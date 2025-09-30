今シーズン「捲土重来」をスローガンに闘い続けた東京ヤクルトスワローズ。そこで、今回は未来に向けての「挑戦と進化」が強く感じられた2025年の闘いを振り返る。

7月には華麗な野球で8連勝も

開幕から、いきなり試練を迎えた。主砲・村上宗隆が上半身のコンディション不良で試合に出場できず、東京ドームでの読売ジャイアンツ戦でオープニング3連敗。以降6月まで負けが込んだスワローズだったが、それでも7月には主砲を欠く中で好成績を残した。

7月の成績は、12勝6敗2分けで勝率.667。17日、神宮球場での読売ジャイアンツ戦からオールスター休みを挟んで8連勝も飾った。6連勝目の中日ドラゴンズ戦までは村上が不在、その間は3番・内山壮真、4番・オスナを軸に打ち勝つ野球で魅せもした。

特に印象に残るのは7月20、21日に神宮球場を歓喜に包んだ広島カープ戦。20日は内山が4安打、オスナが初回アーチを含む3安打を放つ活躍で8-7の勝利。翌21日は9回裏二死まで4-6と2点のリードを許した状況から、赤羽由紘が起死回生のサヨナラホームラン！ 7-6で試合を制した。

29日、敵地での横浜DeNAベイスターズ戦からは、村上が戦線復帰し4番に座る。すると2回表の第1打席でレフトスタンドに今シーズン初ホームランを放った。翌日も勝ち、これぞスワローズという華やかな野球での8連勝。猛暑の中、ファンを酔わせてくれた。

ストッパー石山が戦線離脱も、リリーフ陣は奮闘

今シーズンのチーム防御率は3.57でリーグ・ワーストだが、それでもリリーフ陣は堅調。前半戦は石山泰稚がしっかりとクローザーの役目を果たした。だが、オールスターゲームのメンバーに選出されながらも左内腹斜筋の肉離れで7月12日に登録抹消。この窮地を救ったのは、それまでセットアッパーだった星知弥で7月19日以降に15セーブを記録している。来シーズンは、この二人がダブル・ストッパーとなる可能性もあろう。

石山、星だけではない。セットアッパー陣も進化を感じさせてくれた。40試合以上登板の主力リリーフ陣の成績は次の通り。

昨年から防御率1点台をキープしセットアッパーの地位を確立している大西はもちろんだが、広島から移籍してきたプロ9年目の矢崎、ルーキー左腕・荘司、そして前年までの通算防御率が4点台だった星の頑張りが目を引く。

勝ちパターンでの中継ぎ、抑えの陣容は整いつつあることは、来シーズンに向けての好材料だ。

山田哲人が「通算300本塁打」を達成！

スワローズの選手が今シーズンに達成した記録にも目を向けてみよう。

4月3日 小川泰弘が92球完封勝利、自身2度目のマダックス（vs.広島、神宮球場）

4月5日 山田哲人が通算300本塁打、史上46人目（vs.中日、神宮球場）

4月5日 石山泰稚が3者連続三球三振、史上21人目（vs.中日、神宮球場）

4月9日 石川雅規が24年連続勝利、史上最長記録（vs.阪神、甲子園球場）

5月1日 西川遥輝が通算1500試合出場、史上211人目（vs.横浜DeNA、神宮球場）

5月27日 石山泰稚が通算100セーブ、史上38人目（vs.中日、神宮球場）

8月21日 中村悠平が通算1000本安打、史上326人目（vs.巨人、神宮球場）

9月19日 山田哲人が通算1000得点、史上49人目（vs.中日、バンテリンドーム）



開幕直後に石山がドラゴンズの主軸、上林誠知、細川成也、石川昴弥から3者連続三球三振を奪ったシーンも圧巻だったが、特筆すべきは同じ試合で達成された山田の通算300本塁打だろう。スワローズ一筋14年、この間に3度のリーグ優勝があった。山田のアーチは、それに大きく貢献してきたのだ。若燕たちの良きお手本でもあり続ける。

新体制となる来シーズンは… 来シーズンは、新体制（現２軍監督・池山隆寛の1軍監督就任が濃厚）でペナントレースに挑むことになり、チーム編成にも変化が生じる。まず主砲・村上がメジャーリーグ挑戦を以前から表明しており、チームを離れるのは既定路線。外国人選手のオスナ、サンタナ、ランバード、アビラの去就も微妙だ。19年間チームに在籍した川端慎吾は引退を表明。特に村上が離れることで、チームの彩も異なったものになる。今後、補強はあろう。ドラフト会議を控えており、また外国人選手の入れ替え、トレードが行われる可能性もある。だがやはり、チームが浮上するための軸は、苦闘の中で経験を積んだ若燕たちの躍進だ。2025年「挑戦と進化」のシーズンを無駄にしてはならない。 来シーズンの展望、期待をかけたい選手については、次回『神宮で輝け！次世代の若燕たち。来季に起こせ！「2021年の再現」』で綴る─。

※今シーズンの記録は、すべて9月29日時点のものです。

