CP One Japanが展開するフードデリバリーサービス「ロケットナウ(Rocket Now）」は9月24日から、お得なプロモーション『ゼロ配MAX』を展開している。人気の12ブランドのメニューを、送料・サービス料無料に加えて、店舗と同じ価格で注文できる (※1) というもので、12月31日まで展開する。



手頃さと安心のサービスが支持され、アプリは100万ダウンロード突破 (※2)

外食・中食の新たな選択肢として注目されているフードデリバリー。時間がない時や外出できない時は便利なサービスだが、「割高になる」という印象を持っている人も多いのではないだろうか。そんな中、注目したいのが、サービス開始からわずか8カ月でアプリが100万ダウンロードを突破 (※2) した「ロケットナウ」だ。

「ロケットナウ」は、手軽な価格と信頼性を両立させたデリバリーサービス。「送料・サービス料が無料」であるため、人気店舗のメニューが、お店で食べるのと同じ価格でオーダーできる (※1) のがポイントだ。



また、本サービスを展開する CP One Japan は、NYSE(ニューヨーク証券取引所)に上場するテクノロジー企業 Coupang, Inc(クーパン)のグループ会社であり、 クーパン社の高度な技術力と物流ソリューションを活かし、迅速かつ信頼性の高いフードデリバリーサービスを提供している。

こうした手頃さと安心して使えるサービスであることが多くの人に支持され、ロケットナウは、iOS/Androidの両アプリストアのダウンロード数で、フードデリバリーアプリ部門3カ月連続1位を獲得した。 (※2) 対象エリアも、東京(23区、23区外）、神奈川・埼玉・千葉と拡大している。

ハンバーガーからスイーツ・コーヒーまで12の飲食ブランド (※3) が対象

今回の『ゼロ配MAX』プロモーションは、これまで"デリバリーは高い"と利用をためらっていた人向け、「ロケットナウ」の手軽さと安心感を体感してもらうために実施する。

対象となるのは、バーガーキングやWendy’s First Kitchen、SHAKE SHACK、Wendy’s、Taco Bell、Mom’s Touch、ゴーゴーカレー、クリスピー・クリーム・ドーナツ、CRISP SALAD WORKS、BLUE BOTTLE COFFEE、ピザハット (※4) 、PRONTOの全12ブランド (※3) 。プロモーション対象ブランドは今後も拡大予定で、交通広告やイベントでも順次展開していくとのこと。今後の動向にも注目だ。

人気店の味を、外食と同じ感覚で自宅やオフィスに届けてもらえるのは大きな魅力。今回のプロモーションをきっかけに、まだ利用したことがない人にも「安心して頼めるお得なフードデリバリー」を体験してほしい。

■プロモーション『ゼロ配MAX』

プロモーション表示期間：2025年9月24日～12月31日(予定)

内容：プロモーション対象ブランドのメニューを、送料・サービス料無料、かつ店舗と同一価格でご注文可能であること

対象ブランド：バーガーキング / Wendy’s First Kitchen /ファーストキッチン/ Taco Bell/ SHAKE SHACK / Mom’s Touch / ゴーゴーカレー/ クリスピー・クリーム・ドーナツ / CRISP SALAD WORKS / BLUE BOTTLE COFFEE / ピザハット / PRONTO(※10月3日時点)

対象エリア：関東圏(東京23区、23区外・神奈川・埼玉・千葉)

利用方法：Rocket Nowアプリ(iOS/Android)から注文

※1 店舗と同価格で注文できるのは、「お店と同価格」バッジがついている店舗限定です

※2 2025年 7-9月 iOS、Android 統合ベース(出所：米デジタル市場分析プラットフォーム Sensor Tower)

※3 プロモーション対象ブランドは、変更・追加の可能性もあります

※4 ピザハットにおける「店舗同価格」とは、実店舗に直接デリバリー注文した際の商品価格を指します

◆「お店と同価格」の提供は対象ブランドにおいて従来から行われており、本プロモーションはその特徴を年末まで訴求するものです



