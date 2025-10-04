ここ数年盛り上がりを見せているAmazonの「プライム感謝祭」。3回目の開催となる今年は、「感謝いっぱいのお得をあなたに」をテーマに、10月7日から10日の4日間開催されます。プライム会員のみ参加できる先行セールも、10月4日から6日にかけての3日間開催されるので、見逃せません。

もちろん、EarFunもプライム感謝祭に参加します。対象は7製品、Amazonのイヤホン/オーバーヘッドホン部門で上位にランキングされている人気製品を特別価格でご提供! しかも、マイナビニュース読者は「6%OFF上乗せクーポン」でもっとおトクに。クーポンは記事の下方に掲載していますので、是非ご利用ください!!

大人気のクリップ型「EarFun Clip」が超お買い得!

いま大人気のワイヤレスイヤホンといえば、耳の外周部を挟み込むように装着するクリップ型。アクセサリのイヤーカフによく似ていることから、イヤーカフ型と呼ばれることもあります。周囲の音が自然に鼓膜へ届くため、開放的な気分で音楽を楽しめだけでなく、自動車の走行音も自然に耳に入るのでランニングも安心です。

文字どおりクリップ型の「EarFun Clip」は、装着感にこだわり設計したEarFunの自信作です。2つのパーツを結ぶブリッジ部のアーチ形状は、1万人以上の耳型データと10ヶ月にもおよぶ装着試験をもとに最適化を施したもので、軽やかな装着感と高い安定性で支持されています。存在を意識しないほど軽い装着感で、「ながら聴き」に最適です。

音質には自信あり。大口径φ10.8mmカーボンファイバー複合素材ダイナミックドライバーは、繊細な弦楽器も艶のあるボーカルもしっかり再現。さらにEarFun独自の低音強化技術「Bass-Surge」により、クリップ型でありながら迫力の低音を実現します。

そのEarFun Clipが、プライム感謝祭期間中は18%オフの6,489円でのご提供。マイナビニュース読者は6%オフ上乗せクーポン適用でさらにおトクな6,100円、最終割引率はなんと23.7%。クーポンは記事の下方に掲載しています!

ノイキャン抜群の「EarFun Air Pro 4i」が超特価!

イヤホン選びで重要なのは、音質、デザイン、そしてノイキャンこと「ノイズキャンセリング」。マイクで集めた周囲の雑音と正反対の波形を持つ周波数(逆位相波)をリアルタイムに計算し、それを雑音に重ね合わせることで打ち消す「アクティブノイズキャンセリング」により、電車の走行音や街の喧騒を気にならないレベルにしてくれます。

ノイズキャンセリングの効果は、マイナスのデシベル(dB)値で表されます。数値は小さいほうが効果は大きく、周囲の雑音が気にならなくなります。効果を発揮した周波数帯によって体感値に差が出るものの、一般的には「-40dB」より「-45dB」のほうがノイズキャンセリング性能は高いといえます。そして生成される逆位相波の精度が高いほうがノイズ低減効果が大きくなります。

2025年8月発売のEarFun Air Pro 4iは、最新・高性能SoCとEarFun独自の逆位相波生成アルゴリズム「QuietSmart 3.0」により、最大で「-50dB」という業界トップクラスの性能を実現しました。11mm径チタンコーティング複合振動板搭載で音質もバッチリ、信頼のオーディオ機器アワード・VGP 2025 SUMMERで金賞を受賞しています。

そんなEarFun Air Pro 4iが、プライム感謝祭期間中は18%オフの6,489円でのご提供。マイナビニュース読者は6%オフ上乗せクーポン適用でさらにおトクな6,100円、最終割引率23.7%でGETできます! 記事の下方に掲載してるクーポンをご利用ください!

ヘッドホン派には「EarFun Tune Pro」が激推し!

EarFun製品のアイデンティティは「音」、サウンドクオリティが身上です。だからイヤホンはもちろんヘッドホンも音質重視設計を徹底、お手ごろ価格でもしっかりと作り込んでいます。

EarFun Tune Proは、音質を決定付ける大切な要素・ドライバーとして、大口径φ40mmPET複合振動板と日本製φ10mm液晶ポリマー振動板のデュアルダイナミックドライバーを採用しました。繊細な楽器の音を丁寧に描写しつつ、深みのある低域の表現力が加わることで、コンサートホールの最前列で聴いているかのような臨場感を味わえます。

さらにEarFun Tune Proは、最大-45dBのアクティブノイズキャンセリングに対応。ジェット機内などのノイズが気になる環境でも、自分だけの空間にいるかのように心地よく、鮮明でクリアなサウンドを堪能いただけます。

コンパクトに折りたためる構造や計5基の高性能マイクによるクリアな音声通話、最大120時間のロングラン再生に対応するなど機能が盛りだくさんのEarFun Tune Proが、プライム感謝祭期間中は22%オフの6,989円でのご提供。マイナビニュース読者は6%オフ上乗せクーポン適用でさらにおトクな6,570円、最終割引率は驚きの26.9%です。記事の下方に掲載しているクーポンをチェックしてください!!

人気製品をおトクにGET!

EarFunが今度のプライム感謝祭で特別セールを実施するのは、これまで紹介した3製品だけではありません。動いてもズレにくい耳掛け型イヤホン「EarFun OpenJump」、ハイレゾワイヤレス&ロスレス再生に対応したノイキャン装備のイヤホン「EarFun Air Pro 4」、ハイレゾワイヤレス&ノイズキャンセリング対応のヘッドホン「EarFun Wave Pro」、スマートフォンに接続すれば高音質で有線イヤホンを楽しめるUSB DAC「EarFun UA100」という人気製品も、通常価格より大幅に値下げします。もちろん、6%オフ上乗せクーポンも適用できますから、ぜひご検討ください!

製品名 通常価格 セール価格 クーポン適用後（▼6%） 最終割引率 EarFun Clip 7,990円 6,489円 6,100円 23.7% EarFun Air Pro 4i 7,990円 6,489円 6,100円 23.7% EarFun Tune Pro 8,990円 6,989円 6,570円 26.9% EarFun OpenJump 8,990円 7,390円 6,947円 22.7% EarFun Air Pro 4 9,990円 7,780円 7,313円 26.8% EarFun Wave Pro 8,990円 7,638円 7,180円 20.1% EarFun UA100 9,980円 7,990円 7,511円 24.7%

EarFun OpenJump

EarFun Air Pro 4

EarFun Wave Pro

EarFun UA100

マイナビニュース読者はさらにおトクに!

私たちEarFunは、外観デザインの設計から実地装着テスト、フィードバックを反映した改良、量産・出荷に至るまで、すべての製品に十分な時間と工夫を注ぎ、全工程を厳格に管理しています。特に品質管理においては、3回全数検査してから出荷するという極めて厳格な規定を設け、お買い上げより18ヶ月（製品登録で24ヶ月に延長）という業界最高水準の品質保証体制を敷いています。

10月7日から4日間、10月4日からスタートの先行セールを含めると7日間にわたり開催されるAmazonプライム感謝祭は、そんな私たちの製品を手にしていただく絶好の機会と捉えています。マイナビニュースの読者の皆さまには、特別に「6%OFF上乗せクーポン」をご用意しましたので、プライム感謝祭セール価格からさらにおトクにお求めいただけます。ご購入される際には、決済ページで以下のクーポンコードを入力してください。

クーポンコード：EAROTCMN

※有効期間10月4日0:01～10月10日23:59まで

ぜひこの機会にEarFun Amazonストアをチェックしてください。皆さまのご利用をお待ちしております!

