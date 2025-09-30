「なるべく安くパソコンを購入したい！」そんなときに検討してほしいのが、お買い得な「中古パソコン」。でも中古と聞くと「選べる品数が少なそう……」「状態が悪そうで少し抵抗がある……」などの不安もありますよね。そこでおすすめなのがドスパラの中古通販です。
パソコン、パーツ、スマホなど、中古製品の掲載総数は驚きの約13,000点！ そのうち、パソコンが約5,000点と品揃えも豊富で選び放題なんです。しかも、すべての製品がしっかりメンテナンスされているから安心して購入できます。
そんなドスパラの中古パソコンがどんなふうに店頭に並ぶのか、気になりませんか？ 今回は、買取に出されたノートパソコンの「パソ子」が中古製品として生まれ変わるまでの物語をお届けします。
パソ子
ノートパソコンのキャラクター。ユウリと3年間をともに過ごし、今回ドスパラの買取に出されることに。
ユウリ
パソ子の持ち主。新しいパソコンを買うため、パソ子をドスパラの買取に出すことにした。
ドスパラの店員さん
パソ子の買取からメンテナンスまでを担当。パソコンを買いにきたカイの接客も対応する。
カイ
パソコンにあまり詳しくない大学生。大学でノートパソコンを使うが、自宅にあるパソコンがWindows10でサポート終了のため、Windows11を希望。なるべく価格を抑えたいので、中古製品を検討している。
確かな目利きとメンテナンスで「売る」側も安心！
|
私、ノートパソコンのパソ子。ユウリとは3年間一緒だったけど、今日でお別れなの。ちょっとさみしいな
|
パソ子、今までありがとう！ ドスパラなら専門店の豊富な知識であなたの魅力をパーツのひとつひとつまでしっかり見極めてくれるよ！
|
次の持ち主さんとも良い出会いになるといいなぁ
|
ドスパラの店員さん、査定よろしくお願いします！
|
お任せください。しっかりと査定させていただきます
～約1時間後～
|
お待たせいたしました。査定金額は●×▲円でございます。内容にご同意いただけましたら、現金にてお渡しいたします
|
ありがとうございます！ 無料で査定をしてもらえて、その場で現金で買取してくれるなんて、すごく助かるなぁ
|
ユウリともこれでさよならなのね。新品ではないけれど、次の持ち主さんとも上手く出会えるかしら……
|
しっかりメンテナンスも行いますから安心してくださいね
|
よかったね、パソ子！ ドスパラで生まれ変わって、新しい持ち主さんに大事にしてもらってね！
隅々までピカピカに！ 丁寧なメンテナンスで生まれ変わる！
|
それではメンテナンスをしていきましょう
|
お願いします！ でもメンテナンスって、どんなことをするのかな？
|
まずはエアーダスターとコンプレッサーで、パソコンの中のファンやヒートシンク、端子間の埃を吹き飛ばして……
|
わ、すごい！ 細かいところまで一気に埃がなくなってキレイになった！
|
さらに、本体、キーボード、液晶画面を、しっかりとクリーニングしていきます
|
キーボードの隙間まできっちりキレイにしてくれるんだ！ すっきり〜！
|
パソコン本体だけでなく、付属のACアダプタや電源ケーブルもしっかり拭き上げますよ！
|
本体だけかと思ったら、アダプタやケーブルまで!?
|
……はい！ メンテナンス完了です！
|
すごーい！ 隅々までピカピカになった！ これなら次の持ち主さんにもしっかりアピールできそう！
13,000点を超える品揃え！ あなたにぴったりの製品がきっと見つかる！
|
大学でレポートを書くのに必要だから、そろそろ自分だけのノートパソコンを買わなきゃ。父さんに聞いたら家のはWindows10でサポートが終了しちゃうから、11がいいみたい。でも、パソコンって高いんだよね……
|
そうだ！ 中古とかいいかも!? 新品よりも安く買えるからお得だし
|
さっそく調べてみよう！ ……なになに？ ドスパラの中古通販ならパソコンが約5,000点もあるの!?
|
まずは「中古ノートパソコン」を選択して……
|
自分の好みの条件から探せるんだ！ ええと、予算はこれくらい、メーカーはここがいいかな……
|
お、これ良さそう！ へ〜、実物が秋葉原店にあるんだ。実際に見てから購入したいし、行ってみよう
～ドスパラ秋葉原店にて～
|
あった！ サイトで見たのはこれだ！
|
あ！ 私のことを見ている！ 新しい持ち主になってくれるのかな？
|
中古とは思えないほどキレイでいいなぁ！ でもちょっと待てよ、性能的に本当にこれがベストなのかな……
|
いらっしゃいませ！ 中古パソコンをお探しですか？
|
はい！ 大学で使うパソコンが欲しいんです。レポートを書かなきゃいけなくて
|
承知いたしました！ 他にはどんなことに使いたいですか？
|
家にいるときはずっとスマホで動画を見ているから、パソコンの大きな画面で見られたらうれしいですね～。あと、Windows10はサポートが終了しちゃうって聞いたので、11のものがいいです！
|
それならこちらのパソコンがおすすめです。レポートの作成にもぴったりですし、画面がきれいなので、動画視聴やオンライン授業も快適ですよ。OSはもちろんWindows11です
|
ありがとうございます！ このノートパソコンにします！
|
わーい！
|
ありがとうございます。先ほどお伺いした使い方ですと、こちらのマウスなどの周辺機器があるとさらに便利にお使いいただけると思いますよ
|
へ〜！ そうなんですね。あまりパソコンに詳しくないから、なんでも親切にわかりやすく教えてもらえて助かりました！
|
はじめまして、新しい持ち主さん！ 私はパソ子。これからよろしくね！
|
パソ子っていうんだ！ 僕はカイ。これから長く使っていけたらと思っているから、よろしく！
|
カイと出会えたのは、ドスパラの丁寧なメンテナンスと見やすい通販サイトのおかげ！ ありがとうドスパラ！
＊＊＊
パソコン、パーツ、周辺機器、スマートフォンなど、総数約13,000点、うちパソコンが約5,000点と、豊富な品揃えを誇るドスパラの中古通販。見やすく使いやすいサイトなので、条件に合うパソコンをすばやく見つけられます。また、製品はどれもプロの技術でメンテナンスされているから、安心して使うことができますよ。
パソコンの購入を検討しているけれど、少しでも金額を抑えたいという方は、ぜひ一度ドスパラの中古通販をのぞいてみてはいかがでしょうか。
