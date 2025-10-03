マイナビニュースは、街に馴染むシンプルデザイン と機能性を兼ね備えたバッグ＆革小物ブランド『IS/IT（イズイット）』とさまざまなコラボを実施。第一弾では学生のアンケートや座談会を経て完成したビジネスリュック、第二弾では若手社会人の意見を取り入れて、第一弾のリュックをブラッシュアップしたバッグを制作しました 。

そして第三弾となる今回は、マイナビニュース編集長が参加！ 編集長の経験や知識をふんだんに活かしたビジネスバッグが完成しました。カジュアルスタイルで普段使いも叶えるバッグの魅力と制作秘話をご紹介します。

マイナビニュース編集長とコラボ！

使いやすさをぎゅっと詰め込んだリュック＆ショルダーバッグ

オンもオフもこれひとつ！ 機能性を極めたリュック

カジュアルな見た目ながらビジネスシーンでも使える機能性を追求したリュック。丸みを帯びたシンプルなデザインで、同系色のカラーで統一感を出しているのが特徴。PC収納室にはウレタン緩衝材が入ったソフトな起毛生地を採用しており、衝撃から守ります。背面のセットアップベルトはキャリーバーに差し込めて、トラベル時にも便利です。

側面にはペットボトルや折り畳み傘が収納できるサイドポケット、内装には視認性に優れたメッシュポケットや貴重品を収納できるファスナーポケットが付くほか、伸縮するキーチェーンも付属。底面にはウレタン入りキルティングと底鋲が付いており、自立できるようにもなっています。カラーは黒・紺・グレージュの3色展開。

快適な使い心地！ 13.3インチPC対応のショルダーバッグ

リュックと同じ機能を搭載したショルダーバッグも。ショルダーテープは50mmの幅広いものを採用し、重さを軽減する仕様になっています。PC収納室は13.3inchのPCが入るサイズで、出し入れもスムーズ。内側にはサイドポケットがあり、ペットボトルや折り畳み傘なども収納可能です。カラーは黒・紺・グレージュの3色展開。

コラボバッグができるまで

今回のコラボバッグは、打ち合わせを2回実施。編集長のこだわりを感じられる、打ち合わせの様子を紹介します！

開発の裏側① マイナビニュース編集長がリクエストしたものとは？

まず編集長が注目したのは、カラーとアクセサリー面。ユニセックスなラインナップになればということで、定番カラーの黒・紺に加えて、グレージュの追加を提案しました。また、床に置いたときにバッグが傷つかないよう底鋲の追加と、キーチェーンをリクエスト。

開発の裏側② 1stサンプルを確認！ 完成に向けてブラッシュアップ

編集長自身がビジネスシーンで困ったこと、感じたことなどを踏まえて、さまざまな提案をしていきました。

最初の話し合いから1ヵ月後、編集長のリクエストが反映された1stサンプルが完成！ その仕上がりを見た編集長は「いいですね！」と嬉しそうな様子でした。

カジュアルなデザインながらビジネスシーンでも使える

高機能なバッグが完成！

バッグの内装機能・リクエストした底鋲などをじっくり見ていくなかで、編集長からは「ファスナーの引手部分も含めて、カラーを全体的にそろえたほうが、統一感が出るかも」「マチをもう少しスリムにできないですか？」などのアイデアが。そのほか、細かいところまでチェックして微調整を行いました。

ついにマイナビニュース編集長とIS/ITのコラボバッグが完成！ IS/ITを展開する『イケテイ』の展示会でお披露目されました。

展示会に訪れた編集長は、リュックタイプ・ショルダーバッグタイプそれぞれをじっくりチェック。1stサンプル時に提案していたファスナーの引手部分のカラーが統一されていること、マチがスリムになっているところなどを見て、「細かいことまで反映いただき、ありがとうございます！」と大満足な様子でした。

マイナビニュース×IS/IT コラボリュック

マイナビニュースではビジネスパーソンの生活情報をたくさん発信しています。カバンメーカーさんはもちろん、パソコン、周辺機器メーカーさんともお付き合いがあり、そのなかで得た知見を今回のバッグに反映しました。自分で言うのもおこがましいですが、とても使いやすく、素晴らしいリュックができたと思います！

POINT カラーは黒・紺に加えて、グレージュをセレクト

自立できるよう底鋲を追加

内側のポケット部分に伸縮性のあるキーチェーンを付属

ファスナーの引手と本体のカラーを同系色にして統一感が出るデザインへ

マチをスリムに

マイナビニュース×IS/IT コラボショルダーバッグ

今はフリーアドレス制のオフィスや働き方が柔軟に選べる会社も増えていて、ノートパソコンやモバイル端末などを持ち運ぶ機会が多くなりました。そこで、ショルダーバッグにもノートパソコンが収納できればいいなと思い、相応サイズの収納スペースをリクエストしました。リュックもそうですが、両手が空くタイプのバッグって、ありがたいんですよね。防水性もあるので、雨の日でも使いやすいと思います！

POINT カラーは黒・紺に加えて、グレージュをセレクト

自立できるよう底鋲を追加

内側のポケット部分に伸縮性のあるキーチェーンを付属

PC収納部分は13.3inchのPCが入るサイズに

ビジネスシーンでも活躍するIS/ITのカジュアルバッグ

マイナビニュース編集長が自らの経験・取材などから得た情報を存分に活かした本企画。IS/ITらしい機能性を兼ね備えつつ、カジュアルでふだん使いもできるビジネスバッグが誕生しました。カバンを買いたい、買い換えたいと思っている方は、今回のコラボバッグを検討してみてはいかがでしょうか？

