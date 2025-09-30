「なるべく安くパソコンを購入したい！」そんなときに検討してほしいのが、お買い得な「中古パソコン」。でも中古と聞くと「選べる品数が少なそう……」「状態が悪そうで少し抵抗がある……」などの不安もありますよね。そこでおすすめなのがドスパラの中古通販です。

パソコン、パーツ、スマホなど、中古製品の掲載総数は驚きの約13,000点！ そのうち、パソコンが約5,000点と品揃えも豊富で選び放題なんです。しかも、すべての製品がしっかりメンテナンスされているから安心して購入できます。

そんなドスパラの中古パソコンがどんなふうに店頭に並ぶのか、気になりませんか？ 今回は、買取に出されたノートパソコンの「パソ子」が中古製品として生まれ変わるまでの物語をお届けします。

パソ子

ノートパソコンのキャラクター。ユウリと3年間をともに過ごし、今回ドスパラの買取に出されることに。 ユウリ

パソ子の持ち主。新しいパソコンを買うため、パソ子をドスパラの買取に出すことにした。 ドスパラの店員さん

パソ子の買取からメンテナンスまでを担当。パソコンを買いにきたカイの接客も対応する。 カイ

パソコンにあまり詳しくない大学生。大学でノートパソコンを使うが、自宅にあるパソコンがWindows10でサポート終了のため、Windows11を希望。なるべく価格を抑えたいので、中古製品を検討している。

確かな目利きとメンテナンスで「売る」側も安心！

私、ノートパソコンのパソ子。ユウリとは3年間一緒だったけど、今日でお別れなの。ちょっとさみしいな

パソ子、今までありがとう！ ドスパラなら専門店の豊富な知識であなたの魅力をパーツのひとつひとつまでしっかり見極めてくれるよ！

次の持ち主さんとも良い出会いになるといいなぁ

ドスパラの店員さん、査定よろしくお願いします！

お任せください。しっかりと査定させていただきます

～約1時間後～

お待たせいたしました。査定金額は●×▲円でございます。内容にご同意いただけましたら、現金にてお渡しいたします

ありがとうございます！ 無料で査定をしてもらえて、その場で現金で買取してくれるなんて、すごく助かるなぁ

