料”をわかりやすく伝える内容となっています。投資は難しそうだと考えていた人も、誰でも条件なしの「ゼロ」を知ることでぐっと始められやすくなることでしょう。キャッチーなCMをきっかけに、「ゼロゼーロ」をぜひ体感してみてくださいね。

[PR]提供：GMOクリック証券株式会社