【Amazonプライム感謝祭】秋のビッグセールでエコバックスの人気ロボット掃除機が最大50％オフ! 高機能モデルから窓拭き用まで注目機種5選

家庭用掃除ロボットメーカーとして国際的に知られる「ECOVACS(エコバックス)」が、Amazon.co.jpで開催される秋のビッグセール「Amazonプライム感謝祭」に参加! 先行セールを含め、10月4日(土)0:00～10月10日(金)23:59の7日間にわたって人気製品を超お得価格で販売します。なかには50％オフで買えるものも。ここでは、そんなセール対象製品をまるっとご紹介。お見逃しなく!

強力な吸引力と水拭き性能で手間なくキレイ「DEEBOT T80 OMNI」

掃除に手間はかけたくないけど、床はいつもピカピカにしていたいという人におすすめなのが、18,000Paの吸引力に加え水拭きにも対応し、自動ゴミ収集機能まで搭載した「DEEBOT T80 OMNI」。上位機種に迫る高機能を備えながら価格を抑えており、今回のセールでは通常価格の33％オフとなる9万円台で購入可能です。

本機最大の特徴は、なんといっても強力な水拭きができるローラーモップを搭載している点。一般的なモップ掛け技術の16倍以上となる3,700Paの圧力で床の汚れを効果的に落として除去してくれます。さらに従来の回転式円形モップでは届きにくかった床の溝や壁際の汚れもしっかり拭き取ってくれるので、すみずみまでキレイに。

本体の充電や掃除後のメンテナンスを行うステーションは、コンパクトながらゴミ収集だけでなくモップの洗浄や熱風乾燥まで全自動で行う優れもの。手間をかけずに常に清潔な状態を保てます。

このほか、家の中のレイアウトを正確に把握して効率的に掃除するマッピング機能や、障害物を認識して回避したり、汚れている場所を自動で検知して重点的に掃除するAIナビゲーション機能も搭載。複雑な間取りでも機械任せでOKなのが嬉しいですよね。

超薄型で家具の下まで徹底的に清掃できる「DEEBOT T50 OMNI」

ベッドやソファ、棚などの家具の下までキレイにしたいという人におすすめなのが、高さわずか約81mmの超薄型ボディを採用した「DEEBOT T50 OMNI」。狭い場所にもスムーズに進入して掃除してくれるので、腰をかがめてホウキなどでゴミをかき出したり、掃除のたびに家具を動かしたりする必要がないのが嬉しいですよね。

可動式のサイドブラシと壁際ギリギリの1mmまで密着するモッププレートを組み合わせたTruEdge 2.0テクノロジーにより、部屋のすみずみまで清掃残しがないのも魅力的なポイント。吸引力が15,000Paと強力なうえ、ブラシへの髪の毛の絡まりを抑えながら吸引するZeroTangle 2.0技術によりカーペットや床の溝などのゴミもしっかりと効率的に除去することができます。

さらに、ふたつの高速回転モップで頑固な汚れをしっかり拭き取ってくれるOZMO Turbo 2.0技術も装備。自動充電ステーションは、60日分のゴミを収集できる機能のほか、モップを70℃の温水で洗浄してくれる機能や、45℃の温風で乾燥してくれる機能なども備えており、メンテナンスも手間要らず。

そんな高機能モデルが、今回のセールでは通常価格の48％オフとなる6万円台で購入可能。掃除機任せで常にクリーンな床を維持したい人には、とくにおすすめできる製品です!

一人暮らしにもおすすめ! コンパクトで置き場所に困らない「DEEBOT mini」

家具が多かったり、部屋が狭かったりしてお掃除ロボット導入を迷っている人におすすめしたいのが「DEEBOT mini」。掃除機本体の幅が28.6cm、高さ9.98cmとコンパクトで、家具と家具の間の狭いスペースにもスムーズに入り込んでキレイに掃除してくれます。

超小型サイズにもかかわらず、吸引力はハイクラスモデルに匹敵する8,000Paを実現。細かなホコリやペットの毛、カーペットの奥の汚れまでしっかり吸い取ることが可能です。さらに圧力を加えながら回転して床を水拭きしてくれる加圧回転式デュアルモップも搭載。頑固な汚れも効率的に除去してピカピカに磨き上げてくれます。

本体だけでなく充電ステーションも高さが38.5cmと省スペースで、圧迫感が少なく置き場所を選ばないのも特徴のひとつ。エコバックス史上最少サイズながら、ゴミの自動収集やモップの自動洗浄、45℃の自動熱風乾燥機能などを備えており、メンテナンスにも手間がかかりません。今回のセールでは32％オフの4万円台で購入でき、お財布に優しいのも嬉しいポイントです。

今なら50％オフ! 紙パック不要＆水拭き両対応モデル「DEEBOT N20 PRO PLUS」

清掃能力だけでなくゴミ収集時の排気やランニングコストなども気になるという人に注目してほしいのが「DEEBOT N20 PRO PLUS」。4段階ろ過フィルターを搭載したサイクロン式の自動ゴミ収集ステーションを採用しているため、排気がクリーンでゴミ収集時のニオイやホコリが気になりません。また紙パックが不要で、その交換の手間やコストがかからないのも嬉しいポイントです。

掃除機本体は8,000Paの強力な吸引と振動式モップによる徹底した水拭きの両方に対応しており、カーペットの奥のゴミや床についた頑固な汚れもキレイに取り除くことができます。また、ブラシへの髪の毛の絡まりを抑えるZeroTangle技術を搭載しており、お掃除後のメンテナンスの手間も最小限でOK。

さらに最長300分稼働できる5,200mAhのロングバッテリーや400mlの大容量ダストボックスを備えており、広い部屋でも電池切れなどでステーションに戻ることなく効率的に掃除できます。性能バランスに優れていて扱いやすいのが魅力で、初めての1台には最適。今回のセールではなんと50％オフの3万円台半ばで購入可能です。静音性にも配慮されているので子どもやペットのいる家庭や、掃除できる時間が限られている忙しい人にもおすすめです!

軽くて扱いやすい! 高い位置の窓もピカピカにできる窓掃除ロボット「WINBOT MINI」

めんどうな窓掃除の手間を減らしたいという人におすすめなのが窓掃除ロボット「WINBOT MINI」です。本体サイズが215×215×55mmとスリム＆コンパクトなうえ、質量も1.3kgと軽量で、収納や持ち運びがしやすいのが特徴。小窓や手の届かない高い位置にある窓など、さまざまな窓を掃除することができます。

超音波霧化スプレー技術でミスト化した洗浄液を窓全体に均一に吹きつけ、マイクロファイバー製のモップパッドで窓枠ギリギリまでムラなく拭き上げるため、清掃残しが起きにくなっています。

安全性も十分配慮されており、7,500Paの強力な吸着力や、その吸着力を維持する自動気圧補正機能、安全ロープなど、落下リスクを防ぐ機能を数多く搭載しています。また、バックアップバッテリーも内蔵しており、清掃中に停電が起きても30分以上吸着状態を維持できるため万一の場合も安心です。

ボタンを押すだけの簡単操作に加え、無料の専用アプリ「ECOVACS HOME」が用意されており、スマートフォンの画面で遠隔操作したり、清掃履歴を確認したりすることもできます。今回のセールでは38％オフの2万円台で購入可能。窓掃除の手間を考えるとコスパの良さも魅力的です!

