来シーズン、東京ヤクルトスワローズは新体制で4年ぶりのV奪回に挑むことになる。公式戦全日程終了後に新監督が発表され、秋季キャンプへ突入。すぐに新たな闘いが始まる。世代交代期を迎える中で躍進が期待される若燕たちをクローズアップ─。

本格的な世代交代期を迎えて

チーム浮上のために欠かせないのは若手の台頭である。ここ数年、どっしりと4番に座り本塁打王3度、打点王2度、2022年には史上最年少で三冠王にも輝き、リーグ連覇（21、22年）、日本一（21年）にも大きく貢献した村上宗隆がメジャーリーグ挑戦のためチームを去る可能性が高い。

また、川端慎吾が現役引退を表明。来シーズンでプロ16年目を迎える「ミスター・トリプルスリー」山田哲人は健在とはいえ、いつまでもベテランに頼っているわけにもいかない。

野手だけではなく、投手陣に目を向けても同じことが言える。現役続行を決めた45歳の石川雅規、入団14年目を迎える小川泰弘はいるが、今後を見据えてフレッシュな戦力で先発ローテーションを組むべきだろう。

世代交代がスムースに進むか否か、それが来シーズン開幕までのスワローズの一つの大きな課題である。

積極的な若手起用が来シーズンにつながる

今シーズン、打撃陣の中でもっとも安定した活躍を見せたのは入団5年目の内山壮真だった。4月に1軍に昇格し5月からはスタメンに定着、登録ポジションのキャッチャーではなく主にライトの守備についた。経験を積む中で尻上がりに調子を上げ、クリーンアップを打つまでに進化を遂げる。

9月29日時点で打率.271、8本塁打、48打点の数字を残し、猛打賞（1試合で3安打以上）も8度マーク。セ・リーグ打撃ランキング12位に名を連ねており、来シーズン以降も打線の主軸を担うことが期待される。

スタメンの入れ替えが激しかった今シーズン、規定打席に到達しているのは内山とオスナのみ。ケガによりベンチを離れる選手が多かったこともあるが、高津監督が若手選手にチャンスを与え育成に尽力した証でもある。

レギュラー定着が見込まれていた長岡秀樹は体調が整わず5月から7月にかけて出場ゼロと悔やまれるシーズンに終わったが、5年目26歳の並木秀尊（52試合、打率.262、3本塁打、10打点、6盗塁）、BCリーグを経て入団2年目、岩田幸宏（121試合、打率.266、 12打点、14盗塁）は出場機会を得ており、この経験を来シーズンにつなげたい。今年は輝けずも実績のある武岡龍世、丸山和郁にも奮起が求められ、赤羽由紘らの成長も望める。

さらに夏場に1軍に上がり2本塁打を放った長距離砲の澤井廉、高卒ルーキーながら1軍を経験した田中陽翔らが急成長を遂げる可能性も十分。今後、熾烈なポジション争いが繰り広げられることで全体的なレベルアップもなされよう。

様変わりする先発ローテーション

一昨年、昨年、そして今年と投手成績（防御率）はリーグ・ワースト、特に先発ピッチャーのクオリティスタートが少なかった。だが来シーズンは投手力のアップが見込めそうだ。先発ローテーションの若返りが果たせるからである。

今シーズンの先発陣の中で、もっとも多く勝利したのは吉村貢司郎。規定投球回数には僅かに届かなかったが、22試合8勝6敗、防御率3.05。昨年（9勝）に続き二桁勝利はならずも2年連続してローテーションを守り抜いた。

そして今年初めて開幕投手を務めた奥川恭伸が復調気配、ドラフト1位ルーキーの中村優斗も1軍の先発マウンドを経験し7月に初勝利をあげている。また育成から這い上がったアンダースローの下川隼佑も先発で好投を見せた。

石山泰稚、星知弥、大西広樹、矢崎拓也、荘司宏太らセットアッパー、クローザーは盤石になりつつあることからも、先発投手がもうひと踏ん張りできればディフェンス面が強化される。

「世代交代期」はベテランと若手の密な「融合期」 ここまで期待の若手選手について記してきたが、世代交代期には実はベテランの関与も欠かせない。新世代の選手が前に出て活躍するのをベテランがバックアップする、それが理想形だ。投手なら小川、野手なら山田が「まだまだ大きな壁になって立ちはだかってやるぞ！」という姿勢を見せることでチームは活性化し底上げがなされる。さらにアドバイザーとしての役割も重要になる。 来シーズンには育成から支配下への昇格が期待される翔聖が、昨年の入団発表会見でこう話していた。

「石川（雅規）さんからお話を聞きたいです。プロで長く活躍されている方が、どういうこだわりをお持ちなのかを知りたい」

ベテランの練習に取り組む姿勢を見ることで、またアドバイスを貰うことで何かを感じそれが若手の急成長につながることは少なくない。世代交代期とは、ベテランと若手の密な融合期でもあるのだ。 9月28日、神宮球場での今季最終戦の後、高津監督は退任の挨拶でこう口にした。

「成績は良くなかったですが、来年以降へのステップの1年にしてくれると信じています」

思い返せば4年前、就任2年目でリーグ優勝し一気に日本一まで駆け上がった。だが、前年はリーグ最下位で、どん底からの逆襲。 来シーズン、「2021年の再現」も決して夢ではない。そのカギを握るのは、次世代・若燕たちの飛躍だろう。

※今シーズンの記録は、すべて9月29日時点のものです。

[PR]提供：フジテレビジョン(FOD)