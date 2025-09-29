高い宿泊客満足度を誇るビジネスホテルチェーン「スーパーホテル」。そのスーパーホテルが実施する、経営者育成のためのプロジェクトが「Super Dream Project」です。

このプロジェクトは、夫婦やカップルなどで支配人・副支配人としてホテル1棟の経営を任されるもの。「1年契約の業務委託契約が4年以上経過した頃には、２人で貯蓄2,000万円以上も可能」「初期投資0円でスタートできる」「家賃・水光熱費0円」「経営ノウハウを身につけられる」という夢のプロジェクトです。

スーパーホテルでは、「Super Dream Project」の挑戦者に迫るドキュメンタリーを５回シリーズでYouTubeで公開中！いったいどんなカップルたちが、どんな夢を持ってプロジェクトに参加しているのでしょうか。全５回のあらすじを一挙公開します！

第1回目

プロジェクト参加者が最初に取り組むのは、経営ノウハウ満載の50日間の研修

第1回目でご紹介するのは「Super Dream Project」に応募し、最初に行われる50日間の研修が始まったばかりのカップルです。2人はレストランやブライダル業界での接客経験者。「いつか自分のレストランを持つ」という夢を追いかけるため、このプロジェクトに参加しました。研修は、まずスーパーホテルの本社で接客の基礎や言葉遣いなどを学ぶ３日間の座学研修があり、その後、ホテルに泊まり込み、先輩支配人・副支配人夫婦の指導のもと、実地研修が行われます。研修先のホテルでは、座学研修で学んだ事柄をなかなか実践できない2人。そうこうしているうちにも、ホテル運営に欠かせない客室整備のポイントや売上に対する意識などを教わり、経験を積む日々が続きます。研修期間中には、先輩支配人・副支配人から「本当に2000万円貯まるのか」といった気になる疑問の答えも聞きだし、2人は前向きに歩み始めます。

第2回目

中華料理店経営を夢見る、海外出身カップルの奮闘

第2回目では、同じく支配人・副支配人に就任したばかりの海外出身のカップルが奮闘。2人は中華料理店の開業を夢見て、開業資金と経営ノウハウを身につけるために本プロジェクトに参加し、今日はそのデビューの日。大阪本社に集まった2人は、山本会長からの激励とともに、正式に業務委託を受けました。名刺やバッジも手渡され、新支配人・副支配人としての気持ちを新たにします。2人が託されたのは、スーパーホテル東京・日本橋三越前。支配人・副支配人のために用意された居住スペースへの引越しを終えると、さっそく現場でのホテル経営がスタート。研修とは違った現場ならではの緊張感を感じながら、2人の挑戦が幕を開けます。

第3回目

経営品質ランキング１位を獲得した夫婦の、お客様の心を掴む努力と気遣い

第3回目にスポットライトを当てるのは、第１回目のカップルを指導した先輩支配人・副支配人の夫婦です。プロジェクトへの参加を決めたとき、副支配人はすでに40代。自分より若い人からノウハウを教わることに、プライドが邪魔をしないか不安を感じながらのスタートでした。しかし、コロナ禍を経て「どんな時も誰からも愛されるホテル」をめざして尽力した2人は、スーパーホテルの経営品質ランキングで全国１位を獲得するまでに成長します。その秘訣は「自分たちにできることは何でもやる」という姿勢。支配人と副支配人それぞれの視点からの日々の努力と気遣いが、お客様の快適な滞在を支えていたのです。現在は、後進の育成という新たな目標ができた２人。自分たちが実際に現場で困ったことの解決策を、研修生や研修生を指導する支配人・副支配人に伝える活動に力を入れています。スーパーホテルでの彼らのこのチャレンジが、未来の支配人・副支配人を育てているのです。

第4回目

本社スタッフに支えられながら奮闘する、新米支配人・副支配人の毎日

第4回目では、第2回目で登場した海外出身のカップルが再登場。ホテルを任されて４カ月が経過したころ、２人のもとを訪れたのは、本社のプロジェクト担当者。ホテルの評価とそれに応じたインセンティブを説明しに来たのでした。評価項目は、営業利益・売上、コスト削減、接客満足度、朝食満足度、清潔感など6つ。それぞれの得点を加算した総合結果は6段階で表され、段階ごとに月々のインセンティブ額が40万円から0円まで定められています。２人のホテルの結果はというと、上から３段階目。特に点数の低かった朝食について、改善のための施策が本社担当者から伝授されます。さっそくアドバイスに従い行動を始める２人。最近では、ネットの口コミやアンケートにも朝食についての嬉しい言葉が増えてきたといい、今後の活躍が期待されます。

第5回目

50日間の研修で経営者としての実務と意識を学び、夢のスタートラインへ

第５回目は、第１回目で紹介したカップルに再びフォーカスします。50日間の研修が終盤を迎え、卒業テストとして、スーパーホテルの知識やイレギュラー対応の理解度を測る筆記試験を受ける2人。残りわずかな研修期間も、コスト削減と客室の稼働率を上げて利益を最大化する方策のひとつとして、客室ドアの鍵が壊れたときの対処法を学んだり、避難訓練で多くのお客様の命を預かるホテルの責任を再確認したり、さらにはイレギュラー発生時の対応の仕方や判断基準などを学んでいきます。卒業テストにも合格し、研修終了時には先輩支配人・副支配人から、個人事業主として自ら積極的に行動する重要性や、コミュニケーションを取り合う大切さなど温かなアドバイスをもらいます。そしてついに、着任するホテルが決まり、支配人・副支配人としての日々が始まった２人。「お客様や地域、一緒に働く仲間に愛されるホテル」を作りたいと語り、夢へのスタートを切りました。

「Super Dream Project」に参加し研修が始まったばかりのカップルから、プロジェクトを卒業して夢を叶えたカップルまで、さまざまなカップルの「今」をお届けするドキュメンタリーシリーズ。この“あらすじ”だけでは伝えきれないリアルな姿は、ぜひYouTubeでご覧ください。

スーパーホテルの「Super Dream Project」は、これからもさまざまなカップルの夢を後押ししていきます。

[PR]提供：株式会社スーパーホテル